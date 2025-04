En vivo: América vs. Deportivo Cali, por la Liga BetPlay

El 24 de marzo, Cali y América empataron 1-1 en el estadio de Palmaseca. Foto: América de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Minuto 35. Volvió a llegar el América. Desde 30 metros Juan Fernando Quintero obligó al arquero Rodríguez a mandar el balón al tiro de esquina.

Minuto 10. Responde el Cali. Remate de Jarlan Barrera desde afuera del área para exigir al arquero Jorge Soto.

Minuto 2: Primera llegada del partido. remate desde afuera del área de Esneyder Mena que logra rechazar el arquero Alejandro Rodríguez.

6:20 p.m. Comenzó el partido en el estadio Pascual Guerrero, ante unas 25 mil personas.

Fin de semana de clásicos en el fútbol mundial. En España se jugó el Barcelona vs. Real Madrid; en Argentina el River vs. Boca; y en Colombia se disputará este domingo el América vs. Deportivo Cali.

Los escarlatas ocupan la quinta casilla de la tabla, con 26 puntos, aunque llevan cuatro partidos de Liga sin ganar. Los azucareros son octavos con 23 unidades y vienen de ganarle a Atlético Nacional.

Liga BetPlay Ganaron Envigado, Tolima y Pereira

La jornada 16 de la Liga BetPlay comenzó el sábado con la victoria 2-1 de Envigado sobre el colero Unión Magdalena. Después Alianza y Águilas empataron sin goles en Valledupar.Deportes Tolima le ganó 2-1 a Equidad, mientras que Deportivo Pereira superó como local al líder Junior de Barranquilla, con gol del veterano Carlos Darwin Quintero.

Santa Fe igualó sin goles contra Boyacá Chicó en El Campín y completó cuatro partidos sin ganar en el torneo. Este domingo, después del clásico caleño se enfrentan Bucaramanga y Millonarios.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador