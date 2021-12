Juan Fernando Caicedo reconoció interés de América y Millonarios por contratarlo

Juan Fernando Caicedo registró 12 goles en la temporada. Foto: Dimayor

En diálogo con el VBar de Caracol Radio, Juan Fernando Caicedo, delantero de Tolima, reconoció que su representante tuvo conversaciones en las últimas semanas con América y Millonarios para ser contratado para la temporada 2022.

Caicedo, que fue una de las figuras del Tolima que salió campeón en el primer semestre, dijo en el programa radial que: “Con Tolima me quedan dos años más de contrato. Mi empresario me habló que lo estuvieron llamando de Millonarios, que de América lo han llamado más seguido. Si no estoy mal, con propuestas o verbalmente (...). Muy agradecido con los dos equipos que son dos de los más grandes del país junto con Nacional y otros. Para mí es un honor”.

El delantero de 32 años reconoció el gran año que tuvo Tolima, que fue campeón en el primer semestre, subcampeón en el segundo y el mejor en reclasificación. Caicedo, que en ambos torneos presentó lesiones, cerró la temporada con 12 goles por Liga.

Sobre Juan Carlos Osorio y Alberto Gamero, técnicos de América y Millonarios, respectivamente, Juan Fernando Caicedo comentó que: “Sabemos la capacidad de Osorio, para mí es uno de los técnicos más estudiados y Gamero sabemos como juegan sus equipos, se ha valorado mucho su juego en el país. Creo que Millonarios este año fue el mejor equipo que jugó al fútbol. Estoy contento, pero no desconozco que parte de mi familia y yo prácticamente éramos hinchas de América, pero el equipo al que vaya lo voy a defender como hincha. Por ese lado no tengo ninguna preferencia”.