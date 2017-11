“Es falso que haya un acuerdo entre jugadores y Dimayor”: Jorge Perdomo

Redacción deportiva - @DeportesEE

Las declaraciones del capitán de Atlético Nacional, Alexis Henríquez, quien aseguró que había un acuerdo entre la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) y la Dimayor para terminar el campeonato doméstico el 10 de diciembre, provocaron la respuesta del presidente del ente rector del fútbol colombiano, Jorge Fernando Perdomo, que aseguró en diálogo con Caracol Radio que “es falso que haya un tipo de acuerdo o pacto colectivo entre jugadores y Dimayor”.

“Se advirtió a los clubes que si algún equipo colombiano estaba en instancias de finales en copas internacionales, pasaría lo que está pasando”, agregó Perdomo, quien, ante las declaraciones de Henríquez pidiendo que no se aplazaran partidos por la participación del Júnior en la Copa Sudamericana, dijo: “Si hay un equipo que haya sido privilegiado con la modificación de fechas para permitir su participación en torneos internacionales es Nacional. Y no por ser Nacional, sino porque era un equipo que estaba representando al fútbol colombiano”.

“En el 2014 estaba para terminarse el torneo el 14 de diciembre y finalmente lo terminamos el 21. Ese torneo se aplazó una semana para permitir que Nacional representara dignamente a Colombia”, también afirmó el presidente de la Dimayor, que destacó que el reciente campeón de la Copa Águila “merece ayuda, ya que está en finales de torneos internacionales” y que el año anterior varias fechas “se corrieron para que Nacional representara dignamente a Colombia”.

Perdomo recordó “que la final de la Copa y de la Liga se corrieron porque Nacional estaba participando en la final de la Sudamericana, que lamentablemente por el incidente de Chapecoense se retomaron las fechas iniciales”. Sobre las palabras de Henríquez, quien aseguró que el plantel de Nacional cuenta con el apoyo del técnico español Juan Manuel Lillo, el directivo aseveró: “No tengo una comunicación oficial de Nacional, el presidente Andrés Botero no está enterado del tema y hasta no tener una notificación oficial no me voy a pronunciar”.

“Nacional es una institución seria, responsable, respetable, que no creo que se arriesgue a hacer un papelón no teniendo una nómina de primer nivel para las finales de la Liga”, agregó Perdomo. Además, habló sobre la posibilidad de cambiar el sistema del descenso. Manifestó que la Dimayor está contemplando dos opciones: eliminar el promedio o que el equipo que suba a la primera división construya el propio, teniendo en cuenta que el mecanismo actual “es perverso”.