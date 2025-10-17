Logo El Espectador
Eduardo Pimentel explotó y arremetió contra el Comité Disciplinario de la Dimayor

El dueño de Boyacá Chicó exigió una sanción severa a Nicolás Gallo, quien dirigió al VAR en el partido en el que su equipo empató 1-1 con Atlético Nacional en medio de polémicas arbitrales.

Daniel Bello
Daniel Bello
17 de octubre de 2025 - 08:22 p. m.
Eduardo Pimentel, foto de archivo de El Espectador.
Foto: Cristian Garavito
Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, volvió a criticar al Comité Disciplinario de la Dimayor. Se refirió a la sanción impuesta al futbolista Alfredo Morelos y exigió un castigo más severo contra el árbitro Nicolás Gallo, encargado del VAR en el compromiso entre Chicó y Atlético Nacional del pasado 15 de octubre en Tunja.

El Comité Disciplinario castigó al atacante verdolaga con dos semanas de suspensión y una multa de 85 millones de pesos al considerar que engañó al árbitro central Jairo Mayorga en la acción que derivó en el penalti del empate 1-1. Sin embargo, Pimentel considera que la decisión es incoherente si no se sanciona también al responsable del videoarbitraje.

A través de su cuenta de X (Twitter), el dirigente publicó que: “extrañamente no veo la que tendría que ser una sanción mucho más severa y ejemplar a el sujeto este que está metido en todos los problemas arbitrales de Colombia, Nicolás Gallo, quien con todo el VAR a su disposición fue directamente quien indujo y presionó a la equivocación a un juez mediocre y sin carácter Mayorga, ¿y se van a hacer los pendejos?”.

No es la primera vez que Pimentel tiene se refiere a la actuación de Gallo: tras el mismo partido, ya había asegurado que el árbitro tolimense “cuenta con un gran padrino dentro de la FCF” y lo responsabilizó de “hacer caer en un gravísimo error al juez central”.

La Dimayor, por ahora, no se ha pronunciado sobre los señalamientos. No obstante, tanto Gallo como Mayorga no han vuelto a ser designados para dirigir o participar en el VAR en las fechas siguientes de la Liga BetPlay Dimayor tras dirigir en el Chicó-Nacional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

