Fortaleza tomó importante decisión de cara a la próxima temporada

Fortaleza CEIF se convirtió este semestre en una de las sorpresas de la Liga BetPlay tras clasificar a los cuadrangulares semifinales por primera vez en su historia. El cuadro bogotano consolidó una campaña regular sólida, marcada por un rendimiento que confirma su crecimiento desde su ascenso en 2023.

Pensando en el próximo año, el club ya tomó su primera decisión. Se trata de la continuidad de sus dos capitanes. Tanto Ronaldo Pájaro como Leonardo Pico renovaron por una temporada más, una apuesta por la estabilidad del proyecto y por mantener el liderazgo que ha sostenido al grupo.

El desempeño de 2025 también abrió la puerta a un hecho inédito para la institución, la posibilidad de disputar un torneo internacional. Fortaleza podría clasificar a la Copa Libertadores si conquista el título de Liga, o a la Copa Sudamericana mediante la reclasificación.

El proyecto deportivo del club ha mostrado una evolución constante durante los últimos dos años. La mezcla de jóvenes con proyección y jugadores experimentados, todos bajo la dirección técnica de Sebastián Oliveros, le han permitido a Los Amix lograr resultados sobre el terreno de juego.

En este contexto, Stake Colombia reconoció este miércoles en un evento el proceso del club y destacó el avance competitivo logrado durante el 2025. Como patrocinador valoró la campaña y proyectó que, con la continuidad del proyecto y el rendimiento mostrado, podrían acercarse a la posibilidad de luchar por su primera estrella en el fútbol profesional colombiano.

Fortaleza cerró la fase regular con 35 puntos, siendo el único equipo invicto como local (7 victorias y 3 empates). Sin embargo, dicha racha llegó a su fin el pasado fin de semana, cuando Deportes Tolima se impuso 1-0 en el Metropolitano de Techo, en la primera fecha de los cuadrangulares.

Aún así el equipo tiene margen de maniobra para ir por más en las semifinales del fútbol colombiano. El próximo sábado Los Amix jugarán frente a Santa Fe por la segunda fecha de la instancia en la que se definen los finalistas del segundo semestre de la Liga BetPlay.

