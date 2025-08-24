No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Mbappé sigue intratable y le volvió a dar el triunfo a Real Madrid en LaLiga

El cuadro blanco sumó su segunda victoria en el campeonato español y es uno de los punteros junto a Villarreal y Barcelona.

Agencia AFP
24 de agosto de 2025 - 09:50 p. m.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (izq) lanza a portería durante el partido.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (izq) lanza a portería durante el partido.
Foto: EFE - Paco Paredes
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Real Madrid se impuso este domingo por 3-0 a Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en la segunda jornada de LaLiga, gracias a un doblete de Kylian Mbappé y a otro tanto de Vinícius.

Con este triunfo, el club blanco asciende a la tercera posición, con seis puntos, los mismos que Villarreal, líder por la diferencia de goles, y Barcelona.

Vínculos relacionados

Tolima le ganó a Once Caldas y se metió entre los punteros de la Liga BetPlay
Colombia, en el Mundial de Voleibol Femenino: hora y TV del partido contra China
Egan Bernal: “Sería triste pensar en ser segundo, hay que luchar por ganar”

Mbappé, la figura

El atacante francés se giró sobre sí mismo en un magistral control orientado para marcar en el 37 de partido con un poderoso derechazo el primer tanto del partido.

La escuadra asturiana reclamó, sin embargo, falta del también francés Aurelien Tchouameni en el robo de balón sobre el belga Leander Dendoncker, que propició la jugada. Pero, ni el árbitro ni el VAR consideraron punible esa acción.

Ya en la segunda mitad, después de que el ghanés Kwasi Sibo rematara al poste un remate desde la corona del área, Mbappé logró en el 83 su segundo gol del partido y tercero de la temporada.

Vinicius, que salió en el 62, robó el esférico al francés Haissem Hassam para montar un contragolpe que acabó con asistencia al galo, quien anotó solo ante el cancerbero Aarón Escandell.

Dos minutos después, Mbappé estuvo cerca del hat-trick tras el latigazo desde la media luna, pero el arquero local consiguió despejar el balón con los puños.

Justo antes del tiempo de descuento, el técnico serbio Veljko Paunovic puso en el campo al ex del Arsenal, Carlos Cazorla, quien recibió una fuerte ovación de un público que veía de nuevo a su equipo jugar en primera división 24 años después.

Al final, Vincius la guinda con un disparo al fondo de la red tras un pase desde la banda derecha de Brahim, que le sirvió para reivindicarse.

Video Thumbnail

Xabi Alonso buscó sumar su primer triunfo liguero lejos del Bernabéu con doble novedad en el once. Franco Mastantuono y Rodrygo reemplazaron a Vinicius y Brahim, que entraron en el 62 a cambio precisamente de esos dos jugadores.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Agencia AFP

Temas recomendados:

Mbappé

Real Madrid

Mbappé Real Madrid

mbappe

LaLiga

Partidos LaLiga

Tabla LaLiga

Fútbol de España

Partido Real Madrid

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar