“Estamos cansados de los comunicados de rechazo, de las imágenes de violencia y de tener que repetir una y otra vez que el fútbol es una fiesta que debemos proteger entre todos. Cada episodio de violencia aleja a…

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) expresó este lunes su rechazo a los actos de violencia en los estadios del país, luego de los desmanes que se registraron el domingo en el estadio Centenario de Armenia durante el compromiso entre Deportes Quindío y Real Cartagena, por los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

“Estamos cansados de los comunicados de rechazo, de las imágenes de violencia y de tener que repetir una y otra vez que el fútbol es una fiesta que debemos proteger entre todos. Cada episodio de violencia aleja a las familias de los estadios, pone en riesgo la integridad de las personas y destruye el espectáculo”, señaló la entidad en un comunicado.

Publicidad

Los disturbios se desataron en el tiempo de adición, cuando Jarlan Barrera había marcado lo que en ese momento era el 2-0 del conjunto cartagenero. Mientras el árbitro Carlos Betancur esperaba la revisión del VAR, varios aficionados del conjunto cuyabro invadieron el terreno de juego y obligaron a detener el compromiso durante casi una hora.

#ACTUALIDAD Ante la derrota del Deportes Quindío ante el Real Cartagena, hinchas ingresaron a la cancha en el estadio Centenario de #Armenia.



Las autoridades establecen las medidas para controlar la situación de alteración de orden público que se generó en la tribuna norte del… pic.twitter.com/tnLiZjleqH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 16, 2026

En una jornada en la que lo deportivo pasó por momentos a un segundo plano, Real Cartagena se impuso 1-0 gracias a una anotación de Édison López. Con este resultado, Deportes Quindío sigue al frente del cuadrangular B con nueve unidades, seguido por el conjunto heroico (8), Real Cundinamarca (5) y Tigres (5).

“Desde la Dimayor hacemos un llamado urgente y contundente a las autoridades competentes para que se avance en la identificación, captura y judicialización de quienes decidan convertir un estadio en un escenario de violencia. Necesitamos que estos hechos tengan consecuencias reales”, agregó el organismo rector del fútbol profesional colombiano.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: 𝗘𝗟 𝗙𝗨́𝗧𝗕𝗢𝗟 𝗡𝗢 𝗣𝗨𝗘𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗥 𝗦𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢 𝗩𝗜́𝗖𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔



En el fútbol se gana, se pierde y se empata. Lo que no puede pasar es que, cuando un resultado deportivo no es el esperado, la respuesta… pic.twitter.com/RuAs2xC3T5 — DIMAYOR (@Dimayor) November 16, 2026

La definición del finalista de esta zona quedó aplazada para la última jornada de los cuadrangulares. Deportes Quindío visitará a Real Cundinamarca y depende de sí mismo para avanzar, mientras que Real Cartagena deberá derrotar a Tigres en el estadio Jaime Morón y esperar un tropiezo del conjunto dirigido por Harold Rivera.

El panorama también se apretó en el cuadrangular A, en el que Envigado, Unión Magdalena y Boca Juniors de Cali comparten el liderato con siete unidades, seguidos por Independiente Valle del Cauca (5). En la última jornada, el ciclón bananero recibirá al xeneize caleño, mientras que los naranjas visitarán al cuadro vallecaucano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador