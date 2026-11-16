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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) expresó este lunes su rechazo a los actos de violencia en los estadios del país, luego de los desmanes que se registraron el domingo en el estadio Centenario de Armenia durante el compromiso entre Deportes Quindío y Real Cartagena, por los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay.
“Estamos cansados de los comunicados de rechazo, de las imágenes de violencia y de tener que repetir una y otra vez que el fútbol es una fiesta que debemos proteger entre todos. Cada episodio de violencia aleja a las familias de los estadios, pone en riesgo la integridad de las personas y destruye el espectáculo”, señaló la entidad en un comunicado.
Los disturbios se desataron en el tiempo de adición, cuando Jarlan Barrera había marcado lo que en ese momento era el 2-0 del conjunto cartagenero. Mientras el árbitro Carlos Betancur esperaba la revisión del VAR, varios aficionados del conjunto cuyabro invadieron el terreno de juego y obligaron a detener el compromiso durante casi una hora.
En una jornada en la que lo deportivo pasó por momentos a un segundo plano, Real Cartagena se impuso 1-0 gracias a una anotación de Édison López. Con este resultado, Deportes Quindío sigue al frente del cuadrangular B con nueve unidades, seguido por el conjunto heroico (8), Real Cundinamarca (5) y Tigres (5).
“Desde la Dimayor hacemos un llamado urgente y contundente a las autoridades competentes para que se avance en la identificación, captura y judicialización de quienes decidan convertir un estadio en un escenario de violencia. Necesitamos que estos hechos tengan consecuencias reales”, agregó el organismo rector del fútbol profesional colombiano.
La definición del finalista de esta zona quedó aplazada para la última jornada de los cuadrangulares. Deportes Quindío visitará a Real Cundinamarca y depende de sí mismo para avanzar, mientras que Real Cartagena deberá derrotar a Tigres en el estadio Jaime Morón y esperar un tropiezo del conjunto dirigido por Harold Rivera.
El panorama también se apretó en el cuadrangular A, en el que Envigado, Unión Magdalena y Boca Juniors de Cali comparten el liderato con siete unidades, seguidos por Independiente Valle del Cauca (5). En la última jornada, el ciclón bananero recibirá al xeneize caleño, mientras que los naranjas visitarán al cuadro vallecaucano.
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Jose(18935)•Hace 3 horasEl problema es que los dueños de esos equipos de garaje no les interesa la seguridad y control de los estadios viven felices con que por derechos les paguen incluso más que los verdaderos equipos que hacen buenas campañas, este señor Jesús Hernando Ángel Montaño es dueño del Quindio y del Boca Juniors de Cali y le preocupa subir a la A, por que se le encarece la nomina y pierde sus ganancias.
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Macario Paramo(86653)•Hace 3 horasEstamos cansados de la corrupcion de los políticos. Hasta cuando?
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gustavo(6016)•Hace 4 horasMucho lumpen en lo que denominan barras bravas, porque la dimayor no toma ejemplo de Europa?