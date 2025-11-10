Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Medellín sufrió con Envigado, pero avanzó a la final de la Copa BetPlay

El cuadro poderoso se impuso 2-1 en el global a Envigado y ahora espera rival en la final. La otra llave se define el próximo domingo 16 de noviembre entre América y Nacional.

Daniel Bello
Daniel Bello
11 de noviembre de 2025 - 02:36 a. m.
Independiente Medellín clasificó a la final de la Copa BetPlay por quinta vez en su historia.
Independiente Medellín clasificó a la final de la Copa BetPlay por quinta vez en su historia.
Foto: DIM
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Independiente Medellín clasificó este lunes a la final de la Copa BetPlay tras igualar 1-1 con Envigado en el estadio Atanasio Girardot. El empate fue suficiente para que el equipo dirigido por Alejandro Restrepo avanzara gracias al 0-1 conseguido en la ida en el Polideportivo Sur.

El “Poderoso” buscará ahora su cuarto título del torneo en frente del ganador de la otra llave, que tiene a Atlético Nacional con una ventaja considerable sobre América de Cali. La ida quedó 4-1 a favor del cuadro verdolaga, vigente campeón de este certamen.

Vínculos relacionados

Hugo Rodallega tomó importante decisión respecto a su futuro con Santa Fe
Gaviria y Chaves, en la lista de ciclistas que quedan libres para 2026
Colombiano Luis Urueta logró importante hito en el béisbol de República Dominicana

La confrontación entre Dim y Envigado fue intensa en el arranque. La visita, urgida por revertir la serie, salió con determinación y presionó alto. Esa propuesta tuvo premio al minuto 36, cuando Bayron Garcés, de penalti, puso el 0-1 que igualaba el global.

La alegría le duró poco al conjunto naranja. Apenas dos minutos después, Diego Moreno empató el duelo con un zurdazo que primero se estrelló en el palo y luego empujó en el rebote. Fue un golpe emocional que devolvió el control al dueño de casa.

En el segundo tiempo, el DIM mostró otra actitud. Restrepo adelantó líneas y buscó liquidar la llave, pero se encontró con un Envigado valiente que no renunció a su idea. Juan Pablo Montoya, arquero naranja, sostuvo a su equipo con atajadas claves ante remates de Francisco Chaverra y Diego Moreno.

El tramo final tuvo nervios y tensión. La lesión del delantero polaco Francisco Fydriszewski encendió las alarmas en el banco del Medellín. El arquero uruguayo Sebastián Aguerre también fue protagonista, no solo con atajadas, sino con reclamos a sus compañeros por errores en defensa.

Envigado empujó hasta el último minuto, pero no le alcanzó para más. El 1-1 decretó el pase del poderoso, que confirmó su fortaleza en el Atanasio y su buen momento en los dos torneos locales: finalista de Copa y líder de Liga BetPlay.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Independiente Medellín

Santa Fe

Copa BetPlay

DIM

Envigado

Copa Colombia

Medellín

Medellín vs. Envigado

Alejandro Restrepo

Andrés Orozco

Dimayor

Diego Moreno

Bayron Garcés

Deportivo Independiente Medellín

Envigado FC

Medellín Envigado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.