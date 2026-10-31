"Fue meramente amor": la confesión de los jugadores del Pereira tras vencer a Jaguares.

Después de varios meses lejos de su escenario, los risaraldenses volvieron a disputar un partido en el estadio Hernán Ramírez Villegas, aunque todavía sin…

Deportivo Pereira consiguió este viernes una victoria 1-0 sobre Jaguares, un resultado importante para reencontrarse con el triunfo y sumar puntos pensando en la permanencia. Sin embargo, el cuadro matecaña atraviesa un año especialmente difícil, marcado por las consecuencias de un terremoto, los problemas para utilizar su estadio y los reiterados incumplimientos salariales de la dirigencia.

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Después de varios meses lejos de su escenario, los risaraldenses volvieron a disputar un partido en el estadio Hernán Ramírez Villegas, aunque todavía sin público en las tribunas. Durante el primer semestre debieron buscar sedes alternativas por las obras del recinto y, cuando parecía acercarse su reapertura, el terremoto del 10 de agosto afectó parte de su estructura.

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En lo deportivo, el encuentro fue equilibrado, con una posesión ligeramente favorable a Jaguares. La diferencia en el marcador llegó gracias a Anderson Plata, quien aprovechó una acción de pelota quieta para conectar con el pie derecho dentro del área chica y enviar el balón al fondo de la red. Sebastián Urrea fue el encargado de asistirlo.

¡ANDERSON PLATA PONE EL 1-0 DE @DeporPereiraFC ANTE JAGUARES! El 'Matecaña' sueña con los tres puntos. #LALIGAxWIN 🟡🔴⚽🔥 pic.twitter.com/i8PmUl2o8m — Win Sports (@WinSportsTV) October 30, 2026

La victoria llegó apenas un día después de que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunciara los incumplimientos económicos del club. Según el comunicado, los jugadores del plantel profesional acumulaban más de dos meses sin recibir sus salarios, mientras algunos integrantes del cuerpo técnico y del personal administrativo acumulaban hasta tres meses esperando sus pagos.

La situación había generado incertidumbre sobre la disputa del compromiso, pues se especuló con la posibilidad de que el Pereira utilizara futbolistas juveniles, tal como ocurrió el año pasado. Finalmente, los profesionales decidieron jugar y, después del encuentro, el plantel completo acompañó al entrenador Alexis Márquez y al capitán Walmer Pacheco a la sala de prensa para mostrar unidad ante las dificultades.

💰⚠️❌ Los jugadores de Deportivo Pereira salieron a la rueda de prensa para expresar su compromiso por el club, pese a que les DEBEN DOS MESES DE SALARIO.



🗣️ “Felicitar a todos mis compañeros y CT porque tuvimos la valentía de salir a la cancha a pesar de todo. Por nuestra… pic.twitter.com/PsiKUCjRmF — Toque Sports (@ToqueSports) October 31, 2026

"Aquí estamos poniendo la cara por una ciudad, por nuestra familia, porque nos gusta el fútbol. Fue meramente amor, fue amor por todo lo que ha pasado en la ciudad", expresó Pacheco, lateral derecho y capitán del Deportivo Pereira. Sus palabras reflejaron el compromiso de un grupo que continúa compitiendo pese a las deudas salariales.

El panorama deportivo tampoco ofrece demasiadas certezas. Durante 2026, el conjunto risaraldense ha tenido dificultades para conseguir resultados y encontrar regularidad, una situación que podría comprometer su permanencia en las próximas temporadas, aunque el descenso no represente una amenaza inmediata. "Esa unión, esa familiaridad que tienen ellos, esa sinergia que se maneja da para conseguir los resultados", comentó Alexis Márquez, entrenador del cuadro matecaña.

Deportivo Pereira volverá a tener acción en la Liga BetPlay el próximo martes 3 de noviembre, cuando reciba a Deportes Tolima en el marco de la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Por ahora, el cuadro risaraldense marcha decimoquinto con 17 unidades. Jaguares, por su parte, es decimoctavo y tiene el segundo peor promedio del campeonato, por lo que, por ahora, se está yendo a la B.

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