Deportivo Cali goleó a Atlético Nacional y jugará la final de la Liga Femenina 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Deportivo Cali ganó sin atenuantes los dos partidos de la semifinal. Aunque el partido de ida en Medellín se saldó con un parejo 2-1, lo cierto es que en la revancha no hubo punto de comparación entre ambos equipos. Desde la primera anotación, fue evidente la disparidad entre las jugadoras de los clubes.
Además, Nacional nunca se pudo reponer de ir perdiendo el partido tan temprano. Las jugadoras pegaron más de la cuenta y no dejaron una buena imagen en Cali. Las azucareras irán por su tercer entorchado consecutivo y hasta en Palamaseca ya hablan de pelear por la Copa Libertadores Femenina 2026.
Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: minuto a minuto
Fin del juego en Cali
⏱️ FINAL Cali 🟢 4-0 ⚪️ Nacional ⚽
Goleada en Palmaseca y Deportivo Cali es finalista de la Liga Betplay Femenina 2026, mientras que Nacional se va dejando una muy mala imagen.
Se juegan dos minutos más
⏱️ 90’ Cali 🟢 4-0 ⚪️ Nacional ⚽
¡Gol de Deportivo Cali!
⏱️ 80’ Cali 🟢 4-0 ⚪️ Nacional ⚽
Ahora sí, Cali no erra desde los 11 pasos y pone todavía más distancia en un partido que quedó sentenciado desde el primer tanto.
Segundo penal para Deportivo Cali
⏱️ 79’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽
Atlético Nacional deja una muy mala imagen en Cali: goleada, violenta y pasada por encima futbolísticamente.
¡Roja en Atlético Nacional!
⏱️ 72’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽
Una dura patada de la jugadora Verdolaga provoca su segunda tarjeta amarilla y deja al equipo visitante con 10, que ya se resigna a la derrota y eliminación.
¡Ataja el penal, Nacional!
⏱️ 61’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽
Atajadón de la portera Verdolaga que mantiene el partido en 3-0 . No obstante, sus compañeras no logran reaccionar en el ataque.
¡Penal para Deportivo Cali!
⏱️ 59’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽
No hace pie Atlético Nacional y una defensora comete una falta en el área y provoca el penal para sentenciar, si es que hiciera falta, la semifinal.
Ya es goleada en Palmaseca
⏱️ 49’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽
Con el tercer gol de Deportivo Cali, Atlético Nacional está prácticamente eliminado y el partido ya es un trámite para las locales.
Se reanuda el fútbol femenino
⏱️ 46’ Cali 🟢 2-0 ⚪️ Nacional ⚽
Termina la primera mitad
⏱️ ET Cali 🟢 2-0 ⚪️ Nacional ⚽
Las visitantes tendrán que realizar una verdadera proeza en el segundo tiempo si quieren clasificar a la final de la Liga Betplay Femenina.
Dos minutos más
⏱️ 45’ Cali 🟢 2-0 ⚪️ Nacional ⚽
Segundo gol de Cali
⏱️ 44’ Cali 🟢 2-0 ⚪️ Nacional ⚽
Ingrid Guerra repite y casi que sentencia la semifinal en el primer tiempo. La defensa de Atlético Nacional perdió la espalda y casi que sentenció sus esperanzas de jugar su primera final de la Liga Femenina.
Gol de Deportivo Cali
⏱️ 38’ Cali 🟢 1-0 ⚪️ Nacional ⚽
Ingrid Guerra necesitó solo dos ocasiones para poner en ventaja a Cali. Nacional no aprovechó las oportunidades que tuvo y ahora tendrá que anotar dos tantos para forzar al menos los lanzamientos del punto penal.
Aparece Deportivo Cali
⏱️ 35’ Cali 🟢 0-0 ⚪️ Nacional ⚽
Se sacude el equipo local y provoca el primer remate de media distancia que por poco provoca la primera anotación del encuentro.
Cali no reacciona
⏱️ 25’ Cali 🟢 0-0 ⚪️ Nacional ⚽
Parece que Atlético Nacional es local, pues es quien pone el esfuerzo por la victoria. Deportivo Cali sigue expectante con el global a su favor.
Lo busca Atlético Nacional
⏱️ 15’ Cali 🟢 0-0 ⚪️ Nacional ⚽
Ya dos veces Nacional ha tenido remates francos al arco de Cali para ponerse en ventaja. Sin embargo, todavía no hay tanta claridad de sus jugadoras para empatar la serie.
Comienza el partido en Palmaseca
⏱️ 0’ Cali 🟢 0-0 ⚪️ Nacional ⚽
XI titular de Nacional
XI inicial de Cali
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook