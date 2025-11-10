Medellín sufrió con Envigado, pero avanzó a la final de la Copa BetPlay

Independiente Medellín clasificó a la final de la Copa BetPlay por quinta vez en su historia. Foto: DIM

Independiente Medellín clasificó este lunes a la final de la Copa BetPlay tras igualar 1-1 con Envigado en el estadio Atanasio Girardot. El empate fue suficiente para que el equipo dirigido por Alejandro Restrepo avanzara gracias al 0-1 conseguido en la ida en el Polideportivo Sur.

El “Poderoso” buscará ahora su cuarto título del torneo en frente del ganador de la otra llave, que tiene a Atlético Nacional con una ventaja considerable sobre América de Cali. La ida quedó 4-1 a favor del cuadro verdolaga, vigente campeón de este certamen.

La confrontación entre Dim y Envigado fue intensa en el arranque. La visita, urgida por revertir la serie, salió con determinación y presionó alto. Esa propuesta tuvo premio al minuto 36, cuando Bayron Garcés, de penalti, puso el 0-1 que igualaba el global.

La alegría le duró poco al conjunto naranja. Apenas dos minutos después, Diego Moreno empató el duelo con un zurdazo que primero se estrelló en el palo y luego empujó en el rebote. Fue un golpe emocional que devolvió el control al dueño de casa.

En el segundo tiempo, el DIM mostró otra actitud. Restrepo adelantó líneas y buscó liquidar la llave, pero se encontró con un Envigado valiente que no renunció a su idea. Juan Pablo Montoya, arquero naranja, sostuvo a su equipo con atajadas claves ante remates de Francisco Chaverra y Diego Moreno.

El tramo final tuvo nervios y tensión. La lesión del delantero polaco Francisco Fydriszewski encendió las alarmas en el banco del Medellín. El arquero uruguayo Sebastián Aguerre también fue protagonista, no solo con atajadas, sino con reclamos a sus compañeros por errores en defensa.

Envigado empujó hasta el último minuto, pero no le alcanzó para más. El 1-1 decretó el pase del poderoso, que confirmó su fortaleza en el Atanasio y su buen momento en los dos torneos locales: finalista de Copa y líder de Liga BetPlay.

