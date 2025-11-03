Así quedó el once ideal FIFPro 2025: récords, estrellas y un nuevo dominio

Lamine Yamal (izq.) de España y Kylian Mbappe de Francia en acción. Foto: EFE - FILIP SINGER

El sindicato mundial de futbolistas FIFPRO anunció este lunes el once ideal del año 2025, integrado por figuras de Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain.

Entre los elegidos destacan Jude Bellingham y Kylian Mbappé por el conjunto blanco, y Pedri González junto a Lamine Yamal por el club azulgrana.

El equipo fue conformado con los votos de más de 20.000 futbolistas profesionales de todo el mundo. Uno de los grandes protagonistas es Lamine Yamal, quien, con apenas 18 años, se convirtió en el jugador más joven en la historia en integrar el once ideal, superando el récord anterior de Kylian Mbappé, que lo había logrado con 19.

También debutan en la lista Pedri González, el defensa portugués Nuno Mendes, su compatriota y compañero en el PSG Vitinha, el inglés Cole Palmer y el francés Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro.

El once ideal refleja el nuevo dominio del Paris Saint-Germain, que aporta cinco jugadores y al técnico español Luis Enrique Martínez, campeón de la Champions League tras vencer 5-0 al Inter de Milán. Además de los mencionados, aparecen el portero italiano Gianluigi Donnarumma, hoy jugador del Manchester City, y el marroquí Achraf Hakimi.

Donnarumma fue elegido por encima de Alisson Becker (Liverpool, Brasil) y Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica) en la votación al mejor guardameta.

Destaca, además, que solo hay presencia europea entre los elegidos.

Así es el XI ideal de FIFPRO 2025

El once ideal FIFPRO 2025 está conformado por:

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City, ITA).

Virgil van Dijk (Liverpool, NED); Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, MAR); Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, POR).

Jude Bellingham (Real Madrid, ING); Cole Palmer (Chelsea, ING); Pedri González (Barcelona, ESP); Vitinha (Paris Saint-Germain, POR).

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, FRA); Kylian Mbappé (Real Madrid, FRA) y Lamine Yamal (Barcelona, ESP).

El XI ideal femenino de FIFPRO 25

El once lo forman Hannah Hampton(Chelsea, Inglaterra); Ona Batlle(Barcelona, España), Millie Bright(Chelsea, Inglaterra),Lucy Bronze(Chelsea, Inglaterra), Leah Williamson(Arsenal, Inglaterra); Aitana Bonmatí, Alexia Putellas(Barcelona, España), Ghizlane Chebbak(Al Hilal, Marruecos); Barbra Banda(Orlando Pride, Zambia), Chloe Kelly(Manchester City/Arsenal, Inglaterra)y Alessia Russo(Arsenal, Inglaterra).

¿Cómo se realizó la votación?

FIFPRO explicó que el proceso de votación se realizó a través de una plataforma digital segura, distribuida por el propio sindicato y sus asociaciones afiliadas.

Los resultados corresponden al rendimiento de los futbolistas entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, periodo durante el cual los candidatos debieron haber disputado al menos 30 partidos oficiales.

Cada votante eligió a tres jugadores por posición —portero, defensas, centrocampistas y delanteros—, y los más votados en cada línea conformaron directamente el equipo ideal. El undécimo lugar fue asignado al siguiente jugador de campo con la mayor puntuación general.

