Las leyendas regresan a Colombia: James es de Nacional y Cuadrado llegó a Millonarios

En Medellín, todo apuntaba a un acuerdo verbal entre James y Atlético Nacional. El club verdolaga avivó la especulación con publicaciones alusivas al número 10, mientras los…

Este viernes se cierra el período de inscripciones de agentes libres de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Y justamente en las últimas horas se han disparado los rumores y acercamientos concretos entre dos clubes grandes y dos referentes históricos de la selección de Colombia: James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

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En Medellín, todo apuntaba a un acuerdo verbal entre James y Atlético Nacional. El club verdolaga avivó la especulación con publicaciones alusivas al número 10, mientras los periodistas Sheyla García, Julián Capera y Mariano Olsen confirmaron diálogos avanzados entre ambas partes, a pocas horas de que venza el plazo de inscripción. Incluso Fabrizio Romano lanzó su tradicional “here we go” para dar por cerrado el fichaje.

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Ya en la noche se concretó el regreso de futbolista que marcó la historia reciente del fútbol colombiano. Debutó en Envigado, brilló en Banfield y Porto, y firmó con Mónaco antes de llegar al Real Madrid, donde vivió su mejor versión bajo el mando de Carlo Ancelotti. Luego, cuando Zinedine Zidane tomó las riendas, perdió protagonismo, fue cedido al Bayern Múnich y después llegó libre al Everton.

Con la selección, James fue el máximo goleador del Mundial de Brasil 2014, con seis anotaciones, y volvió a brillar en la Copa América de Estados Unidos 2024, torneo en el que fue elegido como mejor jugador. Este año capitaneó al equipo de todos en el Mundial de 2026, aunque su rendimiento estuvo lejos del protagonismo al que nos acostumbró en citas anteriores.

El fichaje de James también añade morbo al fútbol antioqueño, pues entrará a competir por un lugar en el XI de Lucas González con otros enganches, como Edwin Cardona, dueño actual de la camiseta 10 verdolaga, y el prometedor Juan Manuel Rengifo. También podrá compartir cancha con Juan Fernando Quintero en el próximo clásico paisa, programado para finales de octubre.

En Bogotá, Millonarios confirmó el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado. El periodista Guillermo Arango fue el primero que reveló los primeros acercamientos entre el experimentado extremo y el cuadro bogotano. En cuestión de horas, y tras varias versiones periodísticas, el onceno embajador confirmó el inesperado fichaje.

Cuadrado quedó libre tras su salida del Pisa, equipo con el que disputó la que fue su decimoséptima temporada en la Serie A italiana. El cuadro bogotano, por su parte, perdió recientemente a Jhomier Guerrero por una fractura de peroné, lo que abrió una necesidad en la nómina para el carrilero antioqueño. Pocos jugadores colombianos conocen la banda derecha como él.

El fichaje trae de vuelta a Colombia a un futbolista formado en Independiente Medellín, con paso por Udinese, Lecce y Fiorentina, antes de firmar con Juventus, club con el que ganó cinco títulos de la Serie A y disputó una final de la Champions League. Después vistió los colores de Inter, Atalanta y Pisa. Apenas seis meses de 2015 estuvo en otra liga, la Premier League de Inglaterra, como jugador del Chelsea.

Con Colombia acumula más de 115 partidos, presencia en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. También portó la cinta de capitán en distintos ciclos y fue una de las caras del equipo durante más de una década. No obstante, lleva más de tres años por fuera de las convocatorias de Néstor Lorenzo.

Cuadrado, de 38 años, ha insistido en distintas entrevistas en su cariño por el fútbol colombiano y no ha ocultado su interés en cerrar su carrera vistiendo una camiseta local. Su llegada a Millonarios representa, además, una apuesta por la experiencia y la jerarquía en un plantel que necesita recuperar la confianza.

La nostalgia futbolera no se detiene en James y Cuadrado, pues también ha tomado fuerza la posibilidad de que Jackson Martínez regrese a Independiente Medellín, aunque persisten dudas físicas y deportivas, pues el delantero chocoano lleva más de un lustro alejado de las canchas desde su retiro en el verano de 2020, cuando dejó el Portimonense de Portugal.

La ilusión se alimenta de sus vínculos con el proyecto actual del club, ya que mantiene cercanía con el entrenador Luis Amaranto Perea y con el gerente deportivo Cristian Marrugo. “Entiendo que el club estaba avanzando, entiendo que el club se ha reunido con él”, reconoció Perea este jueves en diálogo con Blu Radio.

El plazo de inscripción para jugadores libres en el fútbol colombiano vence este viernes, lo que obliga a los clubes a resolver estas negociaciones contra el reloj. Nacional y Millonarios deben completar exámenes médicos, firmas y trámites ante Dimayor en cuestión de horas para poder contar con sus fichajes de inmediato.

De concretarse los tres regresos, el segundo semestre de la Liga BetPlay quedaría marcado por el retorno de nombres que llevaron la bandera de Colombia a los escenarios más importantes del fútbol mundial, y que ahora podrían reencontrarse en las mismas canchas donde empezó todo, aunque esta vez como rivales directos.

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