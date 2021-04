El delantero, que anotó el gol que clasificó al equipo embajador a las finales de la Liga, vivió su infancia en Apartadó, debutó en Bogotá F.C. a los 14 años y en 2017 quedó campeón con el azul.

En el primer partido que Jader Valencia jugó con Millonarios le tocó hacer de árbitro. Ocurrió recién llegado a Bogotá, con 14 años, cuando venía desde Apartadó (Antioquia) a probarse con distintos equipos de la capital. La cuestión fue que, en su primera prueba, Ferney Perdomo, presidente y dueño de Bogotá F.C., quedó encantado con las habilidades del niño sincelejano.

Por eso el entrenador de Valencia, que prefirió asegurar el trato con Perdomo que ya estaba hecho, tomó la decisión de no alinearlo como delantero en los encuentros posteriores y así tratar de evitar que el sucreño sedujera a los demás clubes capitalinos. “Con Millonarios me tocó de árbitro y con Santa Fe de arquero”, recuerda Valencia.

No le fue mal atajando. De hecho, el equipo cardenal le ofreció quedarse, pero de arquero. Sin embargo, Valencia lo tenía claro: quería ser goleador, quería seguir los pasos de su primo, Wilson el Pájaro Carpintero, así que decidió jugar en las divisiones menores del Bogotá F.C.

Nunca es fácil para un niño de 14 años separarse de su familia. En la Casa hogar, el lugar en el cual vivió Jader Valencia en sus primeros años con el equipo capitalino, muchos niños desertaron y abandonaron el sueño de ser profesionales. Según Valencia, la mayoría de ellos se fueron porque no conocían la necesidad, no sabían vivir solos y no estaban acostumbrados a sobrevivir por sí mismos. En cambio, él sí.

Jader no se acuerda, tenía un año, pero sus padres le contaron cómo la violencia los sacó de su tierra: Sincelejo. Bajo amenazas, su familia tuvo que dejar Sucre para buscarse la vida en otra parte. Su papá, que tenía parientes en Antioquia, decidió que empezarían de nuevo en el municipio de Apartadó.

Allí, en una finca bananera, el padre de Jader Valencia trabajaba desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. “A nosotros nunca nos faltó nada gracias a su trabajo y al de mi mamá, pero ese tiempo que él se la pasaba trabajando, jamás lo voy a recuperar “, lamenta el hoy delantero de Millonarios.

Desde muy pequeño Jader tuvo el apoyo de su familia para jugar al balompié. Su papá lo alentaba a seguir la ilusión de llegar a la primera división del fútbol colombiano.

Así que cuando salió la oportunidad de ir a entrenar a Bogotá, después de varios años jugando en el Manchester Envigado, un equipo del pueblo, Jader no dudo ni un instante. Tomó su maleta y observando su pasado en el rostro de su padre, que también soñó con ser futbolista pero no alcanzó a ser profesional, se fue persiguiendo ese anhelo con la esperanza de lograrlo.

El impacto fue inmediato. En Bogotá F.C. no había categoría sub-15, así que el niño sincelejano, con 14 años, fue probado con la sub-20. El reto no le quedó grande, Valencia mostró sus condiciones y en menos de 10 meses ya había logrado convencer al entrenador del plantel profesional de ponerlo a jugar en la segunda división.

El día que le avisaron que iba a debutar salió directo del entrenamiento, a las nueve de la noche, a llamar a su mamá y contarle que lo había logrado, que iba a jugar contra Itagüí y que había valido la pena el esfuerzo de toda su vida.

No deja de ser impactante lo precipitada que fue la carrera de Valencia a partir de ahí. Con 16 años, el delantero sucreño fue uno de los goleadores y figuras de la B, en 2015 y 2016; un año después fichó con Millonarios, que entonces dirigía Miguel Ángel Russo y quedó campeón de la Liga colombiana, su mayor alegría como profesional; jugó con la selección de Colombia sub-20 el Suramericano en Chile de 2019 y ese mismo año se fue a Francia a jugar a Lens.

Su paso por Europa fue difícil, fue un alto en el camino en una carrera que solo había tenido ascensos apresurados. Las lesiones y la falta de oportunidades en el fútbol francés le truncaron el camino en la élite.

Sin embargo, para él, que está seguro de que tendrá revancha, esa travesía le enseñó muchas cosas, sobre todo a adquirir madurez e inteligencia emocional.

Valencia tiene marcado en su memoria un clásico que Millonarios perdió por 1-0 con Santa Fe. Este partido lo derrumbó mentalmente porque, tras fallar una opción clara de gol en el final del partido, le llovieron críticas mordaces.

Una ironía porque, ahora que volvió a Millonarios, fue precisamente él la figura de la clasificación de los embajadores a los cuartos de final de la Liga BetPlay, después de que los albiazules derrotaran a Santa Fe gracias a un gol suyo en el último minuto.

“Después de hacer el gol y de la alegría, no te lo voy a negar, me acordé de ese error”, reconoce. Tras el partido, Valencia se quedó en el banco de suplentes, hablando con sus compañeros y pensando sobre la vida: “Un día te critican, pero al otro eres un héroe“.

Y reflexionando sobre sus recuerdos, Jader Valencia confiesa que antes él no era hincha del equipo, pero que se volvió seguidor de Millonarios gracias a la gente: “Siempre digo que el amor por el azul es algo contagioso que se pega fácilmente”.

Así, recordando su joven carrera, a la que todavía le falta mucho camino por recorrer y más historias por contar, Jader Valencia quiere repetir su mayor alegría, aquella que vivió en 2017 y que tiene el objetivo de sentir otra vez: ver a Millonarios campeón y con la estrella 16.