Hugo Rodallega tomó importante decisión respecto a su futuro con Santa Fe

Independiente Santa Fe confirmó este lunes una gran noticia de cara a la próxima temporada, en la que tendrá, entre otros objetivos, su participación en la Copa Libertadores. Se trata de la renovación de Hugo Rodallega, figura y referente del plantel cardenal.

“Nuestro capitán campeón ⭐️ renovó su contrato con el León y estará en la Conmebol Libertadores 2026 🏆”, comunicó el club a través de sus canales oficiales. El experimentado delantero vallecaucano tendrá entonces su cuarto año como jugador santafereño.

Rodallega llegó a Bogotá a inicios de 2023 y desde ese momento fue una pieza importante en el conjunto albirrojo. Hasta el momento registra 132 partidos con la camiseta del cuadro capitalino, suma 54 goles y ha brindado 12 asistencias.

Su momento más icónico en Santa Fe hasta la fecha ocurrió en la final de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I, cuando anotó ante Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot, el gol que le permitió a la hinchada cardenal celebrar su décima estrella.

El experimentado atacante cuenta con experiencia en en Deportivo Cali (Colombia), Monterrey (México), Necaxa (México), Wigan (Inglaterra), Fulham (Inglaterra), Trabzonspor (Turquía), Bahía (Brasil), entre otros.

Ahora será una de las piezas claves con las que Santa Fe se armará de cara a la Copa Libertadores 2026. El león jugará la fase de grupos, instancia que no disputaba desde 2021. Su mejor participación en el certamen continental fue en 1961, 1967 y 2013, ediciones en las que alcanzó la semifinal.

