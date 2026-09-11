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El reto de James y Cuadrado de demostrar que aún pueden marcar diferencias

Atlético Nacional y Millonarios ficharon dos figuras históricas de la selección de Colombia, pero ambos llegan después de años de irregularidad a nivel de clubes. Hay alta expectativa en saber si están en condiciones de ser protagonistas y potenciar a sus nuevos clubes.

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Daniel Bello
Daniel Bello
11 de septiembre de 2026 – 04:00 p. m.

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Atlético Nacional y Millonarios dieron un golpe sobre la mesa al confirmar las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado justo cuando estaba por cerrarse el plazo de inscripciones del segundo semestre de la Liga BetPlay. Si nos centramos en lo mediático, sus contrataciones ya se ubican entre los fichajes más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano, aunque su lo que pueda pasar con ellos abre interrogantes.

Una cosa es llegar como ídolo y referente, y otra muy distinta, poder aportar dentro de la cancha. Haber…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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Comentarios
  • Juan Antonio(45350)Hace 2 minutos
    Ayyy jamesito se mueve más un alkaseltzer en una mazamorra que tú hoy, hace rato dejaste de jugar bien fútbol y te dedicaste a la pasarela insulsa
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