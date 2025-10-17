Logo El Espectador
Liverpool vs. Manchester United: hora y dónde ver el clásico de la Premier League

Uno viene de tres derrotas consecutivas; el otro, vive en un estado de nerviosismo constante. ¿Quién ganará el clásico?

Kevin Stiven Ramírez Quintero
17 de octubre de 2025 - 04:24 p. m.
Cody Gakpo (centro) del Liverpool en acción con Lisandro Martínez (izq.) y Bruno Fernandes (der.) del Manchester United durante el partido de la Premier League inglesa entre el Liverpool FC y el Manchester United, en Liverpool, Reino Unido, el 5 de enero de 2025.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN
Liverpool y Manchester United reavivarán este domingo su histórica rivalidad durante la 8ª jornada de Premier League.

Los Reds, vigentes campeones de Inglaterra, dejaron escapar el liderato antes de la ventana internacional, luego de una semana horrible en la que perdieron dos encuentros en Premier League (contra Crystal Palace y Chelsea) y otro en Champions League contra el Galatasaray.

Tres derrotas que llegaron lejos de Anfield, su feudo en el que tratarán de reencontrarse con la victoria a costa del Manchester United, que un año más, parece arrastrado por la irregularidad.

El técnico Ruben Amorim ya tiene la sombra del despido asomando por su espalda cuando ni siquiera se cumple un año de su llegada al banquillo, pero sus tres derrotas en el campeonato y su sonrojante eliminación en la Copa de la Liga contra el Grimsby, equipo de cuarta división, son un lastre demasiado pesado.

Podría aligerar la carga dando la sorpresa en Anfield, un estadio en el que los Red Devils llevan casi diez años sin ganar, desde el 17 de enero de 2016.

Aunque seguramente nadie quiera reivindicarse más sobre el césped que el centrocampista alemán Florian Wirtz, llegado al Liverpool el pasado mercado y que todavía no ha logrado goles ni asistencias en el campeonato con su nuevo equipo.

Por su parte, el líder Arsenal visitará el sábado al Fulham, con opción de escaparse provisionalmente a cuatro puntos de los Reds y de aumentar así la presión al clásico de la Premier League.

Así va la tabla de la Premier League 25/26

Fecha y hora: domingo 19 de octubre a las 10:30 a.m.

TV: ESPN.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.

