Hinchas de Atlético Nacional en la tribuna oriental del estadio Atanasio Girardot en Medellín.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura EN VIVO: Nacional y Medellín empatan 1-1 en el clásico paisa, siga el minuto a minuto Daniel Bello Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Esta noche se vivirá una nueva edición del clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, en un compromiso que será clave en las aspiraciones de ambos equipos de meterse en la final de la Liga BetPlay. Los tradicionales rivales se enfrentarán por la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales.

Nacional, el mejor equipo de la fase del todos contra todos, viene de empatar sin goles con Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. Los dirigidos por Lucas González buscarán hacerse fuertes en condición de locales y conseguir una primera victoria en esta instancia del campeonato que le permita instalarse en lo más alto del Grupo A.

Por su parte, el DIM llega con el impulso de haber derrotado el pasado viernes 1-0 a Santa Fe en su estreno en los cuadrangulares, gracias a una anotación de Jeison Medina con asistencia de Jackson Martínez. El conjunto dirigido por Luis Amaranto Perea buscará sumar otros tres puntos para cuidar su posición en lo más alto de la zona.

Minuto a minuto de Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en la Liga BetPlay 2026:

⏱️ 45+4′ | NAC🟢⚪1️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Las tarjetas amarillas han sido protagonistas en los últimos minutos de la primera mitad. Por parte de Atlético Nacional fue amonestado Elías Cabrera, mientras que en el conjunto poderoso recibieron la cartulina Éder Chaux por protestar y Leider Berrío por una infracción.

⏱️ 45′ | NAC🟢⚪1️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Independiente Medellín sufre el asedio de Nacional, que volvió a inquietar el arco visitante. Edwin Cardona filtró una pelota para Elías Cabrera, cuyo remate al primer palo fue controlado por un atento Éder Chaux.

⏱️ 40′ | NAC🟢⚪1️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: El delantero Jeison Medina vio la tarjeta roja tras un fuerte pisotón sobre Emanuel Benítez en la mitad de la cancha. Carlos Betancur inicialmente lo había amonestado, pero rectificó su decisión tras consultar el VAR.

⏱️ 35′ | NAC🟢⚪1️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Nacional ganó confianza tras el empate. Marlos Moreno filtró un balón desde la izquierda que Alfredo Morelos punteó en el área chica, pero Éder Chaux desvió el remate al tiro de esquina. Es el mejor momento del conjunto verdolaga.

⏱️ 31′ | NAC🟢⚪1️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: La ventaja de Medellín duró apenas cinco minutos. Tras un envío de James Rodríguez en una acción de balón parado, William Tesillo ganó de cabeza y venció la resistencia de Éder Chaux, cuyos reflejos no fueron suficientes.

⏱️ 25′ | NAC🟢⚪0️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Keiner Klinger puso en ventaja a Independiente Medellín tras superar en velocidad a los centrales, eludir a Franco Armani y definir con su pierna izquierda a puerta vacía. La asistencia fue de Luis Escorcia.

⏱️ 20′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: Legó el primer remate al arco de Atlético Nacional. Tras un cobro de tiro de esquina, James Rodríguez peinó la pelota, pero se encontró con un Éder Chaux atento, que logró atenazar el balón sin inconvenientes.

⏱️ 20′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: Luego de un arranque en el que Independiente Medellín tomó la iniciativa, Atlético Nacional se ha hecho con la posesión de la pelota. El conjunto verdolaga empieza a ganar metros en campo contrario, aunque todavía carece de profundidad.

⏱️ 15′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: Pese a que intentó regresar al terreno de juego, Daniel Cataño no pudo continuar en el compromiso. Ante esta situación, Luis Amaranto Perea se vio obligado a realizar su primera modificación y dio ingreso a Leider Berrío.

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⏱️ 12′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: Jorman Campuzano se convirtió en el primer futbolista amonestado del compromiso, luego de que Jeison Medina le ganara la posición y el volante verdolaga lo derribara con un agarrón. Carlos Betancur no dudó en mostrarle la amarilla.

⏱️ 10′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: Preocupación en Independiente Medellín por Daniel Cataño, quien resultó afectado en una de sus piernas tras una disputa de balón con James Rodríguez, quien cayó sobre él. El volante tuvo que ser retirado en camilla y todo indica que será sustituido.

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⏱️ 5′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: Daniel Cataño, con un tiro libre lejano, probó las manos de Franco Armani. Medellín tiene más la iniciativa y su bloque medio está muy atento ante la salida del cuadro verdolaga.

⏱️ 2′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: Antes de que se cumpliera el primer minuto de partido Kéiner Klinger se animó a rematar desde el borde del área y, tras un desvío, la pelota pasó cerca del poste. Arrancó con todo el partido.

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⏱️ 1′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: Carlos Betancur hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Atanasio Girardot. A Nacional solo le sirve el triunfo para liderar el cuadrangular A, cualquier otro resultado dejaría al Medellín en lo más alto de la zona.

El clásico paisa se disputará bajo un cielo nublado en Medellín, con una temperatura de 19 grados centígrados y una probabilidad de precipitaciones del 23 %. La humedad será del 83 %, mientras que se esperan vientos de apenas tres kilómetros por hora.



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Más temprano, en el duelo que abrió la acción en esta zona, Santa Fe se impuso 3-0 a Once Caldas y se acomodó, de manera provisional, en la primera posición del grupo.

El vallecaucano Carlos Betancur será el encargado de impartir justicia en el clásico paisa, acompañado por Roberto Padilla y Deivy Guetio como asistentes. Guillermo Agudelo oficiará como cuarto árbitro, mientras que Fernando Acuña y Luis Trujillo estarán a cargo del VAR y el AVAR, respectivamente. Dimayor

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Luis Amaranto Perea se decantó por un 4-3-3: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra y Frank Fabra; Baldomero Perlaza, Agustín Martegani y Daniel Cataño; Kéiner Klinger, John Montaño y Jeison Medina.

Lucas González apostó por un 3-4-3: Franco Armani; Neyder Parra; William Tesillo y Andrés Reyes; Jorman Campuzano, Elías Cabrera, James Rodríguez y Edwin Cardona; Emanuel Benítez, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

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