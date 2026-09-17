James Rodríguez y el debate del mejor fichaje en la historia del fútbol colombiano

Más allá de su despedida de la tricolor, también ha generado ruido la pregunta de si su llegada puede catalogarse como el mejor fichaje en la historia del fútbol colombiano. Para poner esa afirmación en perspectiva consultamos a Felipe…

Por estos días, el tema del momento en la agenda deportiva colombiana es James Rodríguez. El mediocampista, de 35 años, máximo goleador del Mundial de Brasil 2014 y mejor jugador de la Copa América 2024, anunció su retiro de la selección apenas días después de confirmar su fichaje por Atlético Nacional.

Más allá de su despedida de la tricolor, también ha generado ruido la pregunta de si su llegada puede catalogarse como el mejor fichaje en la historia del fútbol colombiano. Para poner esa afirmación en perspectiva consultamos a Felipe Valderrama, periodista deportivo y escritor especializado en la historia del FPC. Su respuesta parte de una premisa sencilla y es que si bien reconoce que James está entre los mejores futbolistas colombianos de la historia, no necesariamente es protagonista del listado de los mejores fichajes de siempre.

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Valderrama propone cuatro criterios para comparar las contrataciones: la hoja de vida del futbolista antes de llegar, la edad con la que fue contratado, su pasado reciente y el impacto mediático y comercial. El último punto, advierte, debe analizarse según cada época, porque no puede medirse de la misma manera un fichaje a mediados del siglo XX y uno realizado en la era de las redes sociales.

Por trayectoria aparece un nombre difícil de discutir: Garrincha. El brasileño llegó a Junior en 1968 con dos Mundiales ganados, en 1958 y 1962, y después de haberse echado el equipo al hombro cuando Pelé estuvo lesionado. Sin embargo, su paso por Barranquilla terminó siendo anecdótico, pues no completó ni un mes en Colombia.

“Por hoja de vida no hay nadie que le gane, hablamos de uno de los mejores extremos de la historia del fútbol”, sostiene Valderrama. Pero el caso también demuestra por qué un gran nombre no basta. “Llegó a Junior, le pagaban por partido, venía persiguiendo a la cantante Elza Soares, que al final nunca fue a cantar a Barranquilla. Duró como 20 días, jugó un solo partido contra Santa Fe y se fue”.

El pasado reciente introduce otra variable. No basta con saber qué ganó un jugador durante su carrera, importa cómo estaba cuando llegó. Por eso pierden puntos Radamel Falcao García y James Rodríguez, dos de los mejores colombianos de todos los tiempos. El primero venía del Rayo Vallecano con poca participación y el segundo después de años de inestabilidad.

Ahí aparece un contraste del que poco se habla en las trivias de Colombia. Schubert Gambetta y Eusebio Tejera, titulares de Uruguay en el Maracanazo de 1950, llegaron al Cúcuta Deportivo por ese entonces. “Es como si a los ocho meses de que Argentina ganara el Mundial de Catar, se trajeran a Enzo Fernández o al “Cuti” Romero. A esos fichajes no se les da la dimensión que merecen, y los hizo el Cúcuta”.

Pero hay un nombre que reúne casi todos los criterios propuestos por Valderrama, el de Alfredo Di Stéfano. Cuando Millonarios lo contrató tenía 23 años, venía de ser campeón y goleador de la Copa América con Argentina, bicampeón de la liga con River Plate y era reconocido como el mejor futbolista de su país. Y cabe aclarar que en ese entonces, en medio del contexto de la posguerra, el mejor fútbol del mundo se practicaba en América del Sur.

“Tener a Di Stéfano en Colombia es como si hubiéramos tenido a Messi a los 23 años. Se sientan en la misma mesa”. La dimensión de aquel fichaje se entiende todavía mejor por lo que ocurrió después. La “Saeta Rubia” llegó a Bogotá apenas una semana después de disputar su último partido con River Plate y fue recibido por miles de personas en el aeropuerto. Con Millonarios ganó tres ligas, una Copa Colombia y participó en la histórica victoria 4-2 contra Real Madrid en la Pequeña Copa del Mundo de Clubes. Después se marchó a Europa, donde ascendió al Olimpo de este deporte y terminó siendo considerado uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos.

Adolfo Pedernera, con menos reflectores, plantea otra discusión. Su hoja de vida también era extraordinaria, pues había sido tres veces campeón de América con Argentina y figura de La Máquina de River. Pero su trascendencia en Colombia fue hasta más grande. “Fue el ideólogo de ‘El Dorado’. Les decía a sus directivos: ‘Traigan a tales jugadores’, porque entendía que Millonarios necesitaba rivales fuertes para que fuera una liga de estrellas”, agregó Valderrama.

Con Millonarios, Pedernera ganó tres campeonatos como jugador y uno como director técnico. Años después dirigió a la selección de Colombia en el Mundial de Chile 1962, la primera participación de la tricolor en una Copa del Mundo. Por eso, su influencia y legado en nuestro fútbol son difíciles de igualar.

La historia de los mejores fichajes del FPC tampoco pertenece únicamente a Millonarios. Valderrama resalta en Santa Fe a René Pontoni, Charles Mitten y Dragoslav Sekularac. "Sé que algunos dirán Omar Pérez, pero cuando Omar llegó a Santa Fe no fue un gran fichaje en lo mediático, luego su rendimiento lo convirtió en ídolo, pero el momento del fichaje es distinto".

Entre otros equipos, Dragoslav Sekularac jugó en Santa Fe, Millonarios y América. Foto: Archivo El Espectador

En Nacional, Valderrama postuló a Osvaldo Zubeldía, quien llegó como un entrenador multicampeón de Libertadores, pero ya a nivel de jugadores se decantó por César Cueto. En América, que tuvo su etapa más exitosa durante los años 80, el nombre que más destacó fue el de Ricardo Gareca, quien venía de jugar en Boca y River. En Cali, para nuestro entrevistado, sobresale el nombre de Valeriano López, mientras que en Medellín, jugadores como el Charro Moreno y la repatriación del Pibe Valderrama contrataciones icónicas. Junior tampoco se queda atrás con grandes nombres como Heleno de Freitas, Didi y Juan Ramón Verón.

James entra, entonces, en una conversación enorme. Su hoja de vida es excepcional para un futbolista colombiano, pues fue goleador de un Mundial, jugó en Real Madrid y Bayern Múnich, y llegó tras haber disputado su tercer Mundial. Pero todavía le falta el capítulo decisivo, su impacto. A diferencia de Di Stéfano o Pedernera, aún no ha tenido tiempo de construir su legado en el fútbol colombiano. Su fichaje puede terminar siendo histórico, pero habrá que esperar. Por ahora, su llegada es uno de los movimientos más grandes del presente.

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