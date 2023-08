En un partido que terminó con polémica, Equidad y Junior empataron en Techo

Equidad y Junior empataron sin goles en el estadio de Techo, en Bogotá. Foto: @Dimayor

Salió el técnico Hernán Darío Gómez del Junior, pero las cosas todavía siguen igual. El equipo barranquillero empató 0-0 en su visita a Equidad, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, en donde el arquero uruguayo Santiago Mele fue la figura de los visitantes.

De no ser por el cuidapalos charrúa Equidad hubiera sumado tres puntos ante un Junior con pocos argumentos futbolísticos, que no generó opciones reales de gol, pero con un poco más de actitud que en sus recientes presentaciones. Las mejores oportunidades de anotar fueron de los aseguradores, que antes del juego homenajearon al técnico Alexis García por cumplir 500 partidos en el banquillo asegurador.

En tiempo de descuento, Yoiver González anotó para los capitalinos, pero el árbitro Diego Ulloa anuló la acción por una mano previa de Brayan Fernández. Justo en esa acción el juez de línea del costado oriental, Élkin Echavarría, fue impactado por un objeto lanzado desde la tribuna en la que estaban los seguidores del Junior, por lo que el central determinó decretar el final del juego.

Con el punto, Equidad mantuvo su invicto en el torneo y llegó a ocho unidades, mientras que el Junior sigue sin ganar en la Liga BetPlay II de 2023 y apenas lleva cuatro. En la próxima fecha, el miércoles 23 de agosto, los bogotanos visitan a Alianza Petrolera, mientras que los tiburones recibirán al América.

Santa Fe rescató un punto en su visita al Unión Magdalena

Aunque a los 15 minutos de juego Independiente Santa Fe ya perdía 2-0 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta y antes del entretiempo sufrió la expulsión de Fabio Delgado, se recuperó en el complemento y le empató al Unión Magdalena.

Los samarios se fueron en ventaja con anotaciones de Gustavo Torres y Ricardo ‘Caballo’ Márquez, pero en la segunda parte Jersson González y Hugo Rodallega, quienes ingresaron, lograron las anotaciones de la igualdad. Preocupada quedó la hinchada cardenal pues Rodallega sufrió una lesión cuya gravedad se conocerá apenas cuando se le realizan algunas pruebas médicas.

Pereira goleó a Jaguares y espera a Palmeiras por Copa Libertadores

En el partido que abrió la sexta fecha de la Liga BetPlay, Deportivo Pereira venció 3-0 a Jaguares, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, dela capital de Risaralda. Los goles de los locales fueron obra del uruguayo Adrián Balboa, en dos oportunidades, y Larry Angulo.

Con ese resultado el cuadro matecaña, que el miércoles recibe al Palmeiras de Brasil (7:00 p.m.) en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, llegó a cinco puntos en la tabla, mientras que Jaguares se quedó con seis.

Este domingo se disputarán tres partidos más de la sexta jornada, en la que se aplazaron los duelos Envigado vs. América y Cali vs. Tolima. A las 4:00 p.m., Deportivo Pasto recibe a Boyacá Chicó y luego Alianza Petrolera visita al Medellín. Nacional, a las 8:20 p.m. enfrenta al Huila en el Neiva. El lunes se jugarán los compromisos Bucaramanga vs. Águilas (4:00 p.m.) y Millonarios vs. Once Caldas (7:00 p.m.).

