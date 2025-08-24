No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EN VIVO | América vs Nacional: mire el clásico de la Liga BetPlay, minuto a minuto

Después de sus eliminaciones internacionales, diablos rojos y verdolagas se enfrentan en el partido más llamativo de la fecha.

Redacción Deportes
24 de agosto de 2025 - 10:23 p. m.

Actualizaciones clave

América de Cali y Atlético Nacional protagonizan este domingo uno de los partidos más importantes de la octava fecha de la Liga BetPlay. En el Pascual Guerrero, en plena capital del Valle del Cauca, Diablos Rojos y Verdolagas se miden en una nueva edición del superclásico del país.

Los locales llegan golpeados, luego de su eliminación entre semana contra Fluminense en los octavos de final de la Copa Sudamericana. En los últimos puestos de la tabla, además, los dirigidos por Gabriel Raimondi necesitan una victoria urgente.

Por su parte, el panorama de los visitantes, aunque están mejor en el rentado local, también es complicado. Los de Medellín también quedaron eliminados esta semana en octavos de final, pero de la Copa Libertadores, a manos de São Paulo.

¿Cómo va el partido de América y Nacional? ¡Siga acá el minuto a minuto!

Actualización claveHace 5 horas

Titulares confirmadas

Así será el XI de América de Cali

Así será el XI de Atlético Nacional

Actualización claveHace 5 horas

¿A qué hora es el partido?

Todo está dispuesto para el arranque del compromiso entre América de Cali, local en el Estadio Pascual Guerrero, y Atlético Nacional.

El clásico, uno de los partidos más esperados en la octava fecha de la Liga BetPlay, empieza desde las 6:20 de la tarde, con transmisión de Win Sports +.

Redacción Deportes

