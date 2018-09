Francisco Maturana fue víctima de robo en su finca de Antioquia

-Redacción Deportes/EFE

Francisco "Pacho" Maturana, quien se desempeñó como director técnico de la selección de fútbol de Colombia en los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, fue este domingo víctima de un robo en una finca de su propiedad, informó el propio ex entrenador.



"Nos metieron en una habitación y nos dijeron que no podíamos salir. Prendieron el televisor duro para que no escucháramos nada de lo que hacían. Nadie salió porque de pronto nos metían un tiro", aseguró Maturana a distintos medios de comunicación. (Lea también: “Los triunfos duran poco, las derrotas toda la vida”: Francisco Maturana)



En el sitio se encontraba Maturana en compañía de su esposa y cuatro amigos cuando tres hombres ingresaron y los amenazaron con armas de fuego.



Los delincuentes encerraron en una habitación a las víctimas por más de media hora, tiempo que utilizaron para robar joyas y dinero. Según las autoridades, el hecho se presentó la madrugada de este domingo en su finca ubicada en el sector El Triángulo, del municipio El Retiro, Antioquia.

"Yo estoy en este lugar desde el 1989 y nunca había pasado nada. Yo vengo ocasionalmente. Es muy raro, nosotros no decimos cuándo venimos", señaló Maturana sobre lo ocurrido.

Maturana además de dirigir a la selección Colombia en los años 90, también ha dirigido en clubes en el país como Once Caldas, América, Millonarios, Atlético Nacional, este último con el que ganó la Copa Libertadores en 1989.