El fútbol colombiano lamenta la muerte de Miguel Castellanos: pasó por el Cúcuta Deportivo

La muerte del exfuncionario generó indignación después del ataque armado ocurrido este lunes en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta. Según las primeras investigaciones, recibió un disparo en la cabeza cuando descendió de su vehículo. Su hijo menor, quien lo…

El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta causó consternación en Norte de Santander y en el fútbol colombiano. Su relación con este deporte iba mucho más allá de ser hermano del exarquero Leandro Castellanos, pues también vistió la camiseta del Cúcuta Deportivo.

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La muerte del exfuncionario generó indignación después del ataque armado ocurrido este lunes en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta. Según las primeras investigaciones, recibió un disparo en la cabeza cuando descendió de su vehículo. Su hijo menor, quien lo acompañaba durante el momento del atentado, resultó ileso.

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Desde distintos sectores políticos e institucionales rechazaron el crimen y solicitaron esclarecer lo sucedido. Castellanos había manifestado su intención de aspirar a la Alcaldía de Cúcuta en 2027, ciudad en la que ejerció como secretario de Gobierno durante la administración del alcalde Jorge Acevedo, entre enero de 2024 y enero de 2026.

Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento del señor Miguel Castellanos Serrano (Hermano de Leandro Castellanos Serrano, exjugador del equipo profesional masculino)



Enviamos un fraternal saludo a toda su familia y allegados en este difícil momento.



QEPD 🙏 pic.twitter.com/fi0cudV5nm — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 27, 2026

El apellido Castellanos era reconocido en el fútbol colombiano gracias a Leandro, hermano de Miguel, quien tuvo una destacada trayectoria como arquero, especialmente en Independiente Santa Fe, y llegó a integrar la selección de Colombia. Precisamente, el conjunto cardenal expresó sus condolencias y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

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Sin embargo, Miguel también tuvo su propia historia como futbolista. Según recopiló el medio Cúcuta Noticias, integró el Cúcuta Deportivo entre 2000 y 2001 como defensor central, cuando el equipo atravesaba dificultades económicas en la Primera B. Durante aquella etapa también se organizaron partidos de índole benéfico para recaudar recursos en los que participó.

#DeportesCN ⚫🔴 Antes de que Leandro Castellanos brillara en los arcos del fútbol profesional colombiano, su hermano mayor Miguel abrió el camino deportivo de la familia. Fue el primero en lucir la casaca del Cúcuta Deportivo a comienzos del nuevo milenio, cuando el club… pic.twitter.com/FnSW4WoFZ1 — Cúcuta Noticias (@CucutaNoticias) October 27, 2026

El Cúcuta Deportivo también lamentó públicamente su fallecimiento mediante una historia difundida en redes sociales. La institución recordó la cercanía de Castellanos con el club y expresó su solidaridad con su esposa, hijos y demás familiares. En su mensaje, el equipo rojinegro manifestó su pesar por la pérdida y les deseó fortaleza.

"Cúcuta Deportivo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Castellanos, persona muy allegada a nuestra institución, hermano de Leandro Castellanos y tío de nuestro jugador Matías Castellanos. Acompañamos de corazón a su esposa, hijos y demás familiares en este difícil momento, y les expresamos nuestras más sinceras condolencias, deseándoles fortaleza y serenidad para afrontar esta irreparable pérdida”, publicó el cuadro motilón en sus redes sociales.

Tras su paso por el fútbol, Castellanos ingresó a la Policía Nacional, institución en la que permaneció más de 21 años y alcanzó el grado de mayor. Posteriormente, se vinculó a la administración pública como secretario de Gobierno de Cúcuta, cargo que dejó en enero de 2026.

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