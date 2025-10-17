Eduardo Pimentel explotó y arremetió contra el Comité Disciplinario de la Dimayor

Eduardo Pimentel, foto de archivo de El Espectador. Foto: Cristian Garavito

Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, volvió a criticar al Comité Disciplinario de la Dimayor. Se refirió a la sanción impuesta al futbolista Alfredo Morelos y exigió un castigo más severo contra el árbitro Nicolás Gallo, encargado del VAR en el compromiso entre Chicó y Atlético Nacional del pasado 15 de octubre en Tunja.

El Comité Disciplinario castigó al atacante verdolaga con dos semanas de suspensión y una multa de 85 millones de pesos al considerar que engañó al árbitro central Jairo Mayorga en la acción que derivó en el penalti del empate 1-1. Sin embargo, Pimentel considera que la decisión es incoherente si no se sanciona también al responsable del videoarbitraje.

A través de su cuenta de X (Twitter), el dirigente publicó que: “extrañamente no veo la que tendría que ser una sanción mucho más severa y ejemplar a el sujeto este que está metido en todos los problemas arbitrales de Colombia, Nicolás Gallo, quien con todo el VAR a su disposición fue directamente quien indujo y presionó a la equivocación a un juez mediocre y sin carácter Mayorga, ¿y se van a hacer los pendejos?”.

La comisión Disciplinaria sanciona a Morelos con 85 millones y 2 semanas por inducir a los árbitros al error, pero extrañamente no veo la q tendría q ser una sanción mucho más severa y ejemplar a el sujeto este q está metido en todos los problemas arbitrales de Colombia, NICOLÁS… — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) October 16, 2025

No es la primera vez que Pimentel tiene se refiere a la actuación de Gallo: tras el mismo partido, ya había asegurado que el árbitro tolimense “cuenta con un gran padrino dentro de la FCF” y lo responsabilizó de “hacer caer en un gravísimo error al juez central”.

La Dimayor, por ahora, no se ha pronunciado sobre los señalamientos. No obstante, tanto Gallo como Mayorga no han vuelto a ser designados para dirigir o participar en el VAR en las fechas siguientes de la Liga BetPlay Dimayor tras dirigir en el Chicó-Nacional.

