Deportes
Fútbol Colombiano
En VivoActualizado hace 18 segundos

EN VIVO | Santa Fe vs. Millonarios: mire el clásico capitalino por la Liga BetPlay

Leones y embajadores se enfrentan por la fecha 17 del todos contra todos de la Liga BetPlay.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
25 de octubre de 2025 - 11:39 p. m.
Jugador de Santa Fe durante el compromiso ante Millonarios en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - José Vargas
Siga acá el minuto a minuto del partido

Hace 5 horas

¡Gran atajada!

14′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵

Beckham cazó una pelota en el área, pero el portero Asprilla logró atajar y salvar a Santa Fe.

Hace 5 horas

Fallo azul

14′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵

Ahora fue Beckham David quien pifió el tiro. El partido va de izquierda a derecha y viceversa, pero sin grandes emociones por ahora.

Hace 5 horas

Primera oportunidad

6′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵

Torres estuvo a punto de poner el primero para Santa Fe, pero pifió el disparo en el área azul.

Hace 5 horas

Primeros minutos

5′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵

Se animan ambos equipos. Santa Fe lo hace por el medio del campo, mientras que Millonarios lo hace por las bandas; saben que necesitan de una victoria.

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el partido!

0′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵

Rueda la pelota.

Actualización claveHace 5 horas

Salen los equipos a la cancha

0′ ⏱️ | 🔴 SFE 0 vs. MIL 0 🔵

¡Azul y rojo en El Campín! Ya suenan los himnos.

¡Bienvenidos a este minuto a minuto!

Hace 5 horas

Los jugadores ya hacen su calentamiento

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Millonarios

Actualización claveHace 6 horas

La titular de Santa Fe

Hace 6 horas

Así llegó Santa Fe

Hace 6 horas

La salida de Millonarios a El Campín

Hace 6 horas

¿A qué hora es el partido?

El clásico entre Santa Fe y Millonarios se jugará este sábado 25 de octubre a las 6:20 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá. El encuentro será transmitido en exclusiva por Win Sports+.

Hace 5 horas

Previa

El clásico capitalino vuelve a encender la noche bogotana. Este sábado, El Campín será testigo del duelo entre Santa Fe y Millonarios, un partido que puede marcar el destino de ambos en la Liga BetPlay.

Los cardenales, octavos con 22 puntos, quieren afianzarse en los cuadrangulares; los azules, con 18 unidades, están contra las cuerdas y necesitan ganar para seguir con vida. En medio de lesiones, presión y urgencias, la ciudad se divide otra vez entre rojo y azul en uno de los clásicos más determinantes de los últimos tiempos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

