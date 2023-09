¿En qué consiste la investigación de la SIC al fútbol colombiano? Le contamos

Balón utilizado en el fútbol profesional colombiano. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una noticia que tiene a los dirigentes del fútbol colombiano con los pelos de punta. Este jueves la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que abrió una investigación y formuló pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y varios de los equipos que han participado en la Liga Femenina desde su creación en 2017.

¿A qué se debe la investigación y el pliego de cargos? Según la Resolución que lleva el número 56062 del 20 de septiembre de 2023, se " habría corroborado la hipótesis que sugiere que los agentes del mercado en cuestión habrían desarrollado un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica en el mercado de la liga profesional de fútbol femenino en Colombia, desde el 2017 a la actualidad”.

Puede leer: Millonarios venció a Huila en El Campín: así quedó la tabla de la Liga BetPlay

La investigación, que se hizo el pasado 23 de mayo, se hizo luego de incautar celulares, computadores y recoger datos de estados financieros y balances de varios clubes del fútbol colombiano.

Como se los dije en #HistoriasSecretas, el FPC está en la mira del gobierno. Hoy la SIC le formuló pliego de cargos a media Dimayor, incluyendo a Jaramillo, Vélez, Méndez, Barato, Perdomo, Zuluaga y Martán por violar el régimen de protección de competencia en el el fútbol (vetos) pic.twitter.com/zddeckyrZA — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) September 21, 2023

Alianza Petrolera, América, Atlético FC, Atlético Huila, Bogotá FC, Bucaramanga, Cali, Chicó, Cortuluá, Cúcuta, Envigado, Equidad, Fortaleza, Llaneros, Junior, Millonarios, Nacional, Once Caldas, Orsomarso, Pasto, Patriotas, Quindío, Real Cartagena, Real Santander, Santa Fe, Tolima y Unión Magdalena son los equipos investigados.

En la Resolución de más de 80 páginas, se lee también que: " “desde la Dimayor, como entidad encargada de organizar, administrar y reglamentar los campeonatos del fútbol profesional colombiano, se habría discutido la necesidad de contar con un modelo para contratar a las jugadoras que se habría distribuido hacia los clubes de la liga profesional de fútbol femenino en Colombia. Los clubes habrían celebrado contratos con las jugadoras teniendo en cuenta este modelo que tenía una tendencia a reconocer únicamente lo mínimo en relación con algunos aspectos laborales (…), como el salario y el término de duración, entre otros. El reproche consistiría en que alinear las condiciones contractuales entre competidores puede generar una distorsión en el mercado, impidiendo que la dinámica de competencia se desarrolle”.

Le recomendamos: Estos son los horarios de los próximos partidos de la selección de Colombia

Pero no solo son los clubes, la investigación y el pliego de cargos es contra Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor; Eduardo Méndez, Diego Perdomo, Jorge Enrique Vélez, Carlos Mario Zuluaga, Carlos Barato y Óscar Ignacio Martán.

Lo que arroja la investigación es que en la Liga Femenina no se cumplen con las garantías para que exista el libre mercado, y que las condiciones no son iguales a las que existen para el balompié masculino. Así, se comprobaría entre otras cosas, que el rechazo de los fondos públicos se hizo para evitar la vigilancia y auditoría de los clubes y la Dimayor, así como los acuerdos para fijar los salarios de las jugadoras que, en muchos casos, no pasaba del salario mínimo legal vigente.

Le puede interesar: La nueva posición de Colombia en el ranking FIFA tras fecha de eliminatorias

La SIC citó a una rueda de prensa a las 10:00 de este viernes para dar detalles de la investigación, que, entre otras cosas, habría llevado a la FCF, según otros medios de comunicación como El Tiempo, a pensar en denunciar una intervención estatal ante la FIFA, el máximo ente del fútbol mundial, lo que podría causar una desafiliación y, por ende, dejaría en veremos, por ejemplo, las eliminatorias al Mundial o el Mundial Femenino sub 20, que se realizaría en nuestro país.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador