¡Escándalo en el fútbol colombiano! DT denunció graves insultos racistas

Miguel Murillo, delantero de Real Cartagena Foto: Real Cartagena

Real Cartagena vive un buen momento deportivo. El cuadro heroico clasificó a los cuadrangulares de la segunda división del fútbol colombiano y avanzó a tercera ronda de la Copa Colombia, donde se enfrentará a Envigado.

Sin embargo, un hecho inaceptable manchó el reciente triunfo del equipo cartagenero en el estadio Jaime Morón.

Según denunció el técnico Alberto Suárez en rueda de prensa, algunos hinchas del equipo le dedicaron insultos racistas a Miguel Murillo, goleador de Real Cartagena y uno de los máximos anotadores del Torneo de Ascenso con seis goles.

🟡🟢 Pocos pueden presumir esta estadística: Un gol cada 90 minutos.



El Ángel del Gol 👼🏿🏹⚽️🥅 pic.twitter.com/0W1yskUp33 — Real Cartagena (@RealCartagena) May 1, 2024

“Fíjense como es injusto, yo escucho señalamientos feísimos de cierto sector de la tribuna contra Murillo y es el segundo goleador del torneo (el tercero en realidad). Si hubiese hecho un gol más, era el goleador del torneo, y la gente se refiere a él de forma vulgar”, dijo.

“Y lo digo respaldado en algunos tuiteros, como si los descendientes cartageneros fueran ojiverdes y rubios, me parece eso horroroso, y no voy a profundizar en el tema porque seguramente nos sanciona la FIFA. Me parece que en eso hay que crecer y hay que madurar”, agregó.

Suárez había empezado hablando de lo que él considera un problema generalizado en el fútbol colombiano: la ausencia de delanteros goleadores. pic.twitter.com/mP7zp0YW5o — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) May 1, 2024

Real Cartagena, que ha fichado a Teófilo Gutiérrez, Chino Sandoval y Cristian Marrugo, espera contratar a Dorlan Pabón tras su salida de Atlético Nacional. El cuadro heroico busca fichar al jugador de 36 años para fortalecer el equipo y pensar en el ascenso a primera división para el próximo año.

