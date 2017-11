Russo confirmó que Millonarios quiere contratar a “Gio” Moreno

Redacción deportiva - @DeportesEE

Hace un par de días Giovanni Moreno aseguró que Millonarios tenía el interés de contratarlo, teniendo en cuenta la buena relación que tiene con el entrenador argentino Miguel Ángel Russo, quien lo dirigió en 2010 en Racing de Avellaneda.

“Miguel es un gran amigo que me deja el fútbol. Una persona que me trató muy bien en Argentina. Siempre me pregunta cómo está mi familia. Hablo mucho con él desde hace mucho tiempo. De los ofrecimientos a Millonarios le dije que lo más prudente era esperar a que terminara la temporada”, dijo el zurdo del Shanghái Shenhua.

Russo confirmó este miércoles en rueda de prensa la intención del cuadro embajador de contar con el talento de Moreno, con quien habló: “Hablé con 'Gio', le dije que cuando quiera regresar a Colombia, cuente con que Millonarios está interesado en él”. Además, expresó el deseo de tener en el plantel albiazul al delantero Fernando Uribe, jugador del Toluca que ya manifestó que quiere regresar al equipo bogotano.

“Gio Moreno” se encuentra concentrado con la selección de Colombia, que este viernes enfrentará en un amistoso a Corea del Sur en Suwon. Por su parte, Millonarios se encuentra enfocado en la Liga Águila, en la que ya consiguió la clasificación a los cuartos de final con el triunfo sobre Patriotas y en la que este domingo visitará al Atlético Huila en un compromiso pendiente de la jornada 15.