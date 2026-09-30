Jhon Montaño, jugador de Independiente Medellín, y Stiven Barreiro, futbolista de Millonarios.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Juan Guillermo Cuadrado debutó en el empate 2-2 entre Medellín y Millonarios Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Millonarios termina su gira por Medellín con otro empate que pudo haber sido una victoria si sus defensores no hubieran parpadeado en el área. Tal como pasó contra Atlético Nacional, una desatención defensiva le termina costando dos puntos al equipo de Alberto Gamero que se muestra muy confiable.

Por su lado, Medellín tuvo que empatar dos veces el marcador y al final pareció contento con el empate que lo deja en la parte alta de la tabla. El otro aspecto a resaltar del partido fue el debut de Juan Guillermo Cuadrado con la camiseta de Millos. El jugador de 38 años dio una gran imagen en el Atanasio.

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Todo empezó muy favorable para el conjunto embajador que inició el duelo ganando, gracias a un autogol al minuto 25. No obstante, 14 minutos después, Independiente Medellín puso la paridad con un cabezazo en el área chica, el mismo modus operandi de Nacional hace una semana en ese mismo estadio.

Justo antes de que se terminaran los primeros 45 minutos, Leonardo Castro puso el 2-1 en el electrónico gracias a una gran asistencia de Danovis Banguero. Sin embargo, este mismo jugador fue el responsable del empate del Deportivo Independiente Medellín en el 53′ al no cubrir a tiempo un espacio en el área.

En conclusión, para Millonarios es un punto que pudo haber sido un triunfo, pero que revalida la competitividad del equipo cuando es dirigido por Gamero. Y para Medellín es una igualdad que también sabe a poco, pero que le sirve para seguir entre los primeros lugares de la Liga Betplay 2026-II y cerca de la clasificación.

Medellín vs. Millonarios: minuto a minuto

⏱️ FINAL Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽

Deportivo Independiente Medellín y Millonarios reparten puntos en un entretenido partido y debut de Juan Guillermo Cuadrado.

⏱️ 90‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽

⏱️ 80‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽

Ni Medellín ni Millonarios logran concretar las opciones que generan de cara al arco rival.

⏱️ 71‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽

Después de 70 minutos a un gran ritmo de juego, el cotejo comienza a bajar la intensidad.

⏱️ 60‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽

Juan Cuadrado se va con un corte en el rostro, pero con la satisfacción de haber hecho un debut muy positivo con Millonarios.

¡SE RETIRA JUAN GUILLERMO CUADRADO DE LA CANCHA! El extremo de Millonarios disputó 57' minutos en su debut con el 'Embajador'. #LALIGAxWIN 🔴🔵⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/clL5RwK8ZG — Win Sports (@WinSportsTV) September 30, 2026

⏱️ 53‘ Medellín 🔴 2-2 ⚪️ Millonarios ⚽

El recién ingresado, Nivaldo, encuentra un espacio en el área de Millonarios y saca un remate de primera para igualar las acciones.

¡GOLAZO DE @DIM_Oficial POR MEDIO DE NIVALDO ERAZO! El 'Poderoso' iguala el marcador ante Millonarios. #LALIGAxWIN 🔴🔵⚽🔥 pic.twitter.com/aBBmc4Jy57 — Win Sports (@WinSportsTV) September 30, 2026

⏱️ 46‘ Medellín 🔴 1-2 ⚪️ Millonarios ⚽

⏱️ ET Medellín 🔴 1-2 ⚪️ Millonarios ⚽

⏱️ 45’ Medellín 🔴 1-2 ⚪️ Millonarios ⚽

Con suspenso por cuenta del VAR, Leonardo Castro anota el segundo gol de Millonarios que se marcha al primer tiempo como ganador.

¡CON SUSPENSO DEL VAR, LEONARDO CASTRO MARCA EL 2-1 DE @MillosFCoficial ANTE MEDELLÍN! Gran definición del delantero y el 'Embajador' arriba en el marcador. #LALIGAxWIN Ⓜ️⚽🔥 pic.twitter.com/dEt6QsVn7K — Win Sports (@WinSportsTV) September 30, 2026

⏱️ 39’ Medellín 🔴 1-1 ⚪️ Millonarios ⚽

Repitiéndole la dosis, Independiente Medellín empata el partido desde un tiro de esquina con un cabezazo en el área chica de Millos.

¡SE EMPATA EL JUEGO PARA EL @DIM_Oficial CON UN CABEZAZO DE HAYEN PALACIOS! #LALIGAxWIN 🔴🔵⚽🔥 pic.twitter.com/JNQQgOQShT — Win Sports (@WinSportsTV) September 30, 2026

⏱️ 32’ Medellín 🔴 0-1 ⚪️ Millonarios ⚽

Juan Guillermo Cuadrado, muy activo, prueba desde media distancia y se le ve muy fuerte física y mentalmente.

¡Remate de Juan Guillermo Cuadrado y por poco gol de Millonarios! #LALIGAxWIN 🔴🔵⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/Jr8KMgcNuP — Win Sports (@WinSportsTV) September 30, 2026

⏱️ 25’ Medellín 🔴 0-1 ⚪️ Millonarios ⚽

Stiven Barreiro se eleva en el área de Medellín tras un centro de costado de Daniel Ruiz y pone el primer tanto del compromiso.

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¡@MillosFCoficial ABRE EL MARCADOR ANTE MEDELLÍN! Cabezazo de Stiven Barreiro, desvio y gol del 'Embajador'. #LALIGAxWIN Ⓜ️⚽🔥 pic.twitter.com/PftoAD3oEJ — Win Sports (@WinSportsTV) September 30, 2026

⏱️ 20’ Medellín 🔴 0-0 ⚪️ Millonarios ⚽

Francisco Chaverra, ex Deportivo Independiente Medellín, prueba al arco y provoca la primera atajada del arquero local.

¡Se acercó Millonarios con un remate de Francisco Chaverra! #LALIGAxWIN 🔴🔵⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/alAB3wOn6y — Win Sports (@WinSportsTV) September 30, 2026

⏱️ 10’ Medellín 🔴 0-0 ⚪️ Millonarios ⚽

Javier Burrai es el primer portero en ensuciar el uniforme y Medellín da un paso al frente para abrir el marcador en el Atanasio Girardot.

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¡Medellín con todo en busca del gol, en dos oportunidades tuvo el gol! #LALIGAxWIN 🔴🔵⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/yzVRClEwaE — Win Sports (@WinSportsTV) September 30, 2026

⏱️ 5’ Medellín 🔴 0-0 ⚪️ Millonarios ⚽

Juan Cuadrado recibe dos patadas de los jugadores de Medellín, contagiados por los silbidos del público local.

⏱️ 0’ Medellín 🔴 0-0 ⚪️ Millonarios ⚽

🔴🔵Nómina del Poderoso para esta noche presentada por Mapei pic.twitter.com/9WAuGClMsB — DIM (@DIM_Oficial) September 30, 2026

¡XI inicial!



▶️ Así saldremos a la cancha para nuestro encuentro frente a Independiente Medellín.



𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/v1CE17ZYW0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 29, 2026

Fecha : martes 29 de septiembre de 2026

: martes 29 de septiembre de 2026 Lugar : estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia

: estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia Hora : 8:05 p. m.

: 8:05 p. m. Canal: Win+ Fútbol y Win Play

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