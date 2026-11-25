La relación arrancó hace más de dos décadas. Su historia fue reconstruida por Nelson Fredy Padilla, de esta casa editorial, en una crónica publicada en 2018. Contó que se conocieron entre 2004 y 2005, en los alrededores del estadio Atanasio Girardot y en la cancha anexa Marte…

Dos de las mejores zurdas de la historia del fútbol colombiano vivieron bajo el mismo techo. Fue hace años. Mucho antes de convertirse en referentes de la selección de Colombia, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero compartieron algo más que entrenamientos en Envigado.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La relación arrancó hace más de dos décadas. Su historia fue reconstruida por Nelson Fredy Padilla, de esta casa editorial, en una crónica publicada en 2018. Contó que se conocieron entre 2004 y 2005, en los alrededores del estadio Atanasio Girardot y en la cancha anexa Marte I. Juanfer incluso llegó a vivir en casa de James, donde Pilar Rubio y Juan Carlos Restrepo, madre y padrastro del cucuteño, lo acogieron. Entre los entrenos y las tardes jugando Playstation ambos fortalecieron una amistad que perdura hasta hoy.

Publicidad

Los dos surgieron de Envigado, conocido por su buena mano a la hora de formar a futbolistas que después brillaron en Colombia y el exterior. Por allí pasaron Giovanni Moreno, Fredy Guarín, Mauricio Molina, entre otros. Sin embargo, James y Juanfer son sus egresados más emblemáticos.

James nació en Cúcuta, pero creció en Ibagué, donde comenzó a destacarse en la Academia Tolimense. Su talento llamó la atención durante el Pony Fútbol, torneo que conquistó en 2004. Gustavo Upegui, polémico dirigente de Envigado señalado de tener nexos con los narcos y los paramilitares, fue determinante para concretar su llegada. El proyecto contemplaba que James se trasladara acompañado de su familia. Juanfer, en cambio, había nacido en Medellín. Creció en el barrio San Javier y debía recorrer una distancia considerable para entrenar en Envigado, hasta que decidió mudarse más cerca.

El 21 de mayo de 2006, cuando apenas tenía 14 años, James debutó con Envigado. Quintero siguió sus pasos en 2009, también vestido de naranja, con 16.

Hablar de Rodríguez es recordar una hazaña que ningún otro colombiano ha conseguido: ser goleador de un Mundial de mayores. Marcó seis tantos en Brasil 2014 y recibió la Bota de Oro. Su extraordinaria volea contra Uruguay, en los octavos de final, también le permitió ganar el premio Puskás al mejor gol de aquel año.

James Rodríguez fue una de las figuras de Colombia en el Mundial de Brasil 2014. Foto: EFE - SHAWN THEW

Hablar de Rodríguez es recordar una hazaña que ningún otro colombiano ha conseguido: ser goleador de un Mundial de mayores. Marcó seis tantos en Brasil 2014 y recibió la Bota de Oro. Su extraordinaria volea contra Uruguay también le permitió ganar el premio Puskás. Su carrera internacional comenzó en Banfield, en el que fue campeón e ídolo, y continuó en Porto. Después llegaron Mónaco, Real Madrid y Bayern Múnich. Desde su salida del Everton, en 2021, su recorrido fue más inestable: Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano, León y Minnesota United precedieron su regreso a Colombia.

Juanfer también conoció temprano el fútbol internacional, aunque antes tuvo un paso por Nacional, precisamente el rival histórico del equipo del que es hincha. De ahí, saltó al Pescara italiano. Después fichó por Porto, donde, al igual que su amigo, también vistió la 10. Después pasó por Rennes, en Francia, antes de regresar para vestir por primera vez la camiseta del DIM.

Más adelante llegó a River Plate, en el que se convirtió en ídolo al marcar, contra Boca Juniors en Madrid, uno de los goles más importantes de la historia del club. Después de su consagración, pasó por el Shenzhen chino. Su llegada a Junior despertó expectativas que no consiguió satisfacer. En Racing Club recuperó protagonismo y conquistó la Copa Sudamericana, pero luego fichó por América y no pudo dejar huella.

Juan Fernando Quintero anotó uno de los goles más importantes en la historia de River Plate. Foto: AFP - JAVIER SORIANO

James y Juanfer regresaron al campeonato colombiano durante el segundo semestre de 2026. James sorprendió al elegir Atlético Nacional, que hizo posible su retorno al país después de casi 19 años en el exterior. Cada vez tiene más continuidad. Juanfer, por su parte, vive su segunda etapa en DIM. En septiembre sufrió una lesión muscular en el recto femoral izquierdo que lo dejó casi dos meses fuera de competencia. Recién el pasado viernes, en la victoria 2-1 contra Santa Fe, volvió a sumar minutos.

Este miércoles, desde las 8:30 p.m., el fútbol los pondrá frente a frente por primera vez como rivales. Atlético Nacional e Independiente Medellín disputan en el Atanasio Girardot la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, en un clásico con puntos importantes en juego.

Durante más de una década compartieron en el vestuario tricolor hasta que ambos anunciaron su retiro de la selección tras el Mundial de 2026. Ahora, en el marco de las finales en Colombia, saldrán de vestuarios distintos en la misma ciudad donde comenzó su amistad hace más de 20 años.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱 Facebook