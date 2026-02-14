Logo El Espectador
¡Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles! Anotó en la victoria de Al Nassr

El astro portugués volvió a la acción con su equipo luego de ausentarse en modo de protesta con la dirigencia.

Agencia EFE
14 de febrero de 2026 - 09:02 p. m.
Foto: Al Nassr
fotoCristiano Ronaldo puso fin a su periodo de protesta y regresó al once de Al Nassr, que ganó en el campo del Al Fateh (0-2), en la vigésima primera jornada de la Liga de Arabia Saudí, con un gol del astro portugués, que insiste en su objetivo de llegar a los 1.000 tantos en su carrera.

Fue la primera diana del portugués desde que cumplió los 41 años el pasado 5 de febrero y abandonó la queja pública y manifiesta que emprendió por el supuesto trato beneficioso al Al Hilal por el Fondo de Inversión Pública que gestiona a los clubes del país.

Cristiano Ronaldo dejó de jugar dos partidos con el Al Nassr como protesta, pero regresó a los terrenos de juego este sábado. También lo hicieron el español Íñigo Martínez, Kingsley Coman, Sadio Mane, Marcelo Brozovic o Joao Felix, ausentes en el partido del pasado miércoles, contra el Arkadag, en la Liga de Campeones de Asia, en Turkmenistán.

Dieciocho minutos tardó el exjugador del Real Madrid en marcar. Fue tras un centro desde la izquierda de Sadio Mane que remató, de primeras, dentro del área para batir al portero español Fernando Pacheco.

Fue el gol número 962 en la carrera de Cristiano Ronaldo, que está a 38 de los mil.

El segundo tanto del Al Nassr llegó a diez minutos del final. Lo anotó Ayman Yahya y selló el séptimo triunfo seguido en la Liga Saudí del equipo de Jorge Jesus, que está a un punto del líder, el Al Hilal.

Por Agencia EFE

