 

Publicidad
En Vivo

Juan Guillermo Cuadrado debutó en el empate 2-2 entre Medellín y Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado volvió al estadio Atanasio Girardot, pero no vestido de rojo, sino de blanco al servicio de Millonarios.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
29 de septiembre de 2026 – 10:02 p. m.
Millonarios 2-1 Medellín, en vivo: debut de Juan Guillermo Cuadrado
Jhon Montaño, jugador de Independiente Medellín, y Stiven Barreiro, futbolista de Millonarios.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Millonarios termina su gira por Medellín con otro empate que pudo haber sido una victoria si sus defensores no hubieran parpadeado en el área. Tal como pasó contra Atlético Nacional, una desatención defensiva le termina costando dos puntos al equipo de Alberto Gamero que se muestra muy confiable.

Por su lado, Medellín tuvo que empatar dos veces el marcador y al final pareció contento con el empate que lo deja en la parte alta de la tabla. El otro aspecto a resaltar del partido fue el debut de Juan Guillermo Cuadrado con la camiseta de Millos. El jugador de 38 años dio una gran imagen en el Atanasio.

Todo empezó muy favorable para el conjunto embajador que inició el duelo ganando, gracias a un autogol al minuto 25. No obstante, 14 minutos después, Independiente Medellín puso la paridad con un cabezazo en el área chica, el mismo modus operandi de Nacional hace una semana en ese mismo estadio.

Justo antes de que se terminaran los primeros 45 minutos, Leonardo Castro puso el 2-1 en el electrónico gracias a una gran asistencia de Danovis Banguero. Sin embargo, este mismo jugador fue el responsable del empate del Deportivo Independiente Medellín en el 53′ al no cubrir a tiempo un espacio en el área.

En conclusión, para Millonarios es un punto que pudo haber sido un triunfo, pero que revalida la competitividad del equipo cuando es dirigido por Gamero. Y para Medellín es una igualdad que también sabe a poco, pero que le sirve para seguir entre los primeros lugares de la Liga Betplay 2026-II y cerca de la clasificación.

Medellín vs. Millonarios: minuto a minuto

Actualización clave 29 de septiembre de 2026 – 10:02 p. m.

Termina el juego en el Atanasio Girardot

⏱️ FINAL Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽

Deportivo Independiente Medellín y Millonarios reparten puntos en un entretenido partido y debut de Juan Guillermo Cuadrado.

29 de septiembre de 2026 – 09:56 p. m.

Se juegan cuatro minutos más

⏱️ 90‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽

29 de septiembre de 2026 – 09:46 p. m.

Partido en el aire

⏱️ 80‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽

Ni Medellín ni Millonarios logran concretar las opciones que generan de cara al arco rival.

29 de septiembre de 2026 – 09:36 p. m.

Baja de ritmo el partido

⏱️ 71‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽

Después de 70 minutos a un gran ritmo de juego, el cotejo comienza a bajar la intensidad.

Actualización clave 29 de septiembre de 2026 – 09:24 p. m.

Se va Juan Guillermo Cuadrado

⏱️ 60‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽

Juan Cuadrado se va con un corte en el rostro, pero con la satisfacción de haber hecho un debut muy positivo con Millonarios.

Actualización clave 29 de septiembre de 2026 – 09:18 p. m.

Empata Medellín

⏱️ 53‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽

El recién ingresado, Nivaldo, encuentra un espacio en el área de Millonarios y saca un remate de primera para igualar las acciones.

29 de septiembre de 2026 – 09:10 p. m.

Se reanuda el fútbol en Medellín

⏱️ 46‘ Medellín 🔴 1-2 ⚪️ Millonarios ⚽

Actualización clave 29 de septiembre de 2026 – 08:56 p. m.

Termina el primer tiempo

⏱️ ET Medellín 🔴 1-2 ⚪️ Millonarios ⚽

Actualización clave 29 de septiembre de 2026 – 08:52 p. m.

Segundo gol de Millos

⏱️ 45’ Medellín 🔴 1-2 ⚪️ Millonarios ⚽

Con suspenso por cuenta del VAR, Leonardo Castro anota el segundo gol de Millonarios que se marcha al primer tiempo como ganador.

Actualización clave 29 de septiembre de 2026 – 08:44 p. m.

¡Gol de Medellín!

⏱️ 39’ Medellín 🔴 1-1 ⚪️ Millonarios ⚽

Repitiéndole la dosis, Independiente Medellín empata el partido desde un tiro de esquina con un cabezazo en el área chica de Millos.

29 de septiembre de 2026 – 08:38 p. m.

Primer remate de Cuadrado

⏱️ 32’ Medellín 🔴 0-1 ⚪️ Millonarios ⚽

Juan Guillermo Cuadrado, muy activo, prueba desde media distancia y se le ve muy fuerte física y mentalmente.

Actualización clave 29 de septiembre de 2026 – 08:30 p. m.

¡Gol de Millonarios!

⏱️ 25’ Medellín 🔴 0-1 ⚪️ Millonarios ⚽

Stiven Barreiro se eleva en el área de Medellín tras un centro de costado de Daniel Ruiz y pone el primer tanto del compromiso.

Publicidad
29 de septiembre de 2026 – 08:25 p. m.

Primer remate de Millos

⏱️ 20’ Medellín 🔴 0-0 ⚪️ Millonarios ⚽

Francisco Chaverra, ex Deportivo Independiente Medellín, prueba al arco y provoca la primera atajada del arquero local.

29 de septiembre de 2026 – 08:16 p. m.

La primera es de Medellín

⏱️ 10’ Medellín 🔴 0-0 ⚪️ Millonarios ⚽

Javier Burrai es el primer portero en ensuciar el uniforme y Medellín da un paso al frente para abrir el marcador en el Atanasio Girardot.

Publicidad
29 de septiembre de 2026 – 08:11 p. m.

Cómo le pegan a Cuadrado

⏱️ 5’ Medellín 🔴 0-0 ⚪️ Millonarios ⚽

Juan Cuadrado recibe dos patadas de los jugadores de Medellín, contagiados por los silbidos del público local.

Actualización clave 29 de septiembre de 2026 – 08:05 p. m.

Comienza el partido en el Atanasio

⏱️ 0’ Medellín 🔴 0-0 ⚪️ Millonarios ⚽

Actualización clave 29 de septiembre de 2026 – 07:45 p. m.

XI inicial de Independiente Medellín

Actualización clave 29 de septiembre de 2026 – 07:30 p. m.

Cuadrado, titular y capitán con Millonarios

Actualización clave 29 de septiembre de 2026 – 07:05 p. m.

¿A qué hora juega Millos?

  • Fecha: martes 29 de septiembre de 2026
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia
  • Hora: 8:05 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol y Win Play
Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Cuadrado

Deportivo Independiente Medellín

Independiente Medellín

Juan Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Medellín

Medellín – Millonarios

Medellín – Millos

Medellín vs. Millonarios

Medellín vs. Millos

Millonarios

millos
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido