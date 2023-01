Alejandro Restrepo, el estratega que hizo creer a Pereira

Alejandro Restrepo ha sido técnico de Nacional y Pereira. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El pasado 7 de diciembre, el Deportivo Pereira logró su más grande hazaña deportiva: ser campeón de la Liga BetPlay. El artífice de esa victoria fue el entrenador paisa Alejandro Restrepo, quien había llegado a comienzos de ese torneo. El Espectador conversó con él de cara a la temporada que arranca para él y su equipo esta tarde.

Lo hecho por el profe Restrepo y sus dirigidos les hizo merecedores de un lugar en la historia de la capital risaraldense. Tras concluir su pretemporada en Bogotá, los integrantes del conjunto matecaña fueron homenajeados por su hinchada en la presentación del equipo para 2023. La Alcaldía de la ciudad condecoró al entrenador y a su capitán Johnny Vásquez, ambos pereiranos por adopción.

El reto para la temporada que comienza es el ensamblaje de las nuevas fichas que llegaron a vestirse de amarillo y rojo. No será una tarea fácil, pues seis jugadores de la nómina base con la que el equipo salió campeón ahora están en otros equipos. Hoy, contra Millonarios, empieza una nueva historia para Pereira. La defensa del título comienza, casualmente, contra el equipo de Leonardo Castro, goleador matecaña el semestre pasado.

¿Cuando usted llegó a Pereira imaginó que saldría campeón?

Lo que uno siempre tiene son metas altas, desafíos en la vida y sobre todo se ha acostumbrado a ser competitivo con ese deseo de ganar siempre. Obviamente, uno sí se imagina ser campeón, pero después va siendo consciente de la realidad y era que lo primero que íbamos a hacer era convertirnos en un equipo competitivo, que mereciera estar en los primeros lugares de la tabla, supiera competir y, paso a paso, pudiera ir alcanzando pequeños logros que lo fueran acercando a ese gran objetivo de ser campeón.

Normalmente esos procesos suelen tomar mucho más tiempo. El caso de ustedes fue algo extraordinario. ¿Que siente al haber quedado en la historia del club y de la ciudad?

Bueno, es un orgullo. No solamente personal, sino que es colectivo; yo lo siento así. Desde los administrativos, staff, cuerpo técnico y jugadores, porque han trabajado de una manera seria y honesta para estar donde están y que la vida nos haya dado esa oportunidad de haberle dado a la institución y a la ciudad su primera estrella es un orgullo para nosotros. Nos sentimos muy complacidos de haberlo logrado y estaremos eternamente agradecidos con la ciudad y la institución por darnos la oportunidad de haber podido dirigir al equipo y haber entrado en la historia.

Hace año y medio usted le quitó la opción a Pereira de debutar en la Libertadores. Era la final de la Copa Colombia 2021 y el Nacional, que usted dirigía, le ganó al cuadro matecaña. Pasó de dejarlos sin Libertadores a llevarlos por primera vez a disputarla. ¿Qué opina de las vueltas que da el fútbol?

Es algo que ni siquiera lo había pensado. Al final, la madurez que te va dando este oficio sirve para entender esta carrera de una manera profesional. Defender a la institución a la cual te encuentras vinculado y que en el momento te da la posibilidad y la oportunidad de trabajar son lo importante.

Tengo un gran cariño por ambas instituciones. En su momento, como tú lo dices, tuve la oportunidad de ir a la Copa Libertadores a través de un título con Nacional. Y la vida nos puso otro momento y otro presente el 7 de diciembre de 2022: haber conseguido una estrella para el Deportivo Pereira y la posibilidad de competir por primera vez en la Copa Libertadores.

Quiero destacar el aspecto humano. Esta semana, cuando se le realizó un homenaje en la presentación del equipo, usted estuvo muy emocionado. ¿Qué es Pereira para usted?

Creo que este es un deporte que en muchos momentos está encaminado por las emociones. Las emociones nos guían hacia situaciones de ventaja o de desventaja y es así en el juego y fuera de él. Esa noche fue muy especial por ver a tantas personas felices. Después del 7 de diciembre no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos con la afición, ofrecerle el campeonato y presentar al nuevo equipo. Entonces, fue un momento de mucha emotividad y alegría para mí y para los jugadores.

En Pereira me han hecho sentir como en mi casa, como uno más de ellos. La paso muy bien en el día a día en la ciudad, que tiene un encanto especial, se vive muy bien y se disfruta. Me siento muy bien y muy orgulloso de estar viviendo en ella.

¿Qué sigue después de consagrarse en la historia del Pereira: crear un proyecto o dejar una base en categorías menores?

Bueno, aquí ya hay un trabajo de categorías menores encabezado por Héctor Fabio Ospina, gerente deportivo, y lo ha seguido muy bien Jesús Muñoz, coordinador de las divisiones menores. Obviamente, con el apoyo de todos sus cuerpos técnicos. Es un trabajo que se viene haciendo, continuo y que se nota que se ocupan de que cada vez sea mejor. Nosotros a los chicos a quienes les vemos capacidades les permitimos involucrarse en lo que es el día a día de un club profesional, dándoles las oportunidades de convivir con la plantilla y después, si tienen esa capacidad y ese talento, pues puedan disputar una posición.

En segundo lugar, creo que hay una bandera que nosotros hemos defendido y es hacer un equipo competitivo en todos los frentes. La liga colombiana tiene una gran importancia y le doy el valor que debe ser, porque es el torneo en el cual el equipo puede seguir manteniendo su categoría y seguir siendo competitivo a nivel local. Está la Copa BetPlay, que también es un torneo donde entramos ya en una etapa avanzada y hay la oportunidad de competir por otro título.

Y ahora le toca disputar torneos que la hinchada pereirana no había podido disfrutar, como la Superliga y la Copa Libertadores

Hay un reto muy lindo de jugar rápidamente una final como la Superliga, en la que vamos a tener la oportunidad de enfrentar a un gran rival con una muy buena afición como Nacional. Serán partidos muy bonitos. Y también está el sueño de todos los pereiranos de no solo de poder estar y competir, sino de disfrutar una Copa Libertadores. Esperamos que para ese momento hayamos conformado un equipo competitivo que merezca sacar buenos resultados y que pueda, ojalá, aspirar a las siguientes fases.

Hablando de los retos, ¿cómo ha afectado la salida de medio equipo base? Por lo menos seis de los titulares que jugaron la final se fueron.

Obviamente no es fácil. Ya había un conocimiento de los jugadores hacia lo que era la idea de juego y de nosotros hacia lo que ellos nos podían entregar. Había también un alto grado de confianza, camaradería y respeto; que creo que era algo muy importante. Pero esta es la profesión y esto es lo que por la realidad de la institución nos ha correspondido vivir. A nosotros nos queda tener esa capacidad de adaptar rápidamente a los jóvenes y a los jugadores de experiencia que han llegado, de ponerlos en un momento competitivo importante y que desde sus capacidades y cualidades nos entreguen todo ese potencial.

¿Cuáles son las diferencias entre trabajar en Nacional y en Pereira?

Yo creo que como esencia del juego y desde el aspecto netamente profesional hay muchas similitudes, como poder liderar y planificar en un equipo de fútbol profesional. Al final, son seres humanos que están regidos por emociones y sentimientos, por diferentes características y para eso estamos los líderes, para intentar engranarlas.

En términos organizacionales y de infraestructura, son realidades y situaciones muy distintas, lo que nos corresponde a nosotros es tener la capacidad como profesionales del fútbol de adaptarnos, de la planificación, la comprensión de las situaciones que se van presentando y la aceptación de lo que es la realidad. Voy con una realidad en el propio Pereira, muy distinta a la de otros clubes, pero nos valemos de nuestro conocimiento del juego, nuestra planificación y liderazgo para solventar todas las dificultades que quizás en algún momento aparecen.

¿Le gustaría volver a Nacional en algún momento?

Por Nacional siempre he tenido gratitud. Es una institución que me ha brindado grandes oportunidades, inicialmente para conocer todo lo que era el fútbol formativo, aplicar lo que yo tenía de conocimiento y después entrar a dirigir en el fútbol profesional. Es una institución que quiero y me ha dado muchas cosas importantes.

Para cerrar, ¿qué le gustaría agregar sobre su proceso con Pereira?

A mí me parece importante agradecer a las personas que han confiado en mí, especialmente a los directivos del Deportivo Pereira. Por ese primer visto bueno y el diálogo cordial que se tiene. Entonces, agradecerle al presidente John Candamil, que confió y dio su aval para que yo llegara; al gerente deportivo Héctor Barrios Ospina, quien desde el primer momento confío en mí y había hecho un acercamiento para que yo llegara a la institución y, ante la salida del profesor Alexis Márquez, me extendió la invitación.