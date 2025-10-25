Bayern no afloja: victoria con autoridad y buen partido de Luis Díaz; vea los goles

El conjunto bávaro sigue firme en la cima de la Bundesliga tras vencer 0-3 al Borussia Mönchengladbach, con el colombiano como titular. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Bayern Múnich continúa intratable en Alemania. El equipo dirigido por Vincent Kompany sumó una nueva victoria en su visita al Borussia Park, donde se impuso 0-3 sobre un Borussia Mönchengladbach que no levanta cabeza y sigue sin conocer el triunfo en esta Bundesliga. Luis Díaz fue inicialista y disputó 76 minutos en un partido en el que volvió a mostrarse participativo y punzante por las bandas.

El arranque del encuentro tuvo al colombiano como protagonista. Apenas al minuto de juego, Díaz generó la primera ocasión clara con un remate dentro del área que rozó el palo del arco local. Minutos más tarde volvió a ser noticia tras recibir una fuerte falta que derivó en la expulsión directa de Castrop Jens, dejando a Mönchengladbach con diez jugadores desde temprano.

Con superioridad numérica, el Bayern se adueñó del balón y empujó al rival contra su propio campo. Harry Kane lo intentó con un disparo desviado y Tom Bischof probó al arquero Moritz Nicolas, quien respondió con una gran atajada para mantener el empate hasta el descanso.

Kimmich abrió el camino y un juvenil selló la goleada

El dominio bávaro se consolidó en la segunda mitad. El líder del campeonato insistió una y otra vez hasta que, al minuto 64, Joshua Kimmich rompió la resistencia local. Tras una jugada elaborada en el área, el mediocampista alemán aprovechó un rebote para marcar el 0-1 y destrabar un partido que parecía enredarse.

Cinco minutos después, Raphaël Guerreiro amplió la diferencia tras una gran asistencia de Michael Olise, que filtró el balón entre líneas para que el portugués definiera con precisión. El local tuvo una opción de descontar al 72’ mediante un penal sancionado tras revisión del VAR, pero Kevin Stöger desperdició la oportunidad estrellando su remate contra el palo derecho.

Poco después, Kompany decidió sustituir a Luis Díaz, quien dejó el campo tras una buena actuación y varios desbordes que generaron peligro. Su reemplazo, el joven Lennart Karl, de apenas 17 años, firmó el 0-3 definitivo con un potente disparo de media distancia que se clavó en el ángulo, cerrando una actuación redonda del Bayern.

Con este resultado, el conjunto muniqués mantiene su paso perfecto en la Bundesliga, con 24 puntos de 24 posibles, consolidado como líder absoluto. Su próximo desafío será este miércoles 29 de octubre, cuando visite a Colonia por la segunda ronda de la DFB Pokal.

