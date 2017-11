El enojo de Alexis Henríquez con la Dimayor y el calendario de la Liga

Redacción deportiva - @DeportesEE

Alexis Henríquez se mostró muy molesto con la posibilidad de que la Liga Águila finalice, una vez más, después del 10 de diciembre, como es habitual en el balompié colombiano. Según el capitán de Atlético Nacional, los jugadores firmaron que en esa fecha se terminaría el campeonato y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) así lo acordó con la Dimayor.

“Nosotros solo esperamos que todo siga como se acordó, que el torneo se termine el 10, porque nos dicen que el torneo se puede demorar más y no están cumpliendo su palabra (…) Hemos hablado con muchachos de otros equipos y están de acuerdo con el tema. Eso se habló. A nosotros nos dijeron que el 10 se acaba el torneo y ahorita nos lo cambian”, le dijo a Caracol Radio el defensor samario.

El futbolista de 34 años afirmó que “desde octubre del año pasado” están tratando el tema, que “no estamos teniendo el descanso suficiente” y que “ya era hora de hablar” porque “van muchos años” con la misma situación. Dijo que varios de sus compañeros programaron vacaciones desde la fecha en mención “y ahora salen con que el torneo se puede alargar”. (Júnior, por segunda vez, campeón de la Copa Águila)

“Lo que sí es claro es que el espectáculo del fútbol colombiano tiene nombre gracias a los jugadores. Queremos que nos respeten”, agregó Henríquez, quien manifestó que el plantel de Nacional cuenta con el apoyo de su técnico, el español Juan Manuel Lillo, y que está a la espera del pronunciamiento de los directivos.

“A nuestra hinchada también hay que comunicarle porque es un tema bastante difícil. Sí es claro que los más perjudicados vamos a ser nosotros porque vamos a tener las mismas posibilidades de los otros equipos: de quedar campeón o eliminados en los primeros partidos”, profundizó. (Lea también: Russo confirmó que Millonarios quiere contratar a “Gio” Moreno)

El ex Once Caldas advirtió: “Nosotros esperamos que se cumpla o toca esperar la otra semana si se va a decidir. Ya nos vamos a sentar con la agremiación (…) Estamos cansados de cómo se está manejando el fútbol colombiano. No estamos de acuerdo de cómo se está organizando nuestra Liga”.

Uno de los factores por los que la Liga se puede alargar es la participación del Júnior de Barranquilla en la Copa Sudamericana. Al respecto, Henríquez expresó: “Gracias a Dios a Júnior le fue bien y por eso es que ahorita se puede alagar el torneo. Nosotros lo vivimos el año pasado: jugamos semifinal de Sudamericana, al día siguiente nos tocó jugar en Cartagena y ellos decían que nosotros teníamos 30 jugadores para jugar con dos equipos. Júnior también puede hacer lo mismo porque tiene los mismos 30 jugadores que tenemos nosotros. Por eso nosotros decimos: ‘Si no nos ayudaron a nosotros, ¿por qué ahora sí al Júnior?’”.

“Nosotros estamos peleando lo justo, no estamos haciendo algo malo. Esperamos que nos respeten las condiciones. En Europa descansan mes y medio y acá en Colombia estamos descansando diez días”, concluyó.