EN VIVO | Santa Fe vs. Millonarios: mire el clásico capitalino por la Liga BetPlay

Jugador de Santa Fe durante el compromiso ante Millonarios en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

Siga acá el minuto a minuto del partido

14′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵

Beckham cazó una pelota en el área, pero el portero Asprilla logró atajar y salvar a Santa Fe.

14′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵

Ahora fue Beckham David quien pifió el tiro. El partido va de izquierda a derecha y viceversa, pero sin grandes emociones por ahora.

6′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵

Torres estuvo a punto de poner el primero para Santa Fe, pero pifió el disparo en el área azul.

5′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵

Se animan ambos equipos. Santa Fe lo hace por el medio del campo, mientras que Millonarios lo hace por las bandas; saben que necesitan de una victoria.

0′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵

Rueda la pelota.

0′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵

¡Azul y rojo en El Campín! Ya suenan los himnos.

¡Bienvenidos a este minuto a minuto!

▶ Este es nuestro XI Inicial para enfrentar a Santa Fe en El Campín.#HerenciaEmbajadora ✨️ pic.twitter.com/iz4mVeQCC0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 25, 2025

Esta es la nómina del León 🦁 que disputará desde las 6:20 pm la Fecha 17.#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/wdzYyOuajS — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 25, 2025

El clásico entre Santa Fe y Millonarios se jugará este sábado 25 de octubre a las 6:20 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá. El encuentro será transmitido en exclusiva por Win Sports+.

El clásico capitalino vuelve a encender la noche bogotana. Este sábado, El Campín será testigo del duelo entre Santa Fe y Millonarios, un partido que puede marcar el destino de ambos en la Liga BetPlay.

Los cardenales, octavos con 22 puntos, quieren afianzarse en los cuadrangulares; los azules, con 18 unidades, están contra las cuerdas y necesitan ganar para seguir con vida. En medio de lesiones, presión y urgencias, la ciudad se divide otra vez entre rojo y azul en uno de los clásicos más determinantes de los últimos tiempos.

