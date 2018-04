González Puche: "Falta de pago de salarios a futbolistas, debe ser algo del pasado"

-Redacción Deportes

Este 18 y 19 de abril se llevó acabó en el W Bogotá Hotel en la ciudad de Bogotá, la VIII Asamblea Ordinaria FIFpro División América, en la que 15 sindicatos de futbolistas profesionales de diferentes países del continente se dieron cita para dialogar sobre cómo se hará el establecimiento de las cámaras nacionales de resolución de disputas, que buscan solucionar los conflictos entre los futbolistas y los clubes. El presidente de la Acolfutpro, Carlos González Puche habló con El Espectador sobre los temas que se trataron en la asamblea, el fútbol femenino y cómo está actualmente la situación de los futbolistas en el país. Puche anunció la creación de la nueva sede de Acolfutpro que se llamará la Casa del Futbolista Colombiano.

¿Qué importancia tiene que Colombia sea sede de esta asamblea en esta octava edición?

Nosotros como país sede estamos contentos de recibir a todos los sindicatos del continente americano que vienen trabajando para proteger los derechos de los futbolistas. En esta asamblea hemos podido conocer la evolución y el avance que los derechos de los futbolistas tienen en la región. Porque el hecho de tener sindicatos como estos en CONCACAF y en el resto del continente permite que los jugadores tengan más garantías y mayores herramientas para desarrollar su actividad profesional.

La cámara de disputas es un mecanismo que creó la FIFA en conjunto con la FIFPro para poder solucionar los conflictos que se generan entre los futbolistas y los clubes, ¿ustedes qué han hablado durante esta asamblea para que se tomen más rápido las decisiones? (Lea aquí:Así será la Cámara de Resolución de disputas en el fútbol nacional)

Sí, el mecanismo de la normativa de arbitramento en Colombia va a hacer que se resuelvan los problemas de fútbol dentro del fútbol y eso un beneficio para todos. Es una herramienta dentro del proceso de la formalización del jugador que ha hecho que como Acolfutpro, después de 14 años, veamos una luz y un gran paso en la creación de esta cámara. Las historias de los dobles contratos, de los no pagos de los salarios ni de la seguridad social debe pasar a ser una cosa del pasado. Además, tenemos que ir trabajando para construir una minuta única de contrato que beneficie al fútbol.

¿En qué proceso está la construcción de esa minuta?

Se la hemos planteado a la Federación Colombiana de Fútbol y yo creo que el siguiente paso es que se designe una comisión de representantes de clubes para continuar negociando temas que son de intereses tanto de los clubes como de los futbolistas. Por ejemplo, los dirigentes de los equipos piden que los contratos sean de cinco años hay que llegar a acuerdos. Es necesario una ley para modificar o crear un estatuto especial para el jugador profesional y por esto estamos dispuestos a sentarnos y hablar.

¿Cuál es el elemento importante para que cosas como el horario de los jugadores y sus procesos de descanso se respeten?

Nosotros le hemos planteado la importancia de discutir los horarios de juego y el tiempo entre partidos al presidente de la Dimayor, se están dando esas discusiones. Hemos logrado que se respete el periodo de vacaciones de las tres semanas de descanso continuo más otras tres de preparación de la pretemporada. Y que en la mitad de año tengan un mínimo de dos semanas de descanso. Entonces lo anterior tiene que estar armonizado con las solicitudes de equipos chicos que piden que se haga cierto número de partidos para que, con esas taquillas, ellos puedan ser rentables en un partido contra un equipo grande. Pero igual creemos que la cantidad de partidos debe ser menor.

¿Cuántos partidos alcanza a disputar un jugador en Colombia?

No es posible que un futbolista juegue 68 partidos de calendario entre el torneo de primera y segunda división y la copa. Ya la FIFA tiene esos datos y los conoce. Esto hay que cambiarlo, pero existen dirigentes de clubes a los que les da mayor rentabilidad tener más partidos.

¿Usted en la asamblea manifestó que no está de acuerdo con que los equipos de fútbol hagan alianzas con entidades educativas que ya tienen un equipo femenino formado, por qué?

Lo que pasa es que están delegando a otras personas la responsabilidad del desarrollo del fútbol, no lo ven como un tema propio. Nosotros rechazamos que no se establezca el fútbol desde la base, es decir, con formación de divisiones menores y que los gastos sean por cuenta de un club, no de un tercero. Bienvenida la formación integral en las que las mujeres tengan la posibilidad de desarrollarse. Son los clubes los que tienen que tener el dinero y la capacidad de dicha formación.

¿Cómo está la situación actual de los futbolistas en el país?

Yo creo que saludable. Ahorita solo tenemos pendiente unos pagos a unos jugadores del Atlético Huila que corresponden a unos meses del año pasado. Ya hablamos con el presidente del club y llegamos a un acuerdo, lo que pasó es que el Huila estaba jugando de local en Ibagué y eso les implicó unos costos adicionales en temas logísticos. Ellos tienen interés de ponerse al día, esperemos que lo hagan.