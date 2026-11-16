La acción en el cuadrangular A comenzará el próximo viernes 20 de noviembre (4:30 p. m.), cuando Independiente Medellín reciba a Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot. Al día siguiente, Once Caldas se medirá con Atlético Nacional (8:15 p….

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció este lunes los horarios de las primeras dos fechas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Los ocho combinados que superaron la fase de todos contra todos comenzarán este viernes su camino en busca de la estrella de fin de año.

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Dimayor anunció horarios de las primeras dos fechas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La acción en el cuadrangular A comenzará el próximo viernes 20 de noviembre (4:30 p. m.), cuando Independiente Medellín reciba a Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot. Al día siguiente, Once Caldas se medirá con Atlético Nacional (8:15 p. m.) en el estadio Palogrande de Manizales. Estos últimos vienen de enfrentarse en la última fecha de la fase regular.

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Atlético Nacional fue el mejor equipo del todos contra todos.

Los dos compromisos de la primera jornada del cuadrangular B tendrán lugar también este viernes que viene. Atlético Bucaramanga recibirá a América de Cali (6:35 p. m.) en el estadio Américo Montanini, mientras que Deportivo Cali y Millonarios se verán las caras (8:40 p. m.) en el estadio de Palmaseca, en una nueva edición del clásico añejo.

La segunda fecha de los cuadrangulares comenzará el martes 24 de noviembre con los compromisos del grupo B. Millonarios será local frente a Atlético Bucaramanga (6:20 p. m.) en El Campín, mientras que América de Cali y Deportivo Cali protagonizarán una nueva edición del clásico vallecaucano (8:30 p. m.) en el Pascual Guerrero.

Un día después, el miércoles 25 de noviembre, Independiente Santa Fe recibirá a Once Caldas (6:20 p. m.) en El Campín. La jornada se cerrará en el estadio Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional, el mejor equipo de la reclasificación, e Independiente Medellín se medirán (8:30 p. m.) en una nueva edición del clásico paisa.

En los próximos días se espera que la Dimayor dé a conocer los horarios de las cuatro jornadas restantes de esta instancia, que definirá a los finalistas del segundo semestre. Cabe recordar que tanto Atlético Nacional como América de Cali cuentann con la ventaja deportiva del punto invisible en sus respectivos grupos.

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