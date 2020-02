“Hemos modernizado la Liga”: Jorge Enrique Vélez

Redacción Deportes - @DeportesEE

Este miércoles, Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, visitó el estadio Metropolitano de Barranquilla para ver cómo se encuentra de cara a la Copa América (allí se disputará la final) y la eliminatoria mundialista, teniendo en cuenta que en esa cancha oficiará como local la selección de Colombia.

“El estadio va muy bien. Vamos a tener un súper estadio tanto para Eliminatorias como para la Copa América. Los palcos están muy bien, la zona para periodistas es extraordinarias, los camerinos muy bien, va a quedar un estadio top del mundo”, manifestó Vélez.

Sobre el canal Premium que ya está en funcionamiento, advirtió: “Vamos muy bien. Nosotros dejamos cinco partidos para que la gente los siga viendo en Win básico, lo que pidieron fue que no todo se fuera por Premium y cinco partidos quedaron en Win básico y cinco exclusivos en Win+. Hay una calidad buena, partidos sin ningún tipo de publicidad y eso nos ayuda para que lleguen nuevos ingresos a los equipos. Estas críticas ocurrieron en España, Francia, Argentina y la gente se va acostumbrado a todo”.

Luego de que el exfutbolista Faustino Asprilla le pidiera la renuncia por no cancelar el clásico vallecaucano tras el asesinato de un hincha de América, el presidente de la Dimayor dijo: “A todos nos duele la muerte de cualquier ciudadano colombiano, lo que hay que mirar es el contexto de la muerte y ahí no hubo pelea de barras. Esperemos que la Fiscalía dé el informe respectivo, claro que lamentamos la muerte, pero una cosa es Palmira, otra es Cali. Cuando a mí me pasan el informe de la Policía no vi ningún tema que generara problemas de orden público, que no ocurrieron. Razón por la cual no era motivo para suspender el partido”.

Finalmente, Jorge Enrique Vélez habló acerca de la implementación del VAR en el fútbol profesional colombiano: “Hemos modernizado la Liga y es muy importante ponerla a nivel internacional. El VAR es un tema costoso para todos, pero creo que hace que tengamos tranquilidad, que tengamos una Liga como la requiere Fifa y la pide Conmebol. Después de Chile, Colombia fue el segundo que montó el tema de VAR. Ya lo está haciendo Argentina y Brasil. Estamos dando el paso con mucho cuidado, arrancando con dos partidos, después con tres y lo vamos haciendo paulatinamente para que tengamos todos los partidos de la Liga”.