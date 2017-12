Habrá clásico bogotano en la final: Millonarios eliminó al América y clasificó

Sebastián Arenas - @SebasArenas10

Un partido en el que se demostró, de nuevo, el poco entendimiento del juego que tienen los árbitros colombianos. Lo deberían poseer para no pitar todo y dejar de cortar los encuentros con la constancia aburridora que lo hacen. Ojalá mirarán el derbi de Manchester de hoy o cualquier compromiso de la Premier. Bismarks Santiago no tuvo errores groseros este domingo en El Campín, pero permitió que la contienda se caracterizará por la nula fluidez, los múltiples silbatos y las protestas por bando y bando.

No obstante, lo más importante siempre tiene que ser lo que protagonicen los futbolistas. Y lo que realizaron los de Millonarios fue manejar de manera correcta la victoria por 1-2 del jueves en Cali y generarle peligro a un América que no perdió gracias a las intervenciones del que siempre lo salva: Carlos Bejarano. Los compañeros del arquero escarlata llegaron en escasas ocasiones al área de Vikonis; un remate de Carlos Lizarazo, otro de Arboleda y no mucho más. Sin embargo, es de resaltar la campaña del elenco rojo, que salvó la categoría, llegó a semifinales en los dos semestres y jugará la Copa Sudamericana 2018.

(Las imágenes que dejó la clasificación de Millonarios a la final de la Liga)

El club vallecaucano necesita refuerzos en casi todas sus líneas para luchar por su estrella 14 el próximo año, en el que, según anunció su presidente Tulio Gómez, la idea es darle mayor cabida a los jugadores de las divisiones menores, ya sin el peso enorme de la lucha por no descender. Por su parte, el equipo albiazul tiene latente el sueño de la 15. Miguel Ángel Russo, con una nómina que también merece incorporaciones de jerarquía, ha realizado un trabajo notable. Sus dirigidos son segundos de la reclasificación y disputarán la Copa Libertadores; antes, la final vibrante que se viene contra el rival de siempre: Independiente Santa Fe.

Es la primera vez en torneos cortos que el clásico bogotano protagonizará la instancia definitiva del campeonato colombiano. Millonarios, que hoy botó un penal (en los pies de Ayron del Valle) y alcanzó a sufrir por la tibia arremetida americana, empezará de local y el próximo domingo será visitante frente a la escuadra cardenal, que el sábado tampoco evitó pasar penurias para dejar en el camino a Deportes Tolima. Semana especial la que tendrá la capital de la República. A puro fútbol. Con nervios, esperando que la sagrada pelota ruede en el también divino verde césped.

@SebasArenas10 – [email protected]