“Gamer” del Año en Colombia: hora y dónde ver la gran final

La gran final del “Gamer” del Año 2025 ya tiene hora y pantalla definida. Este domingo 23 de noviembre, desde las 10:00 a.m., la Plaza de los Artesanos en Bogotá será el escenario donde los 16 mejores jugadores del país competirán por el primer título de esta nueva categoría del Deportista del Año, premio que entrega El Espectador hace 65 años.
El evento será abierto al público, pero quienes no puedan asistir podrán seguir cada enfrentamiento en vivo a través del canal de Twitch de Movistar Game Club, así como por todas las plataformas digitales de El Espectador, que retransmitirá la jornada.
La competencia se extenderá hasta las 3:20 p.m., en una transmisión continua que llevará al público por ocho disciplinas distintas: “Valorant”, “2XKO”, “League of Legends: ARAM”, “EA Sports eFootball”, “Free Fire”, “Call of Duty: Mobile”, “Fortnite” y “Wild Rift”.
El ganador se definirá mediante un formato novedoso en el que cada finalista deberá participar en las ocho disciplinas, sumando puntos según el resultado que obtenga en cada una. El sistema de calificación reconocerá todas las posiciones, incluso las más bajas, lo que convierte la competencia en una prueba de regularidad y adaptación.
Al término de la jornada, el título será para quien haya acumulado la mayor cantidad de puntos, consolidándose como el jugador más completo del país.
El camino hacia la final se trazó entre agosto y noviembre de 2025, a través de un circuito de ocho torneos que pasó por ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Villavicencio y Bucaramanga. De esa fase surgieron los 16 jugadores que disputarán la competencia decisiva en una única jornada. Entre ellos sobresalen Cristian Romero y Faroxtf (Free Fire); Cristonex (League of Legends); Fagamu (eFootball); y Kuro y Sorumi (Valorant).
A este grupo se suman Casmi, Jefferson Correa, Santiago FF, Nikolas Pereira, Mateo, Joseph, Diego Nieto, Carlos Montenegro y Edgar David Mejía, junto con un último participante aún por anunciar.
Lugar: plaza de los artesanos
Hora: 10:00 a.m. (hora de Colombia)
Transmisión: Twitch Movistar Game Club
Nominados en las demás categorías al premio El Deportista del Año
Candidatos mayores
- Natalia Linares, atleta
- Sebastián Muñoz, golfista
- Gabriela Rueda, patinadora de velocidad
- María Fernanda Timms, patinadora de velocidad
- Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad
- Luis Díaz, futbolista
- Mayra Ramírez, futbolista
- Valeria Arboleda, boxeadora
- Ángel Barajas, gimnasta artístico
- Jeison López, pesista
- Brayan Carreño, patinador artístico
- Stefany Cuadrado, ciclista de pista
Candidatos juvenil
- Kollin Castro, patinadora de velocidad
- Tomás Restrepo, golfista
- Camilo Vera, gimnasta artístico
- Nicole Mancilla, futsalista
- Nicolás Olivera, ciclista de pista
- José Eber González, levantador de pesas
- Sebastián Olivares, levantamiento de pesas
- Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad
- Isabella Bedoya, nadadora
- Luisa Agudelo, futbolista
Candidatos paralímpicos
- Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas
- Angie Nicoll Mejía, paratleta
- José Gregorio Lemos, paratleta
- Karen Palomeque, paratleta
- Mayerli Buitrago Ariza, paratleta
- Francisco Sanclemente, paratleta
- Carlos Daniel Serrano, paranadador
- Nelson Crispín, paranadador
- Carolina Munevar, paraciclista
- Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas.
Candidatos a Entrenador del año
- Elías del Valle, entrenador selección de patinaje
- Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares
- Luis Arrieta, seleccionador nacional levantamiento de pesas
- César Torres, seleccionador sub-20 de fútbol
Candidatos a Dirigente del año
- Alberto Herrera Ayala - Fedepatín
- William Peña - Fedepesas
- Jorge Soto - FECNA
- Ramón Jesurún - Fedefútbol
Candidatos a Equipo del año
- Selección femenina de fútbol de mayores
- Selección femenina de baloncesto
- Selección de patinaje
- Selección sub- 20 masculina de fútbol
- Deportivo Cali Femenino
Fecha y lugar de la ceremonia del Deportista del Año 2025
La ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar tendrá lugar el 1° de diciembre en el edificio UCompensar de Bogotá.
El evento reunirá a los mejores deportistas del año, junto con entrenadores, dirigentes y leyendas del deporte colombiano, para reconocer los logros y el esfuerzo de la temporada.
