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James Rodríguez y el debate del mejor fichaje en la historia del fútbol colombiano

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional reavivó una discusión que obliga a mirar casi ocho décadas de historia. Nombres como Radamel Falcao García, Alfredo Di Stefano y Garrincha también entran en la conversación.

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Daniel Bello
Daniel Bello
16 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
FOTODELDÍA AME7122. MEDELLÍN (COLOMBIA), 13/09/2026.- El futbolista colombiano James Rodríguez saluda a aficionados durante su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional este domingo, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín (Colombia). EFE/ STR
FOTODELDÍA AME7122. MEDELLÍN (COLOMBIA), 13/09/2026.- El futbolista colombiano James Rodríguez saluda a aficionados durante su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional este domingo, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín (Colombia). EFE/ STR
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Por estos días, el tema del momento en la agenda deportiva colombiana es James Rodríguez. El mediocampista, de 35 años, máximo goleador del Mundial de Brasil 2014 y mejor jugador de la Copa América 2024, anunció su retiro de la selección apenas días después de confirmar su fichaje por Atlético Nacional.

Más allá de su despedida de la tricolor, también ha generado ruido la pregunta de si su llegada puede catalogarse como el mejor fichaje en la historia del fútbol colombiano. Para poner esa afirmación en perspectiva consultamos a Felipe…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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