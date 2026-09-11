El reto de James y Cuadrado de demostrar que aún pueden marcar diferencias

Una cosa es llegar como ídolo y referente, y otra muy distinta, poder aportar dentro de la cancha. Haber…

Atlético Nacional y Millonarios dieron un golpe sobre la mesa al confirmar las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado justo cuando estaba por cerrarse el plazo de inscripciones del segundo semestre de la Liga BetPlay. Si nos centramos en lo mediático, sus contrataciones ya se ubican entre los fichajes más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano, aunque su lo que pueda pasar con ellos abre interrogantes.

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Una cosa es llegar como ídolo y referente, y otra muy distinta, poder aportar dentro de la cancha. Haber pertenecido a la superélite no garantiza convertirse automáticamente en un futbolista diferencial al regresar, porque si están de vuelta es, precisamente, porque el nivel para permanecer en los torneos de más alto rendimiento ya no es el mismo. Su talento, eso sí, invita a esperar más.

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Un antecedente extremo es Garrincha. Cuando llegó al Junior en 1968, provocó una revolución, pues aterrizó como bicampeón mundial (conquistó Suecia 1958 y Chile 1962, siendo el mejor jugador de este último). Sin embargo, apenas disputó un partido con el conjunto rojiblanco. Su paso por Barranquilla fue más bien anecdótico.

Hace dos años, Millonarios dio otro golpe sobre la mesa al confirmar la llegada de Radamel Falcao García, el colombiano que más cerca estuvo del Balón de Oro al terminar quinto en 2012. El Tigre llegó al fútbol colombiano con 38 años y, aunque tuvo algunos goles importantes, fue más bien una alterativa para Leonardo Castro, quien fue el delantero titular durante su paso por el cuadro embajador.

Radamel Falcao García celebrando un gol con la camiseta de Millonarios en 2026. / El Espectador Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Desde lo económico, como ocurrió con Falcao, los regresos de James y Cuadrado pueden resultar muy rentables para Nacional y Millonarios. El impacto comercial, la exposición y el vínculo emocional con sus hinchadas tienen un valor evidente. Pero para los aficionados esa parte pierde peso cuando empieza el partido, ya que lo que más importará es cuánto puedan aportar sobre el terreno de juego.

¿Viene el James de los clubes o el de la selección?

James Rodríguez suele seguir siendo protagonista con la selección de Colombia. No podemos olvidar que en la Copa América de Estados Unidos 1994 fue elegido como el mejor del torneo y que incluso en las eliminatorias fue clave. Pero su historia reciente a nivel de clubes cuenta otra cosa, ya que desde hace varios años no consigue consolidarse como figura sostenida en un equipo y, en distintos momentos, ha tenido problemas con directivas, entrenadores o simplemente con la falta de continuidad y confianza necesaria.

Desde que dejó el Real Madrid en 2020 para marcharse al Everton, James no ha jugado más de un año en ninguno de sus clubes. Después llegaron Al-Rayyan (Catar), Olympiacos (Grecia), São Paulo (Brasil), Rayo Vallecano (España), León (México) y, más recientemente, Minnesota United (Estados Unidos). Esa sucesión de destinos muestra una carrera en la que la estabilidad competitiva dejó de acompañarlo.

OFICIAL. Récord absoluto en Copas América. James Rodríguez es el máximo asistidor histórico en una misma edición del torneo, superando a Messi en 2021. 6 asistencias en 5 partidos.



La pelota siempre a James David. pic.twitter.com/C9yw2erOH3 — Juez Central (@Juezcentral) July 11, 2024

Los números previos a la Copa América 2024 ya mostraban esa dificultad. En el primer semestre de aquel año apenas disputó ocho partidos con São Paulo, condicionado por una lesión muscular y por sus convocatorias a la selección. Después pasó al Rayo Vallecano, donde jugó siete encuentros y fue titular solamente en dos, una muestra clara de su escasa continuidad.

En 2025, con León encontró, por fin, una mayor regularidad. Durante su único año con el club mexicano disputó 33 partidos, según los registros disponibles, y fue una pieza habitual del equipo. Sin embargo, después quedó libre y pasó varios meses sin concretar un nuevo destino mientras buscaba llegar con posibilidades al Mundial. Esa espera también hizo parte del problema.

Ya en 2026, James apenas disputó ocho partidos con Minnesota United, tres de ellos como titular, para un total de 273 minutos. Es significativo porque dos años antes había sido elegido mejor jugador de la Copa América. Incluso para un equipo de menor peso competitivo, aquella etiqueta no le aseguró un lugar permanente en el once.

Su último Mundial tampoco se pareció a los grandes torneos que había protagonizado con Colombia. La falta de continuidad en clubes terminó reflejándose en un jugador menos influyente y con dificultades para sostener el ritmo de la competencia. Después de la cita orbital, en la que no pudo marcar ni asistir, el enganche de 35 años estuvo dos meses entrenando por su cuenta y hasta sonó para un equipo del ascenso italiano.

James, además, tendrá que competir por espacios en un Nacional que cuenta con alternativas para jugar detrás del delantero. Edwin Cardona, quien llevará la camiseta 10, es el nombre más experimentado en esa función, pero no el único. También está Juan Manuel Rengifo, producto de la cantera verdolaga y elegido mejor jugador joven del fútbol colombiano en los premios de Acolfutpro 2025.

Cuadrado le puso fin a su carrera en Europa

El caso de Juan Guillermo Cuadrado tiene algunos paralelos y varias diferencias. El antioqueño, de 38 años, puso fin a una carrera de más de 17 años en Europa, la mayor parte en Juventus, donde superó los 300 partidos, ganó cinco títulos de Serie A, fue capitán y alcanzó una final de Champions League. Su ciclo con la vecchia signora terminó en 2023.

Después de Juventus, Cuadrado pasó por Inter, Atalanta y Pisa, tres experiencias en las que la continuidad estuvo condicionada por diferentes circunstancias. En Inter, su primera temporada quedó marcada por una cirugía en el tendón de Aquiles que lo alejó cinco meses. Apenas disputó 12 partidos y fue titular en uno, aunque terminó celebrando el título de la Serie A.

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En la temporada 2024-25 recuperó algo de continuidad con Atalanta, al disputar 32 partidos entre todas las competencias. Sin embargo, su papel fue principalmente secundario, ya que apenas nueve de esos encuentros comenzaron con él en el once inicial. Al terminar el curso quedó libre y no extendió su contrato, aunque, al menos, consiguió completar la campaña sin un problema físico prolongado.

Su última temporada en Italia fue con Pisa, recién ascendido a la Serie A y finalmente descendido. Cuadrado comenzó nuevamente como alternativa y, cuando parecía ganar espacio, sufrió una lesión muscular en noviembre que lo dejó fuera hasta febrero. Tras su regreso, volvió a tener un papel más enfocado en el cierre de los partidos. Terminó con 21 encuentros disputados y quedó libre tras el descenso.

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Son, entonces, dos futbolistas de enorme trayectoria que regresan a Colombia en un momento diferente al de sus mejores años. No parece razonable esperar que brillen como entonces, pero sí que su experiencia pueda marcar diferencias. James puede ser importante si encuentra continuidad y si Nacional entiende que su fortaleza está en interpretar espacios, no en presionar constantemente.

Con Cuadrado, la pregunta pasa todavía más por la resistencia física. Incluso como alternativa venía teniendo minutos con cierta frecuencia, pero las lesiones han interrumpido varias etapas de su carrera reciente. En ambos casos, el desafío será sostener la disponibilidad, pues el talento sigue estando, pero un jugador difícilmente marca diferencias si pasa demasiado tiempo fuera de la cancha.

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La mesa está servida para dos regresos que tienen mucho de simbólico, pero que deberán juzgarse por lo que ocurra con el balón en movimiento. James y Cuadrado fueron protagonistas de una generación histórica de la selección de Colombia y construyeron carreras extraordinarias en el exterior. Ahora les corresponde demostrar cuánto de aquel nivel todavía puede trasladarse al fútbol colombiano.

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