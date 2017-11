Franco Armani radicó documentos para obtener la nacionalidad colombiana

Redacción deportiva - @DeportesEE

“Los papeles todavía no están. El club me está ayudando a obtener la nacionalización. Me interesa, esperé mucho tiempo el llamado a la selección de mi país. Como todos ven, nunca me llamaron. No tengo oportunidad. Es por eso que me interesa el llamado de Colombia”, afirmó en octubre el arquero e ídolo de Atlético Nacional, Franco Armani. Franco Armani, el más veces campeón con Nacional)

El portero, oriundo de Casilda, provincia de Santa Fe, Argentina, radicó este jueves ante la Cancillería los documentos para obtener la nacionalidad colombiana. Después de siete años en el país, el futbolista de 31 años realiza el trámite con el propósito de ser tenido en cuenta por el director técnico de la selección de Colombia, su compatriota José Néstor Pékerman. ("Sueño con jugar el Mundial": Bernardo Espinosa)

Armani, según la prensa argentina, podría llegar a River Plate, uno de los equipos más importantes de ese país. Sin embargo, el propio jugador afirmó que son solo rumores y que todavía no hay ofertas oficiales. Surgió en Ferro Carril Oeste, pasó a Deportivo Merlo y después llegó a Nacional, donde ha conquistado múltiples títulos.

Frente a la posibilidad de que un arquero de origen extranjero sea llamado al combinado colombiano, ya se había pronunciado el titular de ese puesto, David Ospina. “Es un tema complicado. Conozco a Armani, es un arquero increíble, pero sigo partiendo de la base de que debemos seguir creyendo en los arqueros colombianos y no podemos salirnos de ahí”, dijo el hombre del Arsenal.

Cuando Franco Armani obtenga la nacionalidad colombiana podrá ser llamado a la selección por Pékerman, que ha convocado a varios arqueros para ser suplentes de Ospina (Camilo Vargas, Leandro Castellanos, David González, José Fernando Cuadrado, Róbinson Zapata y Cristian Bonilla). ¿Contará el entrenador argentino con su compatriota para el Mundial de Rusia 2018?