Deportes Tolima vs. Independiente del Valle por Copa Libertadores ya tiene fecha oficial

Juan Torres celebra el paso de Deportes Tolima a los octavos de final de la CONMEBOL Copa Libertadores luego de empatar con Universitario de Perú en condición de visitante. Foto: AFP - CONNIE FRANCE

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Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto de 2026, todo quedó en pausa en el país. Las zonas más afectadas, Chocó, Manizales, Cali y Pereira, parecen seguir congeladas en esas trágicas 7:34 a. m. que hoy marcan el rumbo y las decisiones en el país.

Sin embargo, el fútbol ya encontró la manera de seguir adelante y la CONMEBOL hizo oficial la reprogramación del duelo a doble juego entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido de ida estaba programado para el martes 11.

Adicionalmente, esta misma entidad continental ya le encontró fecha y hora al duelo por la misma instancia de la Copa Sudamericana entre Independiente Santa Fe y River Plate. El partido de ida se mantendrá en el estadio El Campín de Bogotá, pese a algunos rumores de cambio de sede por el sismo.

Finalmente, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano también ya emitió su reprogramación oficial en la Liga Betplay 2026-II. Las actividades del rentado nacional se retomarán el viernes 14 de agosto y se extenderán hasta el lunes. Sin embargo, Manizales, Cali y Pereira seguirán sin fútbol.

Entérese: Programación oficial para el regreso de la Liga Betplay tras el terremoto en Colombia

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle (ida)

Fecha : martes 18 de agosto de 2026

Lugar : estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

No se pierda: ¡Oficial! Santa Fe vs. River Plate ya tiene sede, fecha y hora tras el terremoto en Colombia

Independiente del Valle vs. Deportes Tolima (vuelta)

Fecha : martes 25 de agosto de 2026

Lugar : estadio Banco Guayaquil, Ecuador

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

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