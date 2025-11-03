Liverpool vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partidazo de la Champions League

Virgil van Dijk (D), Ibrahima Konaté (I) y Conor Bradley del Liverpool en acción contra Kylian Mbappé (C) del Real Madrid durante el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Liverpool y el Real Madrid en Liverpool, Gran Bretaña, el 27 de noviembre de 2024. Foto: EFE - PETER POWELL

El técnico de Real Madrid, Xabi Alonso, regresa a Anfield este martes para enfrentarse a su antiguo equipo, Liverpool, en uno de los grandes duelos de la jornada de Champions League.

Lo hace en un momento brillante, tras un inicio de temporada casi perfecto con el club blanco.

Mientras el vigente campeón de la Premier apenas suma dos victorias en sus últimos ocho compromisos, el conjunto madridista avanza con paso firme bajo la batuta del entrenador vasco.

Madrid, con todo

Los merengues, campeones de Europa en 15 ocasiones, vencieron al Barcelona el 26 de octubre en el Clásico y ahora buscan reafirmar su poderío ante el equipo de Arne Slot.

Su única derrota del curso fue a finales de septiembre, un 5-2 ante el Atlético de Madrid, pero desde entonces encadenan una racha impecable. Alonso acumula 13 triunfos en 14 partidos, con un equipo que combina solidez defensiva y una presión asfixiante.

“Para ganar campeonatos hay que defender bien y mantener la portería a cero”, dijo tras el 4-0 al Valencia del fin de semana.

La prensa española destaca cómo el técnico ha “forjado una nueva identidad” en el Real Madrid, transformándolo en un conjunto que “domina, asfixia y somete” a sus rivales.

Ningún equipo en Europa recupera más balones en campo contrario, y Alonso ha demostrado una gran flexibilidad táctica, en contraste con la rigidez de la era Ancelotti. Incluso decidió entrenar en Madrid antes de viajar a Inglaterra, para evitar filtraciones del plan de partido.

En el plano individual, Alonso ha sabido potenciar a sus figuras. Kylian Mbappé atraviesa un momento estelar, con 18 goles en todas las competiciones, mientras Jude Bellingham se consolida como eje del mediocampo y Vinicius Jr., tras un desencuentro reciente, vuelve a brillar con madurez.

Alonso y Arnold regresan a Anfield

Xabi Alonso, cerebro del Liverpool campeón de Europa en 2005, vuelve a la que fue su casa con el desafío de mantener al Real Madrid en lo más alto de Europa.

En Anfield, el vasco buscará no solo un triunfo simbólico, sino una confirmación de que su proyecto ya compite por todo.

Los Reds, después de ser uno de los equipos que más se gastó en el mercado de fichajes, ha sufrido seis derrotas en sus últimos ocho partidos disputados y sin que jugadores como Florian Wirtz, Alexander Isaak o Jeremie Frimpong se hayan adaptado aún a los esquemas de Arne Slot.

Liverpool vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partidazo de la Champions League 2025

Hora: 4 de noviembre a las 3:00 p.m.

TV: Disney+ / ESPN2

