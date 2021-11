El VAR terminó siendo protagonista en el empate entre Medellín y Pereira

Se habían jugado ya dos partidos de la jornada dominical. Once Caldas vs. Patriotas y Jaguares vs. Nacional. Ambos juegos terminaron en empate, salvo que el primero quedó 1-1, mientras que el segundo terminó sin emociones en Montería. Era el turno de Medellín, que recibía a Pereira en el Atanasio Girardot por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

Pereira, que no llegaba con la misma necesidad que Medellín, no jugó un buen partido y se vio una versión lejana a compromisos anteriores. Los poderosos, que oficiaban como locales, debían ganar para seguir soñando con la clasificación a cuadrangulares.

Y como Medellín era el equipo necesitado, desde el principio salió a proponer. Bastaron 15 segundos para que se registrara el primer remate del cuadro poderoso en los pies de Vladimir Hernández, que fue uno de los más activos en la primera parte.

Los dirigidos por Julio Comesaña insistieron, pero si no era la imprecisión de sus atacantes, eran las atajadas de Santiago Castaño, guardameta de Pereira, que fue una de las figuras del encuentro, las que evitaron que el conjunto poderoso se fuera arriba en el marcador en la primera parte.

La segunda mitad mantuvo la tendencia. José ‘El Trencito’ Valencia y Wilfrido de La Rosa, atacantes de Pereira, brillaron por su ausencia y se les vio lejos del arco de Andrés Mosquera, arquero de Medellín.

Y mientras el guardameta poderoso no tenía protagonismo, el arquero matecaña seguía siendo figura. A Agustín Vuletich le sacó varias opciones claras de gol y el delantero de Medellín se fue sobre el minuto 75 sin poderle anotar a Castaño.

Pereira terminó atacando en los minutos finales, y aunque solo logró un remate claro que fue atajado por Andrés Mosquera, el conjunto matecaña tampoco encontró espacios para abrir el marcador.

Juan Pablo Gallego, atacante de Medellín, había logrado un remate al minuto 95 que fulminó a Santiago Castaño, que había sido figura. Era un grito de gol que desahogaba a todos en el Atanasio Girardot, pero el VAR anuló la anotación por una falta previa. Finalmente, el partido se quedó sin goles y fue entonces el tercer empate en la jornada dominical de la Liga BetPlay.

Con este resultado, Pereira quedó parcialmente en la tercera casilla con 29 unidades, asegurando así prácticamente su clasificación, mientras que Medellín siguió en el puesto 14 con 21 puntos, dejando en el limbo las posibilidades de meterse a los ocho.

En la fecha 18 de la Liga BetPlay, Medellín visitará a Patriotas, que necesita sumar para huir del descenso. Por su parte, Pereira recibirá a Jaguares en un partido donde puede quedar definida la clasificación del cuadro matecaña.