EN VIVO | Santa Fe vs. Millonarios: mire el clásico capitalino por la Liga BetPlay

Siga acá el minuto a minuto del partido
¡Gran atajada!
14′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵
Beckham cazó una pelota en el área, pero el portero Asprilla logró atajar y salvar a Santa Fe.
Fallo azul
14′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵
Ahora fue Beckham David quien pifió el tiro. El partido va de izquierda a derecha y viceversa, pero sin grandes emociones por ahora.
Primera oportunidad
6′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵
Torres estuvo a punto de poner el primero para Santa Fe, pero pifió el disparo en el área azul.
Primeros minutos
5′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵
Se animan ambos equipos. Santa Fe lo hace por el medio del campo, mientras que Millonarios lo hace por las bandas; saben que necesitan de una victoria.
¡Arranca el partido!
0′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵
Rueda la pelota.
Salen los equipos a la cancha
0′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵
¡Azul y rojo en El Campín! Ya suenan los himnos.
¡Bienvenidos a este minuto a minuto!
Los jugadores ya hacen su calentamiento
El XI de Millonarios
💙🎶🔥 Nuestra voz la repiten los siglos… ¡BOGOTÁ! ¡BOGOTÁ! ¡BOGOTÁ! 💛❤️Ⓜ️✨— Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 25, 2025
▶ Este es nuestro XI Inicial para enfrentar a Santa Fe en El Campín.#HerenciaEmbajadora ✨️ pic.twitter.com/iz4mVeQCC0
La titular de Santa Fe
Esta es la nómina del León 🦁 que disputará desde las 6:20 pm la Fecha 17.#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/wdzYyOuajS— Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 25, 2025
Así llegó Santa Fe
¡Ya estamos en El Campín 🇮🇩!#VamosSantaFe 🦁 pic.twitter.com/RJM8Z0257w— Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 25, 2025
La salida de Millonarios a El Campín
¡En camino a el coloso de la 57! 🚌🏟🔥 pic.twitter.com/YrXUGZI72A— Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 25, 2025
¿A qué hora es el partido?
El clásico entre Santa Fe y Millonarios se jugará este sábado 25 de octubre a las 6:20 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá. El encuentro será transmitido en exclusiva por Win Sports+.
Previa
El clásico capitalino vuelve a encender la noche bogotana. Este sábado, El Campín será testigo del duelo entre Santa Fe y Millonarios, un partido que puede marcar el destino de ambos en la Liga BetPlay.
Los cardenales, octavos con 22 puntos, quieren afianzarse en los cuadrangulares; los azules, con 18 unidades, están contra las cuerdas y necesitan ganar para seguir con vida. En medio de lesiones, presión y urgencias, la ciudad se divide otra vez entre rojo y azul en uno de los clásicos más determinantes de los últimos tiempos.
