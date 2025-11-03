EN VIVO: Envigado y Medellín empatan 0-0 en la semifinal de la Copa BetPlay

Independiente Medellín viene de eliminar a Santa Fe en los cuartos de final. Foto: DIM, vía X

Envigado e Independiente Medellín se enfrentan en el Polideportivo Sur en el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2025. El conjunto naranja llega como la gran revelación del torneo tras dejar en el camino a Millonarios y Deportivo Pereira.

Por su parte, el DIM llega con el impulso de haber dejado atrás a dos clubes capitalinos. Primero eliminó a Fortaleza y luego a Independiente Santa Fe, en una llave en la que tuvo que remar desde atrás. El ‘Poderoso’ perdió en la ida en el Atanasio Girardot, pero se repuso con una goleada en Bogotá.

Minuto a minuto de Envigado vs. Medellín en las semifinales de la Copa BetPlay 2025:

⏱️45+5′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: El partido se jugó en campo de Envigado, pero Medellín no ha podido traducir esa superioridad en el marcador.

⏱️45′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Medellín juega mejor, pero carece de precisión a la hora de finalizar las jugadas. Envigado volvió a recibir una tarjeta amarilla, esta vez para Neymar Uribe.

⏱️40′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Juan Pablo Montoya estuvo atento para volar y mandar al córner un nuevo intento de Léider Berrío. El partido sigue sin goles, pero el duelo entre estos dos va 3-0 a favor del guardameta.

⏱️35′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Léider Berrío volvió a tener espacio para rematar a portería y de nuevo Juan Pablo Montoya se quedó con la pelota.

⏱️30′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Jhon Ospina mostró la primera tarjeta del partido. Por reiteración de faltas, el volante de Envigado Tomás Soto, vio la amarilla.

⏱️25′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: En el papel la localía le pertenece a Envigado, pero Medellín, con más presencia en las tribunas del Polideportivo Sur, se siente como el dueño de casa de facto.

⏱️20′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Una desatención en el fondo de Medellín le permitió al equipo local aproximarse y tener un tiro de esquina a favor. Medellín, de todos modos, juega mejor.

⏱️15′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Jhon Sandoval remató con fuerza y el portero Juan Pablo Montoya alcanzó tocar la pelota y la envió al tiro de esquina. Lleva dos atajadas el guardameta naranja.

⏱️10′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: La iniciativa la tiene Independiente Medellín, que busca a Francisco Fydriszewski para hacer daño en territorio rival. El DIM recupera pronto y es rápido par pasar de defensa a ataque.

⏱️5′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Francisco Fydriszewski cayó dentro del área naranja tras una disputa con Didier Palacios. El VAR llamó al central y este consideró que no había nada.

⏱️1′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Jhon Ospina hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Polideportivo Sur de Envigado. La primera posesión fue para el dueño de casa.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) designó a Jhon Alexander Ospina para dirigir el duelo entre Envigado y Medellín.

Alejandro Restrepo sueña con dirigir en una nueva final de Copa BetPlay. Saldrá con una línea de tres centrales y contará con dos delanteros: Luis Sandoval y Francisco Fydriszewski.

El técnico Andrés Orozco dispuso una nómina en la que ocho de los inicialistas son jugadores formados en la cantera naranja. Entre ellos se destaca la presencia de Luis Angel Díaz.

Nacional venció 4-1 a América en la ida de la otra semifinal. Juan Bauzá, Matheus Uribe, Juan Rengifo y Alfredo Morelos anotaron para el cuadro verdolaga, mientras que Yojan Garcés anotó el descuento escarlata.

