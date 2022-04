La obsesión de Santiago Velásquez: el amor por el baloncesto

Santiago Velásquez, con la selección colombiana de baloncesto en el Suramericano Sub-18 que se realizó en Venezuela. / FIBA

El baloncesto fue el último paso del camino. El sueño de Santiago Velásquez era montar en bicicleta y practicar bicicrós, aunque en el trayecto también intentó hacer natación, karate, fútbol y hasta hockey. Nada lo llenaba completamente. Por eso, a los 11 años, cuando descubrió su pasión en la pelota naranja, ese amor fue irreversible. Los causantes fueron su hermana y su primo, que, cuando entrenaba fútbol y pensaba en llegar a ser profesional, lo metían a la cancha de baloncesto para que jugará con ellos. Y ahí, entre los botes de la pelota, las cestas y el tablero, Velásquez entendió que el básquet era su vocación.

También: Jaime Echenique: caer y levantarse para hacer historia

Era, en efecto, apasionado. Se lo aprendió a sus padres, que nunca fueron profesionales, pero sí atletas aficionados. Y ese disfrute nació de la disciplina, el valor principal con el que Santiago Velásquez ve la vida.

Recuerda que cuando ni siquiera había empezado a practicar el baloncesto en serio, ya estaba obsesionado con ver videos. Quería mejorar a toda costa y entendía que debía observar a los mejores del mundo para saber cómo moverse en el maderamen. Sus ídolos, en esos primeros años, eran el Chocolate Blanco Jason Williams, Jason Kidd, Steve Nash y, sobre todo, Allen Iverson. Los veía durante horas mientras, en un papel, anotaba y dibujaba sus movimientos, esos que después practicaba en la cancha o que les pedía a los entrenadores que le enseñaran. No se interesó por el baloncesto moderno, no le llamaba la atención mirar partidos de la NBA o entender el juego. Veía fragmentos y tomaba lo que le interesaba. Su verdadero amor era la pelota. Era tirar al tablero, jugar en la calle y ser el mejor.

Más: Manuela Ríos: El baloncesto de barrio

Su preocupación era genuina. Su primo, el que le metió en la cabeza la idea de ser profesional, lo presionaba y le decía que tenía que mejorar. Velásquez no tenía contextura de basquetbolista. Su peso le impedía ser veloz y le costaba saltar como lo hacían los otros. La obsesión de ver a los demás se convirtió en propia. Y empezó a mirarse a sí mismo. Entrenó más fuerte y se esforzó más que el resto. Los partidos acababan y él empezaba a tirar al tablero, de media distancia, desde el perímetro, desde el punto de falta o de cualquier parte. Todo para superar al resto, para ser el mejor sobre la cancha.

Rápido llegó a la selección de Antioquia, en la que se encontró con Raúl Pabón, el entrenador que lo potenció cuando era un juvenil y que ahora lo dirigirá, en su primera temporada como estratega en propiedad, en Tigrillos de Medellín. Sus caminos se encontraron de nuevo, con el paso del tiempo. Velásquez llegó al equipo antioqueño cuando lo dirigía Hernán Darío Giraldo y todavía se llamaba Academia de la Montaña. Debutó como profesional en el primer torneo de 2021 y se reencontrará con su formador en el primer semestre de 2022.

También: Braian Angola: la vida más allá de los Llanos

Es joven, viene de ser la principal figura de Colombia en el Suramericano Sub-18 que se jugó en Venezuela. La selección, dirigida por Tomás Díaz, tenía bajas y ante las ausencias Velásquez, líder en puntos y asistencias del equipo, se erigió como protagonista, una de las joyas de la corona de la próxima generación de basquetbolistas colombianos. De los que están ahora, admira a Hansel Atencia. “Es un monstruo. Defiende, ataca y tiene mucha cabeza. Es un jugador inteligente”, dice. Y le sigue la pista también a Braian Angola y Jaime Echenique, nuestros referentes ante el mundo. Sin embargo, asegura que de quien más ha aprendido es de Romario Roque, con quien compartió el año pasado en Tigrillos. En los entrenamientos se la pasaba haciéndole preguntas, lo observaba y lo copiaba. Roque, para Velásquez, fue la confirmación de su verdad: “La disciplina le gana al talento”. Lo repite porque cree en su consigna. Dice que la disciplina es una decisión. Porque amar al básquet, y obsesionarse con él para querer ser el mejor es sacrificar muchas cosas. Tiene esa mentalidad, quiere comerse el mundo y está dispuesto a dejarlo todo.

Eso también lo aprendió de sus padres. Su mamá le decía que arriesgara. El que no arriesga no gana, el adagio que se le grabó en la cabeza. “¿Qué es lo peor que puede pasar?”, pregunta. “Si me sale mal, me regañan. Pero si no, los sorprendo a todos”. Así entiende la vida. Por eso se ilusiona con llegar lejos, con jugar en otro país, terminar la universidad y ser un histórico del baloncesto colombiano. Confía y sueña, como le enseñaron en casa: “Arriesgarse, sin miedo a nada”.

También: Hansel Atencia: Jugando en clave de tres

ABC de la Liga WPlay de Baloncesto 2022-I

Después de tener 12 equipos en el segundo semestre de 2021, para esta temporada la liga de baloncesto retrocedió y solo tendrá siete equipos en competencia, por problemas económicos que han afectado a varias escuadras.

Las ausencias más significativas serán las de Piratas de Bogotá y Cimarrones del Chocó, actuales subcampeones. El torneo, que empezará hoy e irá hasta el 9 de junio, se jugará en Cali como sede única. No obstante, en la primera fecha, Tigrillos de Medellín y Titanes de Barranquilla debutarán en los estadios de sus respectivas ciudades.

Le puede interesar: La consagración de Romario Roque

La competición empezará con una fase de todos contra todos, en la que el primero clasificará directo a la semifinal y los otros seis equipos jugarán los cuartos de final para definir a los tres finalistas restantes. Titanes, pentacampeón vigente, es el principal candidato al título.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador