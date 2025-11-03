Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
En VivoActualizado hace 15 minutos

EN VIVO: Envigado y Medellín empatan 0-0 en la semifinal de la Copa BetPlay

El ganador de esta serie se medirá en la final con el vencedor de la llave entre Nacional y América.

Daniel Bello
Daniel Bello
03 de noviembre de 2025 - 09:52 p. m.
Independiente Medellín viene de eliminar a Santa Fe en los cuartos de final.
Independiente Medellín viene de eliminar a Santa Fe en los cuartos de final.
Foto: DIM, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Envigado e Independiente Medellín se enfrentan en el Polideportivo Sur en el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2025. El conjunto naranja llega como la gran revelación del torneo tras dejar en el camino a Millonarios y Deportivo Pereira.

Por su parte, el DIM llega con el impulso de haber dejado atrás a dos clubes capitalinos. Primero eliminó a Fortaleza y luego a Independiente Santa Fe, en una llave en la que tuvo que remar desde atrás. El ‘Poderoso’ perdió en la ida en el Atanasio Girardot, pero se repuso con una goleada en Bogotá.

Vínculos relacionados

Liverpool vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partidazo de la Champions League
Así quedó el once ideal FIFPro 2025: récords, estrellas y un nuevo dominio
Barranquilla vibró con el Giro de Rigo 2025: una fiesta de ciclismo y cultura

Minuto a minuto de Envigado vs. Medellín en las semifinales de la Copa BetPlay 2025:

Hace 5 horas

Sin goles en la primera mitad

⏱️45+5′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: El partido se jugó en campo de Envigado, pero Medellín no ha podido traducir esa superioridad en el marcador.

Hace 5 horas

Se juegan cuatro minutos más

⏱️45′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Medellín juega mejor, pero carece de precisión a la hora de finalizar las jugadas. Envigado volvió a recibir una tarjeta amarilla, esta vez para Neymar Uribe.

Hace 5 horas

Montoya se perfila como la figura de la primera mitad

⏱️40′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Juan Pablo Montoya estuvo atento para volar y mandar al córner un nuevo intento de Léider Berrío. El partido sigue sin goles, pero el duelo entre estos dos va 3-0 a favor del guardameta.

Hace 5 horas

Nuevo disparo a puerta del DIM

⏱️35′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Léider Berrío volvió a tener espacio para rematar a portería y de nuevo Juan Pablo Montoya se quedó con la pelota.

Hace 5 horas

Primera media hora de juego

⏱️30′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Jhon Ospina mostró la primera tarjeta del partido. Por reiteración de faltas, el volante de Envigado Tomás Soto, vio la amarilla.

Hace 5 horas

Medellín, local simbólico

⏱️25′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: En el papel la localía le pertenece a Envigado, pero Medellín, con más presencia en las tribunas del Polideportivo Sur, se siente como el dueño de casa de facto.

Hace 5 horas

Envigado se toma más confianza

⏱️20′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Una desatención en el fondo de Medellín le permitió al equipo local aproximarse y tener un tiro de esquina a favor. Medellín, de todos modos, juega mejor.

Hace 5 horas

Montoya le niega el gol a Berrío

⏱️15′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Jhon Sandoval remató con fuerza y el portero Juan Pablo Montoya alcanzó tocar la pelota y la envió al tiro de esquina. Lleva dos atajadas el guardameta naranja.

Hace 5 horas

Medellín juega en territorio rival

⏱️10′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: La iniciativa la tiene Independiente Medellín, que busca a Francisco Fydriszewski para hacer daño en territorio rival. El DIM recupera pronto y es rápido par pasar de defensa a ataque.

Hace 6 horas

El VAR llamó a Jhon Ospina

⏱️5′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Francisco Fydriszewski cayó dentro del área naranja tras una disputa con Didier Palacios. El VAR llamó al central y este consideró que no había nada.

Actualización claveHace 6 horas

Arrancó el partido entre Envigado y Medellín

⏱️1′ | ENV 🟠🟢0️⃣-0️⃣🔵🔴MED: Jhon Ospina hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Polideportivo Sur de Envigado. La primera posesión fue para el dueño de casa.

Hace 6 horas

El encargado de impartir justicia

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) designó a Jhon Alexander Ospina para dirigir el duelo entre Envigado y Medellín.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Medellín

Alejandro Restrepo sueña con dirigir en una nueva final de Copa BetPlay. Saldrá con una línea de tres centrales y contará con dos delanteros: Luis Sandoval y Francisco Fydriszewski.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Envigado

El técnico Andrés Orozco dispuso una nómina en la que ocho de los inicialistas son jugadores formados en la cantera naranja. Entre ellos se destaca la presencia de Luis Angel Díaz.

Hace 6 horas

Así va la otra llave

Nacional venció 4-1 a América en la ida de la otra semifinal. Juan Bauzá, Matheus Uribe, Juan Rengifo y Alfredo Morelos anotaron para el cuadro verdolaga, mientras que Yojan Garcés anotó el descuento escarlata.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Envigado vs. Medellín

Copa BetPlay

Independiente Medellín

Dimayor

Polideportivo Sur

Envigado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.