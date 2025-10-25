¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia Femenina en Eliminatorias? Conozca el rival

Colombia está en las primeras posiciones del nuevo certamen y se enfrentará a un rival complicado. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La selección de Colombia femenina afronta su segundo desafío en la Liga de Naciones de la Conmebol con la confianza que le dejó su debut soñado e histórico. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia comenzó el nuevo certamen continental con una goleada 4-1 sobre Perú, un resultado que no solo evidenció su jerarquía, sino que la ubica entre las candidatas tempranas a dominar su grupo rumbo al Mundial de 2027, que se disputará en Brasil.

En su estreno, las cafeteras fueron ampliamente superiores y no dejaron dudas en el estadio donde actuaron como locales. Con una actuación sólida y dinámica, Leicy Santos se destacó con un doblete, mientras que Daniela Montoya e Ivonne Chacón completaron la faena que selló el primer triunfo del camino clasificatorio. Con tres puntos y una diferencia de gol de +3, el equipo colombiano marcó territorio y dejó claro que quiere ser protagonista.

Ahora, el objetivo es sostener ese nivel cuando asuma su primer reto fuera de casa. Colombia deberá visitar a la selección de Ecuador, que también arrancó con victoria y que lidera el grupo tras imponerse como visitante en su debut frente a Bolivia en La Paz. Será una prueba exigente para las dirigidas por Marsiglia, que buscarán mantener el invicto y, de ser posible, conservar puntaje perfecto en esta segunda jornada.

Así se jugará la segunda fecha

La segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se jugará este martes 28 de octubre con cuatro compromisos que prometen emociones fuertes rumbo al Mundial de Brasil 2027. A las 4:00 p.m. (hora colombiana), Uruguay recibirá a Argentina y Chile hará lo propio frente a Bolivia, en duelos que abrirán la jornada. Más tarde, a las 6:00 p.m., Ecuador será local ante Colombia en uno de los choques más atractivos del día, mientras Paraguay enfrentará a Venezuela en Asunción.

Todos los partidos podrán verse en Colombia a través de Gol Caracol y la aplicación Ditu, en una nueva fecha que pondrá a prueba el liderazgo de Ecuador y Colombia, ambos con tres puntos tras su debut triunfal.

¿Qué es la Liga de Naciones Femenina?

La Liga de Naciones Femenina de la Conmebol es un nuevo torneo que cumple una doble función: fortalecer la competencia entre las selecciones sudamericanas y servir como sistema de clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027.

Su formato se asemeja al de la UEFA Nations League, con partidos oficiales en fechas FIFA que sustituyen los amistosos, permitiendo a las federaciones acumular puntos, ritmo y continuidad. Además, busca reducir la brecha competitiva en el continente y brindar mayor visibilidad al fútbol femenino, garantizando más juegos de alto nivel en todo el ciclo mundialista.

