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¡Oficial! Santa Fe vs. River Plate ya tiene sede, fecha y hora tras el terremoto en Colombia

Aunque la situación en el país sigue siendo crítica tras el sismo de 7,4, la CONMEBOL ya pactó con los equipos una nueva fecha para el duelo.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
11 de agosto de 2026 - 11:30 p. m.
Partido entre Independiente Santa Fe y Caracas de Venezuela por la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campín de Bogotá.
Partido entre Independiente Santa Fe y Caracas de Venezuela por la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campín de Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, la CONMEBOL acordó la reprogramación de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente Santa Fe y River Plate. La fecha inicial no se pudo cumplir por el desastre nacional.

Ahora, Santa Fe y River jugarán el partido de ida, inicialmente programado para el miércoles 12 de agosto, el miércoles 19, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, justo una semana después. La vuelta se jugará también una semana después en Buenos Aires, el miércoles 26 en el Más Monumental.

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Santa Fe vs. River Plate: Copa Sudamericana (ida)

Contrario a algunas versiones desde Argentina que señalaron que era posible un cambio de sede para el cotejo de ida, el primer duelo entre rioplatenses y bogotanos será en el estadio El Campín de la capital colombiana.

Aunque Bogotá sintió con fuerza el sismo de inicio de semana, no tuvo afectaciones graves en términos de vidas humanas y estructuras. Por eso el partido se cumpliría sin inconvenientes y tendría como hora de inicio las 7:30 p. m.

Además, esperando un aforo lleno, no solo por los hinchas de River que puedan viajar a Colombia, sino también por los hinchas del León. Una victoria sería un gran resultado para viajar a la capital argentina para la vuelta.

  • Fecha: miércoles 19 de agosto de 2026
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Colombia
  • Hora: 7:30 p. m. (hora local)

Lea también: Santa Fe vs. River Plate fue aplazado: estas son las opciones para su reprogramación

River Plate vs. Santa Fe: Copa Sudamericana (vuelta)

El encuentro de vuelta también mantiene su sede y lo único que cambia es la fecha, como el juego de ida. Mientras tanto, River Plate podrá tener una semana más para preparar su partido de la Copa Sudamericana en Colombia.

Vale la pena recordar que el equipo argentino accedió a esta fase de octavos de final tras ganar su zona en la fase de grupos. Santa Fe sí llega como uno de los terceros de la Copa Libertadores tras la primera ronda.

Habrá que esperar a ver cómo llega el conjunto cardenal a ese juego, pues de mantenerse la situación actual de la Liga Betplay, no tendría partidos oficiales antes de definir su futuro internacional contra un gigante del continente.

  • Fecha: miércoles 26 de agosto de 2026
  • Lugar: estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina
  • Hora: 9:30 p. m. (hora local)

No se pierda: Empiezan los octavos de la Sudamericana con Santa Fe vs. River como el plato fuerte

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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