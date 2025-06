Jorge Bava: “Estos jugadores representan lo que es la idiosincrasia de Santa Fe”

En apenas 15 partidos dirigidos el técnico uruguayo Jorge Bava tiene a Santa Fe peleando el título de Liga Betplay 2025. Foto: Óscar Pérez

Jorge Bava debutó como profesional en 1998. Era un arquero sobrio, seguro y cumplidor, que en 23 años de carrera pasó por 11 clubes de seis países. Apenas se retiró, asumió como entrenador del Liverpool de Uruguay y pasó por el León de México antes de llegar, hace exactamente tres meses, a Independiente Santa Fe.

Tras un comienzo complicado, logró unir al plantel, convencerlo de su potencial y volverlo competitivo, al punto de que este domingo disputará ante Independiente Medellín, la gran final de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano, empatada tras el 0-0 de la ida, en Bogotá.

Horas antes de ese crucial compromiso, el estratega charrúa habló con El Espectador sobre su experiencia en el club cardenal y los 15 partidos (siete triunfos, tres empates y cinco derrotas) que lo tienen a las puertas de la gloria.

Generalmente un técnico llega a un club en una crisis, pero a usted le tocó preciso en un buen momento deportivo, porque el equipo se había recuperado con Francisco López al mando, ¿cómo lo asumió?

Si, generalmente se da esa particularidad de que el equipo viene mal y por eso lo llaman a uno, pero en el caso de Santa Fe, ya estaba en una buena racha. Más allá de eso uno veía los cimientos del club, su tradición, y obviamente a uno le seduce llegar a un equipo grande, entonces con la responsabilidad de mantener esos buenos resultados con los que venía. El reto de hacer un mejor trabajo para seguir en esa línea.

¿Qué tan complicado fue ese arranque, en el que los resultados no se dieron?

Obviamente fue muy complicado, porque en un equipo grande no hay espera, se necesitan resultados de inmediato. En las primeras tres o cuatro fechas no se nos dieron, pero no nos desesperamos. Es fácil llegar a un sitio donde las cosas están muy mal y el margen de mejora es grande, pero cuando llegamos a Santa Fe el equipo estaba ganando y el margen me mejoría era menor. Demoramos un poco en estabilizarnos, pero los muchachos de a poquito fueron agarrando la idea y nos entendimos, hasta llegar a donde estamos hoy, que fue la meta que nos trazamos todos, peleando el título.

¿Cómo encontró el plantel, le vio algo especial?

Desde antes de venir ya había estudiado al equipo, los jugadores. Vi sus partidos, traían un trabajo bueno de las últimas temporadas, en las que había hecho un buen papel, había sido protagonista. Vi que habían jugado con varios sistemas, diferentes modelos, pero sobre todo vi la calidad individual que tiene cada jugador. Es un grupo muy maduro y eso es importante por el escaso tiempo que hay para trabajar. Era venir y jugar, jugar y jugar, casi no había tiempo para entrenar y armar equipo.

¿Qué tan incómodo es llegar a mitad de un torneo y coger un equipo que uno no armó?

Me había pasado algo parecido en México, a donde llegue la semana previa al arranque del campeonato. A la semana ya estábamos jugando, compitiendo con un plantel que no habíamos armado, pero eso hace parte del trabajo y del aprendizaje. Por eso no llegué a imponer mi idea, sino simplemente a tratar de potenciar lo bueno que veían en los jugadores que teníamos e ir de a poquito inculcando una idea. Hacer que ellos estuvieran cómodos, arroparlos y mejorarlos, pero no en un cambio tan brusco.

¿Cómo fue ese empalme con Francisco López y con toda la gente del club?

Realmente muy bueno. Toda la gente fue de gran ayuda, desde el primero hasta el último del staff, con Pacho a la cabeza, que era el director metodológico de la institución y cogió el equipo interinamente. Está al lado nuestro permanentemente, junto con Rufai Zapata, el profe John y el cuerpo médico, la gerencia, todo mundo a disposición. Eso ayudó mucho porque por más que uno estudie la liga, el equipo, pues ellos tienen años de experiencia acá, en el club. Fueron de gran ayuda y lo siguen siendo.

¿Facilitó las cosas tener referentes como Andrés Mosquera Marmolejo, Daniel Torres y Hugo Rodallega?

Sin duda alguna, por eso han llegado tan lejos en sus carreras. Son la columna vertebral del equipo, al igual que Elvis Perlaza. Son jugadores con experiencia que nos han ayudado muchísimo, pero quiere destacar que hay muchos más que han sido importantes, unos en un momento, otros en otro, que es una gran virtud de este equipo. Tuvimos muchos partidos en poco tiempo, hubo altibajos, lesiones, expulsiones, amarillas, pero cada quien en algún momento puso el pecho cuando se le necesitó. Y está también el trabajo de scouting y proyección de juveniles que estamos haciendo porque hemos identificado algunos talentos juveniles pensando en el mediano y largo plazo. Tenemos varios chicos ya entrenando con nosotros, adquiriendo experiencia, aprendiendo. Me han impresionando mucho varios jóvenes, pero también algunos del primer equipo.

¿Este Santa Fe ya se parece al equipo que se imaginó, muy uruguayo, peleador, pragmático, disciplinado?

No, no, acá lo que tratamos fue de aprovechar las características de los jugadores, potenciarlos y que sean competitivos. Eso creo que lo hemos logrado conjuntamente con los jugadores. Ya habrá tiempo para que se parezca al equipo que yo quiero, pero eso toca de a poco. Ahora estamos en una instancia definitiva y lo que hemos hecho es tratar de hacer un plantel que esté a la altura, que pelee de tú a tú y mejorarle cosita s que consideramos necesitan a corto plazo. Después habrá tiempo para ajustar la idea.

Pero tiempo es lo que no hay, que ya en 20 días arranca el nuevo campeonato, ¿ya ha pensado en el equipo del próximo semestre?

La idea es mantenernos competitivos, claro. Ya estamos viendo, hemos hecho un análisis, aunque el foco está en la final, que amerita toda muestra atención y energía, pero si que hemos mirado y hecho evaluaciones para el otro semestre. Y a partir del lunes vamos a trabajar en eso, ver el mercado, quiénes siguen y quienes no, lo más importante hoy es la final, competirla, ganarla y darle la décima estrella a la gente.

A propósito de eso, ¿cómo ve el partido con el Medellín?

En total igualdad de condiciones, entre dos equipos que llegaron merecidamente a esa instancia, cada uno con sus argumentos, con su estilo, fortalezas y debilidades. Ambos competimos bien en el semestre y en la primera final.

Habla de merecimientos. Santa Fe eliminó nada menos que a Millonarios, Nacional y Once Caldas. Vienen jugando finales en las últimas siete jornadas

Pareciera que sí, arrancamos perdiendo en los cuadrangulares y nos tocó ir buscar resultados fuera de casa, tuvimos partidos muy complejos, disputados, pero no se asemejan a una final. Tuvimos juegos de mucha intensidad y tensión, que fueron muy productivos y nos enseñaron a competir en diferentes circunstancias, pero las finales son otra cosa.

¿Qué mensaje les manda a los hinchas?

Que estos jugadores representan lo que es la idiosincrasia del club, del hincha, de garra, de corazón, de entrega, pero también de buen fútbol, porque la mayoría del plantel tienen muy buenas capacidades. Ellos los están representando de la mejor manera, entonces a los aficionados les pido que alienten, como lo han hecho, que juntos es la mejor manera de lograr cosas importantes.

Tiene contrato hasta diciembre, ¿cómo se ve en un futuro cercano, le gustaría quedarse más tiempo?

Ojalá, uno sueña con estar mucho tiempo en un sitio en el que se siente cómodo, creando bases para el futuro, para aprovecharlas nosotros o quienes lleguen después, peleando títulos con el primer equipo, que es el objetivo principal, pero también ayudando al crecimiento de la institución. Sin embargo, esto fútbol y es dinámico, no se tienen muchas certezas al respecto.

¿Tiene alguna cábala para la final?

No, realmente no. Algunos de los compañeros si, y los respetamos, pero no soy de tener cábalas, más bien de trabajo.

