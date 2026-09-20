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Deportivo Cali goleó a Atlético Nacional y jugará la final de la Liga Femenina 2026

Deportivo Cali no dejó espacio para las sorpresas y se hizo respetar en su estadio. Atlético Nacional dejó una muy mala imagen deportiva y disciplinaria.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
20 de septiembre de 2026 – 06:16 p. m.
Deportivo Cali vs. Atlético Nacional, en vivo: semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026
Jugadoras de Deportivo Cali y de Atlético Nacional femenino.

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Deportivo Cali ganó sin atenuantes los dos partidos de la semifinal. Aunque el partido de ida en Medellín se saldó con un parejo 2-1, lo cierto es que en la revancha no hubo punto de comparación entre ambos equipos. Desde la primera anotación, fue evidente la disparidad entre las jugadoras de los clubes.

Además, Nacional nunca se pudo reponer de ir perdiendo el partido tan temprano. Las jugadoras pegaron más de la cuenta y no dejaron una buena imagen en Cali. Las azucareras irán por su tercer entorchado consecutivo y hasta en Palamaseca ya hablan de pelear por la Copa Libertadores Femenina 2026.

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: minuto a minuto

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 06:06 p. m.

Fin del juego en Cali

⏱️ FINAL Cali 🟢 4-0 ⚪️ Nacional ⚽

Goleada en Palmaseca y Deportivo Cali es finalista de la Liga Betplay Femenina 2026, mientras que Nacional se va dejando una muy mala imagen.

20 de septiembre de 2026 – 06:04 p. m.

Se juegan dos minutos más

⏱️ 90’ Cali 🟢 4-0 ⚪️ Nacional ⚽

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 05:54 p. m.

¡Gol de Deportivo Cali!

⏱️ 80’ Cali 🟢 4-0 ⚪️ Nacional ⚽

Ahora sí, Cali no erra desde los 11 pasos y pone todavía más distancia en un partido que quedó sentenciado desde el primer tanto.

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 05:52 p. m.

Segundo penal para Deportivo Cali

⏱️ 79’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽

Atlético Nacional deja una muy mala imagen en Cali: goleada, violenta y pasada por encima futbolísticamente.

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 05:46 p. m.

¡Roja en Atlético Nacional!

⏱️ 72’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽

Una dura patada de la jugadora Verdolaga provoca su segunda tarjeta amarilla y deja al equipo visitante con 10, que ya se resigna a la derrota y eliminación.

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 05:35 p. m.

¡Ataja el penal, Nacional!

⏱️ 61’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽

Atajadón de la portera Verdolaga que mantiene el partido en 3-0 . No obstante, sus compañeras no logran reaccionar en el ataque.

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 05:32 p. m.

¡Penal para Deportivo Cali!

⏱️ 59’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽

No hace pie Atlético Nacional y una defensora comete una falta en el área y provoca el penal para sentenciar, si es que hiciera falta, la semifinal.

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 05:22 p. m.

Ya es goleada en Palmaseca

⏱️ 49’ Cali 🟢 3-0 ⚪️ Nacional ⚽

Con el tercer gol de Deportivo Cali, Atlético Nacional está prácticamente eliminado y el partido ya es un trámite para las locales.

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 05:18 p. m.

Se reanuda el fútbol femenino

⏱️ 46’ Cali 🟢 2-0 ⚪️ Nacional ⚽

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 05:04 p. m.

Termina la primera mitad

⏱️ ET Cali 🟢 2-0 ⚪️ Nacional ⚽

Las visitantes tendrán que realizar una verdadera proeza en el segundo tiempo si quieren clasificar a la final de la Liga Betplay Femenina.

20 de septiembre de 2026 – 05:02 p. m.

Dos minutos más

⏱️ 45’ Cali 🟢 2-0 ⚪️ Nacional ⚽

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 05:01 p. m.

Segundo gol de Cali

⏱️ 44’ Cali 🟢 2-0 ⚪️ Nacional ⚽

Ingrid Guerra repite y casi que sentencia la semifinal en el primer tiempo. La defensa de Atlético Nacional perdió la espalda y casi que sentenció sus esperanzas de jugar su primera final de la Liga Femenina.

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 04:54 p. m.

Gol de Deportivo Cali

⏱️ 38’ Cali 🟢 1-0 ⚪️ Nacional ⚽

Ingrid Guerra necesitó solo dos ocasiones para poner en ventaja a Cali. Nacional no aprovechó las oportunidades que tuvo y ahora tendrá que anotar dos tantos para forzar al menos los lanzamientos del punto penal.

20 de septiembre de 2026 – 04:51 p. m.

Aparece Deportivo Cali

⏱️ 35’ Cali 🟢 0-0 ⚪️ Nacional ⚽

Se sacude el equipo local y provoca el primer remate de media distancia que por poco provoca la primera anotación del encuentro.

20 de septiembre de 2026 – 04:42 p. m.

Cali no reacciona

⏱️ 25’ Cali 🟢 0-0 ⚪️ Nacional ⚽

Parece que Atlético Nacional es local, pues es quien pone el esfuerzo por la victoria. Deportivo Cali sigue expectante con el global a su favor.

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20 de septiembre de 2026 – 04:31 p. m.

Lo busca Atlético Nacional

⏱️ 15’ Cali 🟢 0-0 ⚪️ Nacional ⚽

Ya dos veces Nacional ha tenido remates francos al arco de Cali para ponerse en ventaja. Sin embargo, todavía no hay tanta claridad de sus jugadoras para empatar la serie.

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 04:15 p. m.

Comienza el partido en Palmaseca

⏱️ 0’ Cali 🟢 0-0 ⚪️ Nacional ⚽

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 03:27 p. m.

XI titular de Nacional

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 03:27 p. m.

XI inicial de Cali

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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