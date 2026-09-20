Jugadoras de Deportivo Cali y de Atlético Nacional femenino.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Deportivo Cali goleó a Atlético Nacional y jugará la final de la Liga Femenina 2026 Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Deportivo Cali ganó sin atenuantes los dos partidos de la semifinal. Aunque el partido de ida en Medellín se saldó con un parejo 2-1, lo cierto es que en la revancha no hubo punto de comparación entre ambos equipos. Desde la primera anotación, fue evidente la disparidad entre las jugadoras de los clubes.

Además, Nacional nunca se pudo reponer de ir perdiendo el partido tan temprano. Las jugadoras pegaron más de la cuenta y no dejaron una buena imagen en Cali. Las azucareras irán por su tercer entorchado consecutivo y hasta en Palamaseca ya hablan de pelear por la Copa Libertadores Femenina 2026.

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⚽🏆 ¡Deportivo Cali vs. Atlético Nacional!



Momento de vivir en Win un auténtico partidazo de la semifinal de vuelta entre 'azucareras' y 'verdolagas' que sueñan con la final de la #LIGAFEMENINAxWIN



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Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: minuto a minuto

⏱️ FINAL Cali 🟢 4-0 ⚪️ Nacional ⚽

Goleada en Palmaseca y Deportivo Cali es finalista de la Liga Betplay Femenina 2026, mientras que Nacional se va dejando una muy mala imagen.

⏱️ 90’ Cali 🟢 4-0 ⚪️ Nacional ⚽

⏱️ 80’ Cali 🟢 4-0 ⚪️ Nacional ⚽

Ahora sí, Cali no erra desde los 11 pasos y pone todavía más distancia en un partido que quedó sentenciado desde el primer tanto.

🟢⚽ ¡ JESSICA BERMEO ANOTÓ EL 4TO GOL VÍA PENAL Y EL GLOBAL A FAVOR DEL @CaliFemenino YA ES 6 – 1 PARA ASEGURARSE EN LA FINAL!



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⏱️ 79’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽

Atlético Nacional deja una muy mala imagen en Cali: goleada, violenta y pasada por encima futbolísticamente.

⏱️ 72’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽

Una dura patada de la jugadora Verdolaga provoca su segunda tarjeta amarilla y deja al equipo visitante con 10, que ya se resigna a la derrota y eliminación.

⏱️ 61’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽

Atajadón de la portera Verdolaga que mantiene el partido en 3-0 . No obstante, sus compañeras no logran reaccionar en el ataque.

🟢❌ ¡LA "FLACA" CASTAÑO VOLÓ PARA ATAJAR EL PENAL DE GUERRA Y EVITAR EL 4TO GOL EN CONTRA DE @naloficialfem!



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⏱️ 59’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽

No hace pie Atlético Nacional y una defensora comete una falta en el área y provoca el penal para sentenciar, si es que hiciera falta, la semifinal.

⏱️ 49’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽

Con el tercer gol de Deportivo Cali, Atlético Nacional está prácticamente eliminado y el partido ya es un trámite para las locales.

🟢⚽ ¡DOBLETE DE INGRID GUERRA QUE EMPIEZA A BAJAR LA PERSIANA Y EL @CaliFemenino AUMENTA EL GLOBAL A 4-1 Y SE ACERCAN A LA FINAL!



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⏱️ 46’ Cali 🟢 2-0 ⚪️ Nacional ⚽

⏱️ ET Cali 🟢 2-0 ⚪️ Nacional ⚽

Las visitantes tendrán que realizar una verdadera proeza en el segundo tiempo si quieren clasificar a la final de la Liga Betplay Femenina.

⏱️ 45’ Cali 🟢 2-0 ⚪️ Nacional ⚽

⏱️ 44’ Cali 🟢 2-0 ⚪️ Nacional ⚽

Ingrid Guerra repite y casi que sentencia la semifinal en el primer tiempo. La defensa de Atlético Nacional perdió la espalda y casi que sentenció sus esperanzas de jugar su primera final de la Liga Femenina.

🟢⚽ ¡DOBLETE DE INGRID GUERRA QUE EMPIEZA A BAJAR LA PERSIANA Y EL @CaliFemenino AUMENTA EL GLOBAL A 4-1 Y SE ACERCAN A LA FINAL!



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⏱️ 38’ Cali 🟢 1-0 ⚪️ Nacional ⚽

Ingrid Guerra necesitó solo dos ocasiones para poner en ventaja a Cali. Nacional no aprovechó las oportunidades que tuvo y ahora tendrá que anotar dos tantos para forzar al menos los lanzamientos del punto penal.

🟢⚽ ¡GOLLL DEL @CaliFemenino GOL DE INGRID GUERRA QUE AUMENTA EL GLOBAL A FAVOR DE LAS "AZUCARERAS" Y POR AHORA SON FINALISTAS!



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⏱️ 35’ Cali 🟢 0-0 ⚪️ Nacional ⚽

Se sacude el equipo local y provoca el primer remate de media distancia que por poco provoca la primera anotación del encuentro.

🟢💥 ¡Ingrid Guerra estuvo cerca de romper el empate y el @CaliFemenino volvió a llevar peligro al arco de @nacionaloficial!



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⏱️ 25’ Cali 🟢 0-0 ⚪️ Nacional ⚽

Parece que Atlético Nacional es local, pues es quien pone el esfuerzo por la victoria. Deportivo Cali sigue expectante con el global a su favor.

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🟢🤯 ¡Milagro en el área de @naloficialfem y esto sigue empatado!



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⏱️ 15’ Cali 🟢 0-0 ⚪️ Nacional ⚽

Ya dos veces Nacional ha tenido remates francos al arco de Cali para ponerse en ventaja. Sin embargo, todavía no hay tanta claridad de sus jugadoras para empatar la serie.

⚽🔥Nacional creó peligro, pero la arquera de Cali controló sin problema.



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⏱️ 0’ Cali 🟢 0-0 ⚪️ Nacional ⚽

🟢🏆🟢 ¡Todo listo para definir el primer tiquete a la final entre @CaliFemenino y @naloficialfem en Palmaseca!



Las "Azucareras" tienen la ventaja en la ida por 2-1.#LIGAFEMENINAxWIN pic.twitter.com/tZlLhm05SA — Win Sports (@WinSportsTV) September 20, 2026

Nuestras 11 inicialistas para un partido definitivo en Cali, buscando la remontada que nos lleve a la final 🙌 #VamosTodasJuntas pic.twitter.com/4XdvElCMHS — Atlético Nacional Femenino (@naloficialfem) September 20, 2026

¡ESTAMOS LISTAS!



Nuestro DT Jhon Alber Ortiz ya escogió su once titular para buscar el pase a la gran final. ⚔️💚 pic.twitter.com/2h2bKfYZXi — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 20, 2026

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