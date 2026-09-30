Juan Guillermo Cuadrado debutó en el empate 2-2 entre Medellín y Millonarios

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Millonarios termina su gira por Medellín con otro empate que pudo haber sido una victoria si sus defensores no hubieran parpadeado en el área. Tal como pasó contra Atlético Nacional, una desatención defensiva le termina costando dos puntos al equipo de Alberto Gamero que se muestra muy confiable.
Por su lado, Medellín tuvo que empatar dos veces el marcador y al final pareció contento con el empate que lo deja en la parte alta de la tabla. El otro aspecto a resaltar del partido fue el debut de Juan Guillermo Cuadrado con la camiseta de Millos. El jugador de 38 años dio una gran imagen en el Atanasio.
Todo empezó muy favorable para el conjunto embajador que inició el duelo ganando, gracias a un autogol al minuto 25. No obstante, 14 minutos después, Independiente Medellín puso la paridad con un cabezazo en el área chica, el mismo modus operandi de Nacional hace una semana en ese mismo estadio.
Justo antes de que se terminaran los primeros 45 minutos, Leonardo Castro puso el 2-1 en el electrónico gracias a una gran asistencia de Danovis Banguero. Sin embargo, este mismo jugador fue el responsable del empate del Deportivo Independiente Medellín en el 53′ al no cubrir a tiempo un espacio en el área.
En conclusión, para Millonarios es un punto que pudo haber sido un triunfo, pero que revalida la competitividad del equipo cuando es dirigido por Gamero. Y para Medellín es una igualdad que también sabe a poco, pero que le sirve para seguir entre los primeros lugares de la Liga Betplay 2026-II y cerca de la clasificación.
Medellín vs. Millonarios: minuto a minuto
Termina el juego en el Atanasio Girardot
⏱️ FINAL Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽
Deportivo Independiente Medellín y Millonarios reparten puntos en un entretenido partido y debut de Juan Guillermo Cuadrado.
Se juegan cuatro minutos más
⏱️ 90‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽
Partido en el aire
⏱️ 80‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽
Ni Medellín ni Millonarios logran concretar las opciones que generan de cara al arco rival.
Baja de ritmo el partido
⏱️ 71‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽
Después de 70 minutos a un gran ritmo de juego, el cotejo comienza a bajar la intensidad.
Se va Juan Guillermo Cuadrado
⏱️ 60‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽
Juan Cuadrado se va con un corte en el rostro, pero con la satisfacción de haber hecho un debut muy positivo con Millonarios.
Empata Medellín
⏱️ 53‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽
El recién ingresado, Nivaldo, encuentra un espacio en el área de Millonarios y saca un remate de primera para igualar las acciones.
Se reanuda el fútbol en Medellín
⏱️ 46‘ Medellín 🔴 1-2 ⚪️ Millonarios ⚽
Termina el primer tiempo
⏱️ ET Medellín 🔴 1-2 ⚪️ Millonarios ⚽
Segundo gol de Millos
⏱️ 45’ Medellín 🔴 1-2 ⚪️ Millonarios ⚽
Con suspenso por cuenta del VAR, Leonardo Castro anota el segundo gol de Millonarios que se marcha al primer tiempo como ganador.
¡Gol de Medellín!
⏱️ 39’ Medellín 🔴 1-1 ⚪️ Millonarios ⚽
Repitiéndole la dosis, Independiente Medellín empata el partido desde un tiro de esquina con un cabezazo en el área chica de Millos.
Primer remate de Cuadrado
⏱️ 32’ Medellín 🔴 0-1 ⚪️ Millonarios ⚽
Juan Guillermo Cuadrado, muy activo, prueba desde media distancia y se le ve muy fuerte física y mentalmente.
¡Gol de Millonarios!
⏱️ 25’ Medellín 🔴 0-1 ⚪️ Millonarios ⚽
Stiven Barreiro se eleva en el área de Medellín tras un centro de costado de Daniel Ruiz y pone el primer tanto del compromiso.
Primer remate de Millos
⏱️ 20’ Medellín 🔴 0-0 ⚪️ Millonarios ⚽
Francisco Chaverra, ex Deportivo Independiente Medellín, prueba al arco y provoca la primera atajada del arquero local.
La primera es de Medellín
⏱️ 10’ Medellín 🔴 0-0 ⚪️ Millonarios ⚽
Javier Burrai es el primer portero en ensuciar el uniforme y Medellín da un paso al frente para abrir el marcador en el Atanasio Girardot.
Cómo le pegan a Cuadrado
⏱️ 5’ Medellín 🔴 0-0 ⚪️ Millonarios ⚽
Juan Cuadrado recibe dos patadas de los jugadores de Medellín, contagiados por los silbidos del público local.
Comienza el partido en el Atanasio
⏱️ 0’ Medellín 🔴 0-0 ⚪️ Millonarios ⚽
XI inicial de Independiente Medellín
Cuadrado, titular y capitán con Millonarios
¿A qué hora juega Millos?
- Fecha: martes 29 de septiembre de 2026
- Lugar: estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia
- Hora: 8:05 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol y Win Play
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