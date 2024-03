“Estamos recuperando el protagonismo del fútbol bogotano”: Jorge Chaparro

Jorge Chaparro Echeverry, presidente de la Liga de Fútbol de Bogotá desde el 1 de octubre de 2022. Foto: Óscar Pérez

Históricamente, el fútbol aficionado bogotano ha estado a la sombra del de otras regiones del país. Antioquia y Valle han dominado los campeonatos nacionales en las categorías menores, mientras la capital, por ser la ciudad de todos, se ha lamentado durante años de la falta de sentido de pertenencia de buena parte de sus dirigentes, técnicos, jugadores y periodistas especializados.

Eso, sin embargo, parece estar cambiando con la llegada al comité ejecutivo de la Liga de Bogotá, de tres “delfines” del fútbol. Directivos jóvenes, que nacieron y crecieron con un balón al lado y conocen perfectamente cómo funciona este deporte en la ciudad.

Se trata de Claudia Poveda, del club La Gaitana; Jonathan Hooker, del Unión Internacional, y Jorge Chaparro, de Caterpillar Motor, quienes le han cambiado la cara a la entidad, en el año y medio al frente.

Chaparro, un delantero goleador a quien una lesión de rótula le impidió debutar en Millonarios cuando ya entrenaba con el equipo profesional, lidera ese tridente que toma todas las decisiones en consenso, más allá de que antes se discutan los argumentos y se defiendan las diferentes posiciones.

Justo después de que la selección capitalina lograra su paso a la fase semifinal del Campeonato Nacional Masculino Categoría sub-15, tras vencer 1-0 al vigente bicampeón Atlántico, Chaparro habló de su gestión y de lo que viene para el balompié bogotano y para él como dirigente.

Ustedes se posesionaron en octubre de 2022, ¿cómo les ha ido?

Financiera y administrativamente, ha sido un balance muy favorable. Recibimos una liga sin credibilidad, pero después de pandemia pasamos de 600 equipos a casi 1.300. La gente se quejaba de los sistemas de juego, de los campos y eso se mejoró notablemente. Pasamos de un presupuesto anual de $3.800 millones a $6.200 millones, lo que nos ha permitido comenzar a invertir más en el tema netamente deportivo, en las selecciones, que van en un proceso con el que estamos recuperando el protagonismo y el prestigio del fútbol bogotano.

Pero siguen faltando los títulos, que es por lo que la gente los evalúa.

Nueve de las 10 últimas selecciones que armamos estuvieron entre las cuatro primeras. Estamos cada vez más cerca, al punto de que nuestros jugadores son nuevamente llamados a selecciones nacionales y hasta los entrenadores son tenidos en cuenta para los cuerpos técnicos de la Federación.

¿Qué empresas los apoyan?

Más que todo tenemos alianzas con Attle, que nos ayuda con toda la dotación de uniformes, y Gatorade. Hemos tenido inmensa colaboración del IDRD, con Blanca Durán y Javier Suárez antes, y ahora con Daniel García y Laura Sin, a quien ya le presentamos nuestro plan de acción. Y obviamente contamos con el apoyo de miles de familias bogotanas que tienen a sus hijos jugando fútbol en nuestros torneos de liga.

¿Cuántos deportistas manejan?

En la Liga de Fútbol de Bogotá tenemos categorías desde los siete años hasta el Torneo de Marcas, que se revivió. Contamos con unos 1.300 equipos, porque de los 300 clubes afiliados unos 220 están participando. Debemos tener entre 38.000 y 39.000 futbolistas en formación.

¿Y en ambas ramas?

Totalmente. En el balompié aficionado de Bogotá desde hace mucho rato se le ha dado el mismo trato a la rama femenina que a la masculina, no hay diferencia.

¿Qué obstáculos han tenido?, ¿en qué han fallado?

En los resultados de las selecciones, que uno quisiera que fueran inmediatos, pero necesitan un proceso, aunque ya estamos figurando y pronto vamos a acabar con una larga sequía de títulos en varias categorías. Lo que claramente sí nos hace falta es fortalecer el tema del mercadeo para vender mejor nuestro producto y vincular a la empresa privada.

Usted tiene 45 años, fue jugador, entrenador y es dirigente. Ha sonado para llegar al comité ejecutivo de Colfútbol. ¿Lo seduce la idea?

Ha existido esa opción. Acá he pasado por todas las comisiones, he sido secretario, vicepresidente dos veces y ahora presidente; he hecho el curso. Realmente sí me gustaría, pero no para estar como uno más, sino porque sé que puedo llegar a aportar para que la entidad tenga una visión más futurista, pues en temas financieros y administrativos es muy sólida.

¿Qué es lo malo de ser dirigente?

Que todo lo bueno que uno haga se puede opacar con un error o una decisión equivocada. También que todo mundo cree que uno es su empleado.

No se puede tener contentos a todos.

Claro, pero con Claudia y Jonathan desde un comienzo acordamos que no íbamos a tener preferencias con nadie: con todos los clubes sí o con todos no. Hay que ser claro con la gente y poco a poco se van acostumbrando, más allá de que a algunos no les guste.

A propósito de eso, restablecieron la relación con los equipos profesionales de la ciudad, que estaba rota.

Sí, fue un trabajo de muchos meses, pero se logró. Esos clubes son importantes para la Liga, todos los demás los quieren enfrentar, nos aportan jugadores para las selecciones y están satisfechos con la manera como estamos haciendo las cosas.

¿Por qué no llegan más futbolistas bogotanos al profesionalismo?

Hay muchas razones. Una es que aquí todavía no lo ven como una opción real de vida. A los 16 o 17 años los papás ya les exigen ir a la universidad o trabajar. Y el entorno no ayuda porque no se puede salir a los parques o a las calles a jugar con tranquilidad por la inseguridad, ya no hay barriada.

📸 Galería fotográfica.



Los dejamos con las mejores postales de la Selección Bogotá U-15 Masculina en la tercera fecha de torneo Interligas organizado por Difutbol Col. 💯⚽️#OrgullososDeNuestrasSelecciones #𝓑𝓸𝓰𝓸𝓽á𝓢𝓸𝓶𝓸𝓼𝓣𝓸𝓭𝓸𝓼 💛❤️🫶🏼 pic.twitter.com/LNmgRUdf83 — Liga de Fútbol de Bogotá (@BogotaLFB) March 14, 2024

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador