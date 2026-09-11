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Las leyendas regresan a Colombia: James es de Nacional y Cuadrado llegó a Millonarios

La expectativa por el regreso de dos referentes del balompié tricolor se tomó la agenda deportiva. Ambos llegaron justo a tiempo, pues la inscripción de jugadores en la Liga BetPlay Dimayor cierra este viernes.

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Daniel Bello
Daniel Bello
10 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
James Rodríguez y Juan Cuadrado (izq.) están cerca de concretar su regreso al fútbol colombiano.
James Rodríguez y Juan Cuadrado (izq.) están cerca de concretar su regreso al fútbol colombiano. Foto de octubre de 2017. (AP Photo/Martin Mejia)
Foto: AP - Martin Mejia

Este viernes se cierra el período de inscripciones de agentes libres de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Y justamente en las últimas horas se han disparado los rumores y acercamientos concretos entre dos clubes grandes y dos referentes históricos de la selección de Colombia: James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

En Medellín, todo apuntaba a un acuerdo verbal entre James y Atlético Nacional. El club verdolaga avivó la especulación con publicaciones alusivas al número 10, mientras los…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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Comentarios
  • Omar Eduardo(06503)Hace 6 minutos
    Liga Betplay Senior…
  • JOSE PATROCINIO(ci8fp)Hace 10 minutos
    La llegada de estos futbolista al fútbol Colombiano lo engrandece y se recibe con alegría. Aportan enseñanza, liderazgo, jerarquía, los jovenes se sentiran muy motivados incluso de poder entrenar al lado de ellos, muy bien. James el más grande de la historia colombiana, Cuadrado un genio por la banda.
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