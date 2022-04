Fernando Jaramillo: “Cúcuta regresa a la B”

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Foto: LUIS ANGEL

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, en rueda de presa se refirió a temas puntuales en la agenda del fútbol profesional colombiano. En primera instancia, habló del regreso de Cúcuta Deportivo a competencias, posteriormente sobre el Fair Play financiero y, por último, mencionó el asunto del arbitraje en el país.

En lo que respecta al regreso al fútbol colombiano de Cúcuta Deportivo, se cuestiona el rol de José Augusto Cadena con el equipo debido a la situación que devino en la desafiliación del club y la pérdida del reconocimiento deportivo del mismo en 2020. “Él es un accionista importante del club y tiene un porcentaje importante de las acciones. Todo esto ha sido un proceso que tiene un componente jurídico importante. Cúcuta Deportivo de manera responsable ha nombrado un gerente que tiene gran experiencia que es Eduardo Silva Meluk. Tienen un proyecto interesante, yo vengo compartiendo con ellos desde el punto de vista deportivo y administrativo”, dijo Fernando Jaramillo.

A su vez, el presidente de la Dimayor mencionó: “Cúcuta es una gran plaza para el fútbol y es muy importante que este regrese allí por su afición, por lo que representa para el fútbol profesional. Este es un esfuerzo que ha hecho el gobierno desde el presidente Duque y el Ministro del deporte para que el fútbol vuelva a esta ciudad”.

De igual forma, alegó sobre las funciones que tienen que desempeñar como club para cumplir con lo establecido para su regreso. “Yo creo que ellos son conscientes de que tienen una gran responsabilidad con la administración. José Augusto Cadena, independientemente de lo que se pueda pensar de él, ha hecho un esfuerzo grande por ese club, ha invertido un patrimonio importante. Desde el punto de vista administrativo creo que hay una nueva etapa del Cúcuta Deportivo, la cual la Dimayor está apoyando y estoy seguro que ese proceso tiene un esquema desde el punto administrativo, comenzando porque su presidente y su junta directiva es totalmente diferente y nueva”.

Jaramillo también se refirió al rol de la Dimayor como garante de que una situación similar al caso de este equipo no ocurra en los demás afiliados. “Siempre estamos involucrados con el día a día, las cosas están mejorando para los clubes, esperamos apoyarlos y de igual queremos el cumplimiento estricto de sus obligaciones, velamos por eso. Siempre tenemos mecanismos para ejercer de alguna manera ese acompañamiento y estar presentes para que ellos cumplan con sus obligaciones tanto laborales como con las autoridades de impuestos”.

A partir de lo anterior, añadió: “Esperamos que los clubes desde el punto de vista financiero tengan una solidez para que temas que hemos visto en el pasado no se den más. La administración de la Dimayor trabaja de la mano de los clubes para que eso sea así y hay una gran responsabilidad desde el punto de vista social por parte del fútbol para este país para cumplir todas nuestras obligaciones”.

Con la inclusión del equipo nortesantandereano al fútbol profesional colombiano, surgió la incertidumbre de si el sistema del campeonato cambiaría. Ante esto, Jaramillo dijo: ”Cúcuta regresa a la B, nada del descenso o el ascenso va a cambiar, eso ya está acordado. Esta es una plaza muy importante y así tendrán el apoyo de sus hinchas. Ya lo han logrado, no es fácil pero con este proyecto hay posibilidades que vuelva a la primera categoría”.

En lo que respecta al tema Fair Play financiero, se acabó la alianza que Dimayor tenía con LaLiga, “Hemos tenido en estos dos años dificultades y desde el punto de vista del convenio que se firmó con LaLiga se terminó por mutuo acuerdo. No quiere decir que el proyecto del Fair Play financiero se terminara, seguimos trabajando con otra asesoría que es el de la Real Federación Española de Fútbol”, dijo Jaramillo.

Asimismo mencionó: “Yo sé que la gente quiere ver resultados inmediatos pero no es un tema fácil, hay unos compromisos que los clubes tienen que adquirir muy serios en este tema para darle transparencia a los reportes, a sus presupuestos, a decir que obviamente tienen los recursos para contratar uno que otro jugador, para que todos tengamos los mismos parámetros contables. Ya estamos adelantados, tenemos que trabajar en la reglamentación del Fair Play, puesto que tiene que tener un proceso de unos dos años en donde no van a haber sanciones pero seguramente después de eso sí”.

En lo que respecta al tema mencionado en anteriores asambleas sobre el inicio de la primera C profesional, el presidente de la Dimayor dijo: “Es algo en lo que se tiene que trabajar definitivamente, creo que una categoría C le da mucho beneficio al fútbol en Colombia, de todas maneras el fútbol aficionado en el país tiene muchos espacios, pero hay que concretar de alguna manera esa categoría para que en el futuro puedan proveer jugadores a las categorías A y B. De igual manera no tenemos los recursos en este momento para desarrollarla, pero vamos a trabajar con los clubes para hacerlo realidad”.

Mucho se habla sobre el arbitraje a nivel global y el fútbol colombiano no es ajeno a esta situación, Fernando Jaramillo habló sobre la actualidad de este gremio, ”Ayer los clubes también manifestaron a Jesurún inconformidad por el tema de la calidad del arbitraje. Él hizo una reflexión sobre ese tema, no es algo nuevo en Colombia y tampoco va a ser la última vez que se quejen. Él les mostró todo el tema que hemos seguido con el arbitraje, cómo estamos preparando a nuestros árbitros”.

Asimismo, aseguró: “estos tres meses que siguen, entre árbitros mujeres y hombres para las diferentes categorías y disciplinas, se van a preparar en cursos específicos. El año pasado se invirtieron 250.000 dólares para la preparación de árbitros VAR y eso sigue continuamente, oímos las quejas con el Comité Ejecutivo de la Federación y vamos a ver cómo seguir trabajando desde el punto de pista técnico que empieza desde la base para que nos den las garantías necesarias”.

