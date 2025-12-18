El ministerio del Deporte se pronunció sobre los hechos de violencia registrados en Medellín

Aficionados del Deportivo Independiente Medellín se enfrentan con integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) al finalizar el partido de vuelta por la final de la Copa Betplay 2025 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: EFE - STR

Durante la noche del miércoles 17 de diciembre de 2025, Atlético Nacional volvió a coronarse campeón de la Copa BetPlay. El club paisa completó tres títulos consecutivos (2023-2025) que confirman su amplio dominio sobre la competencia.

Sin embargo, la final ganada 1-0 por Nacional sobre el Deportivo Independiente Medellín quedó rápidamente empañada por hechos violentos. Estos se desataron en forma de disturbios en una de las tribunas ocupadas por la hinchada del Poderoso.

“No son hinchas. Se comportan como criminales”, escribió Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. El Ministerio del Deporte también emitió un comunicado con una serie de medidas para mitigar esta clase de hechos en los estadios de Colombia.

¿Qué dijo MinDeporte de lo ocurrido en el Atanasio Girardot?

“Esta cartera ministerial rechaza de manera categórica los actos de violencia ocurridos el pasado miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot, durante el encuentro futbolístico entre Independiente Medellín y Atlético Nacional”.

A través de la participación en la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, el Ministerio del Deporte adelanta una serie de acciones y lineamientos con el propósito de que los eventos futbolísticos sean un espacio de sana convivencia y paz para el disfrute de las familias y los aficionados.

Estas acciones son el resultado de un trabajo interinstitucional y articulado entre los clubes profesionales, la Dimayor, las comisiones locales de fútbol y los aficionados. Esto incluye el acompañamiento y la coordinación entre los distintos actores.

¿Qué pasará con los responsables?

“Se reafirma el compromiso de fortalecer el trabajo de la Comisión Local de Fútbol de la ciudad de Medellín y de promover la aplicación de las sanciones correspondientes, con la debida individualización de los responsables”.

Todo lo anterior, conforme a lo establecido en la Ley 1453 de 2011, así como las medidas que dicha comisión determine en el marco de sus competencias. De igual manera, el ministerio respalda y apoya el trabajo que adelanta la Policía Nacional.

Finalmente, el Ministerio del Deporte concluyó que hará un seguimiento y acompañamiento a la Comisión Local de Fútbol de la ciudad de Medellín. Esto con la intención de prevenir este tipo de actos en el futuro y buscar medidas que garanticen el buen desarrollo de este tipo de eventos en los recintos deportivos del país.

