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Programación oficial para el regreso de la Liga Betplay tras el terremoto en Colombia

Aun con la reprogramación de algunos partidos del fútbol colombiano, aún hay tres juegos sin fecha confirmada para su realización.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
12 de agosto de 2026 - 12:45 a. m.
Balón utilizado en el partido Millonarios vs Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Balón utilizado en el partido Millonarios vs Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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“La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) informa a los clubes, jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y medios de comunicación que, debido a la decisión de aplazar los partidos de esta semana como resultado de la emergencia que actualmente vive el país y atendiendo a las circunstancias de fuerza mayor que se presentan, se ha determinado realizar modificaciones en la programación de las próximas fechas de nuestros campeonatos”.

La entidad futbolística también precisó que hace todo lo posible por no afectar de más el calendario de las competiciones nacionales e internacionales. Sin embargo, reconoció que la situación en el país, especialmente en Chocó, Cali, Manizales y Pereira, sigue siendo crítica.

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Quinta fecha de la Liga Betplay 2026-II

Viernes 14 de agosto de 2026

  • Llaneros vs. Deportes Tolima (6:00 p. m.) Estadio Belo Horizonte de Villavicencio, Meta

Sábado 15 de agosto de 2026

  • Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe (6:05 p. m.) Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia
  • Boyacá Chicó vs. Atlético Junior (8:10 p. m.) Estadio La Independencia de Tunja, Boyacá
  • Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas (8:10 p. m.) Estadio General Santander de Cúcuta, Norte de Santander

Domingo 16 de agosto de 2026

  • Internacional de Bogotá vs. Independiente Medellín (4:05 p. m.) Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá

Lunes 17 de agosto de 2026

  • Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto (4:05 p. m.) Estadio Américo Montanini de Bucaramanga, Santander
  • Millonarios vs. Deportivo Cali (6:10 p. m.) Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Cundinamarca

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Partidos sin sede, fecha y hora confirmada

  • Once Caldas vs. Alianza Valledupar
  • Deportivo Pereira vs. Jaguares de Córdoba
  • América de Cali vs. Fortaleza

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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